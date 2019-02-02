Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ответ на ответ: почему США выходят из ракетного договора
Эксперт оценил заявление украинских властей о переименовании УПЦ
В парламент Молдовы пройдут только социалисты, демократы и унионисты
Грохотали стены и бились стёкла: Опубликовано видео с Кубы после падения метеори...
Главная / Политика

В Токио высказались за новый ракетный договор в формате "плюс Китай"

02 февраля 2019, 13:39  •  105 • Политика
После заявления США о приостановке на полгода выполнения обязательств по ДРСМД и перспективах заключения нового ракетного договора в Токио высказались за изменение формата соглашения. Японское правительство настаивает, что в новый договор должен войти и Китай.
В Японии высказались за разработку нового ракетного договора, если действие ДРСМД, как грозится Вашингтон, в итоге будет прекращено. При этом в Токио предлагают расширить формат нового соглашения.
Глава японского МИДа Таро Коно в субботу, 2 февраля, выступил с заявлением, в котором отдал должное "большой роли", которую сыграл Договор о ракетах средней и малой дальности для обеспечения безопасности. По его словам, в Японии "понимают" отказ США от выполнения своих обязательств, однако считают, что прекращение ДРСМД угрожает миру во всем мире.
Коно заверил, что Токио непременно внесет свой вклад в создание новой международной системы разоружения, но настаивает, что в новом договоре должны участвовать "все заинтересованные страны", в том числе Россия, США и Китай.
Напомним, начиная с 2014 года, в Японии резко возросли темпы милитаризации. Премьер-министр Синдзо Абэ вкладывает колоссальные средства в оснащение армии, объясняя это угрозой со стороны Китая.
Нынешнее заявление японского МИДа переводит ТАСС.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


105
Источник
Похожие новости
01 февраля 2019, 18:09
На Украине запретили книгу Довлатова за "пропаганду" Безрукого
02 февраля 2019, 13:39
В Токио высказались за новый ракетный договор в формате "плюс Китай"
02 февраля 2019, 00:39
Трамп захотел "собрать всех в большой и красивой комнате и заключить новый договор" РСМД
Загрузка...
02 февраля 2019, 00:39
"Германия вздохнет с облегчением": Немцы порадовались виртуальной "ликвидации" Меркель
02 февраля 2019, 13:39
"Они просто сдохнут": американским "ястребам" от имени военных РФ напомнили об их перспективах в ядерной войне
01 февраля 2019, 14:54
Число несогласных с курсом правительства в России на 3% превысило число согласных - опрос
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
02 февраля 2019, 00:39
"Много чести этому молодчику": Валуев успокоил испугавшегося не на шутку Бе...
02 февраля 2019, 03:54
Асад улыбнулся, Янукович заплакал: В Сети ответили на угрозы США Венесуэле
02 февраля 2019, 03:54
Грохотали стены и бились стёкла: Опубликовано видео с Кубы после падения метеорита
02 февраля 2019, 02:09
Клан или пропан: как связаны списание газовых долгов Чечне и дело семьи задержанного ...
02 февраля 2019, 03:54
Россия доказала, что США врут
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 января 2019, 12:54
Шесть мифов о блокаде Ленинграде
30 января 2019, 07:39
Бал одноклеточных, которым не нужно богатство: Эксперт описал устройство США после применения "Посейдона"
31 января 2019, 01:24
Сергей Степашин: Даже в советские времена такого не было, чтобы сенатора или депутата арестовывали в зале заседаний. Куда раньше смотрели правоохранители?
01 февраля 2019, 13:09
Задержаны участники убийства экс-депутата Госдумы Вороненкова и лидера "Оплот" Жилина
29 января 2019, 05:39
"Не продержимся и 10 дней": На Украине признали, что "одна из сильнейших армий Европы" не устоит в войне с Россией
30 января 2019, 04:24
"Хотелка до Курил не доросла": Проговорившемуся про базы США Абэ предложили "по-быстрому" сделать харакири
27 января 2019, 01:24
«США не стоят за госпереворотом, они его возглавляют»: как прошло заседание Совбеза ООН по Венесуэле
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.