В Токио заявили, что без Курил мирный договор с Россией Япония не подпишет

О территориальных притязаниях к России

Скажу откровенно, я нередко плохо понимаю комментарии пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Особенно это касается наших отношений с Японией.

Хорошо сознаю, что один человек, даже способный, не может в равной степени разбираться во всех аспектах внешней политики. Но для этого же есть, например, МИД, научные институты, где можно получить консультацию, прежде чем высказывать свое мнение на весь мир. Да ладно бы своё, а то ведь для большинства людей Песков доносит позицию президента. Видимо, не случайно В. Путин однажды обронил слова о том, что Песков подчас «несёт такую пургу». Для незнакомых с жаргоном поясним: нести или гнать пургу – говорить вздор, ерунду, что-либо абсурдное; вводить в заблуждение кого-либо. Кстати, услышь я такую публичную оценку о себе, сразу запросился бы в отставку на менее ответственную работу.

Возьмём, к примеру, недавнее заявление Пескова о том, что мирный договор с Японией нужен-де для разрешения «территориальной проблемы». «Вы знаете, что точку может поставить в этой истории мирный договор. Вы знаете, что на протяжении многих лет, в том числе и президентом Путиным прикладываются значительные усилия для того, чтобы выйти на этот мирный договор», – сказал Песков, как передало РИА «Новости».

Но ведь даже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вынужден признать, что заключать через 75 лет после окончания войны договор для того, чтобы сообщить, что давно прекратившие состояние войны страны не воюют, «смешно». Как пресс-секретарь собирается «ставить точку» о принадлежности Курильских островов в мирном договоре? Отдавать острова? Или дожидаться, когда японцы откажутся от своих незаконных притязаний и подпишут договор без предварительных условий, как однажды публично предлагал им президент Путин?

Как бы ответом на высказывания Пескова о «мирном договоре» стала заявленная позиция японского правительства по вопросу о подписании этого документа. Позиция исчерпывающая.

Генеральный секретарь Кабинета министров Японии сообщил, что 26 июля заместитель министра иностранных дел Японии – статс-секретарь Такэо Мори вызвал в МИД посла России в Японии Михаила Галузина и вручил ему ноту протеста против поездки премьера Мишустина на северные острова. На словах японский статс-секретарь выразил послу «решительный протест» и заявил: «Япония продолжает придерживаться позиции об обладании суверенитетом над северными островами и о том, что она пойдет на подписание мирного договора с Россией только после решения территориального вопроса».

Такэо Мори подчеркнул: «Эту нашу позицию мы будем отстаивать со всей решительностью».

Вы слышите, Дмитрий Сергеевич? «Отстаивать со всей решительностью»! Вот и Вам бы отстаивать со всей решительностью российский суверенитет на наши земли, возвращенные в результате войны с развязавшим войну агрессором, а не навязывать бесконечные переговоры о потерявшем смысл мирном договоре.

Скажу прямо, что я благодарен японскому МИД и лично Такэо Мори за его чёткую формулировку о том, что Япония «пойдет на подписание мирного договора с Россией только после решения территориального вопроса». Причём не на основе хрущёвского компромисса о Малой Курильской гряде, а при жёстких условиях «возвращения» всех «северных территорий», а именно островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Плоские (Хабомаи), на которых с лета 2009 года решениями обеих палат японского парламента объявлен… суверенитет Японии. Такая позиция лишает смысла заверения президента Путина нынешнему премьер-министру Японии Ёсихидэ Суге в готовности продолжать «переговоры о мирном договоре» и высказывание министра Лаврова о том, что неплохо всё же было бы мирный договор заключить. Уверен, сказано это было для проформы, ибо министр как опытный дипломат давно понял, что с японцами каши не сваришь и на переговорах с ними приходится лишь, что называется, отбывать номер.

Вместо того чтобы разобраться в существе «уникальных и беспрецедентных» предложений, которые готовил для японцев В. Путин, японское правительство, грубо вмешиваясь во внутренние дела Российской Федерации, вызвало на ковёр российского посла для передачи в Москву «решительного протеста» и «глубокого недовольства» поездкой на остров Итуруп председателя правительства РФ Михаила Мишустина, который посетил, видите ли, без согласия Токио «японскую территорию». Может быть, теперь наконец-то станет станет ясно, с кем мы собираемся сотрудничать на русских Курилах.

Именно как недовольство Москвы бесцеремонным поведением Токио следует расценить незамедлительный ответный вызов в МИД японского посла в Российской Федерации. Как сообщил ТАСС, заместитель министра МИД РФ Игорь Моргулов на встрече с послом Японии Тоёхисой Кодзуки заявил решительный протест Токио в связи с недружественными шагами по отношению к России. Об этом говорится в распространенном сообщении МИД России. В дипведомстве сообщили, что 26 июля Кодзуки был приглашён в российский МИД. «Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Игорь Моргулов заявил японской стороне решительный протест в связи с предпринятыми официальным Токио в последние дни недружественными шагами в контексте территориальных притязаний Японии к нашей стране», – отмечается в сообщении.

Сделать соответствующее заявление от имени президентской администрации было поручено и Дмитрию Пескову, который прокомментировал японский протест: «Что касается поездки председателя правительства на Итуруп, то это председатель правительства России, и, конечно, он посещает те российские регионы, которые считает необходимым и над развитием которых в том числе и в сотрудничестве с нашими партнерами предстоит много работать». По его словам, Россия будет и дальше доносить до японских партнёров свою позицию по заключению мирного договора, в том числе на высшем уровне.

Возникает законный вопрос: не пора ли прекратить навязанную Токио с подачи Вашингтона «курильскую тяжбу» и вернуться к принципиальной позиции правительства Советского Союза, отвергавшего само существование «территориального вопроса», который раз и навсегда разрешён по итогам Второй мировой войны? Разрешён на основе международных решений и официальных документов.