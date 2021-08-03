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В толпе были и русские: Литва подняла разговор о мигрантах с представителем России

03 августа 2021, 23:15  •  63 • Политика
В МИД Литвы заявили, что в числе задержанных нелегалов находились также и граждане России.
В литовском МИД отметили, что большинство нелегалов, задержанных в приграничной зоне, являются выходцами из Ирака. Однако среди мигрантов оказались и русские. Поэтому, объяснил замминистра иностранных дел страны Мантас Адоменас, он пообщался с представителем России.
Чиновник пояснил, что Литва намерена выслать из страны задержанных русских.
"Их тоже будем возвращать", - добавил он.
Кроме того, дипломат также сообщил о планируемых переговорах с представителями Ирака.
"И конечно, у нас были и будут переговоры с властями Ирака, иракских регионов, из которых они происходят. Так же, как и с другими странами", - заявил Адоменас.
Ранее сообщалось, что в лагере временного размещения в Литве произошёл бунт. Живущие в центре размещения потребовали улучшения условий проживания.
В Белоруссии из-за ситуации на западной границе также объявлены оперативные учения пограничных служб.

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