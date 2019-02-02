В Токио высказались за новый ракетный договор в формате "плюс Китай"

После заявления США о приостановке на полгода выполнения обязательств по ДРСМД и перспективах заключения нового ракетного договора в Токио высказались за изменение формата соглашения. Японское правительство настаивает, что в новый договор должен войти и Китай.

В Японии высказались за разработку нового ракетного договора, если действие ДРСМД, как грозится Вашингтон, в итоге будет прекращено. При этом в Токио предлагают расширить формат нового соглашения.

Глава японского МИДа Таро Коно в субботу, 2 февраля, выступил с заявлением, в котором отдал должное "большой роли", которую сыграл Договор о ракетах средней и малой дальности для обеспечения безопасности. По его словам, в Японии "понимают" отказ США от выполнения своих обязательств, однако считают, что прекращение ДРСМД угрожает миру во всем мире.

Коно заверил, что Токио непременно внесет свой вклад в создание новой международной системы разоружения, но настаивает, что в новом договоре должны участвовать "все заинтересованные страны", в том числе Россия, США и Китай.

Напомним, начиная с 2014 года, в Японии резко возросли темпы милитаризации. Премьер-министр Синдзо Абэ вкладывает колоссальные средства в оснащение армии, объясняя это угрозой со стороны Китая.

Нынешнее заявление японского МИДа переводит ТАСС.