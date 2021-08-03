В толпе были и русские: Литва подняла разговор о мигрантах с представителем России

В МИД Литвы заявили, что в числе задержанных нелегалов находились также и граждане России.

В литовском МИД отметили, что большинство нелегалов, задержанных в приграничной зоне, являются выходцами из Ирака. Однако среди мигрантов оказались и русские. Поэтому, объяснил замминистра иностранных дел страны Мантас Адоменас, он пообщался с представителем России.

Чиновник пояснил, что Литва намерена выслать из страны задержанных русских.

"Их тоже будем возвращать", - добавил он.

Кроме того, дипломат также сообщил о планируемых переговорах с представителями Ирака.

"И конечно, у нас были и будут переговоры с властями Ирака, иракских регионов, из которых они происходят. Так же, как и с другими странами", - заявил Адоменас.

Ранее сообщалось, что в лагере временного размещения в Литве произошёл бунт. Живущие в центре размещения потребовали улучшения условий проживания.

В Белоруссии из-за ситуации на западной границе также объявлены оперативные учения пограничных служб.