В Токио официально озвучили даты предстоящего визита премьер-министра Синдзо Абэ в Россию

В Токио впервые официально назвали даты предстоящего визита премьер-министра Синдзо Абэ в Россию. По приглашению Владимира Путина он приедет в Москву 21-24 января, чтобы возобновить подготовку к подписанию мирного договора.

В Токио официально подтвердили предстоящий визит премьер-министра Синдзо Абэ в Россию, уточнив даты. По приглашению Путина глава японского кабмина приедет в Москву 21-22 января.

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга также сообщил, что 22 января состоятся переговоры между Абэ и Путиным.

Ранее в Кремле сообщали о подготовке встречи на высшем уровне. В преддверии визита Абэ в Москве прошли переговоры двух министров внутренних дел. Их главной темой стал мирный договор между двумя странами и вопрос о статусе Курильских островов.

Договоренность об активизации переговоров по вопросу мирного договора была достигнута между президентом России Владимиром Путиным и Абэ в ноябре прошлого года в Сингапуре. Тогда стороны договорились принять за основу Совместную декларацию от 19 октября 1956 года. В ней было прекращено состояние войны между двумя государствами, восстановлены дипломатические и консульские отношения. В девятой статье декларации советское правительство согласилось передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.

В ответ на заключение в 1960 году японо-американского договора о безопасности СССР аннулировал обязательства по передаче островов. В памятной записке советского правительства от 27 января 1960 года говорится, что эти острова будут переданы Японии только при условии вывода всех иностранных войск с ее территории, напоминает ТАСС.