Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Депутат не сдержался и выдал западных кураторов Сбера, ЦБ и Минфина: "Хотит...
Удар по холодильникам. Шесть белорусских заводов начали забастовку по призыву Ти...
Украина распадётся на три части: Участь Незалежной решил результат выборов - пол...
«Сепарня, москальня, русня». Галичане в ужасе от итогов местных выборов
Главная / Политика

В Токио обозначили шаги до заключения мирного договора с Москвой

29 октября 2020, 10:35  •  170 • Политика
Есихидэ Суга. Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/www.globallookpress.com
Новый японский премьер рассчитывает покончить с этой проблемой
Япония придает большое значение отношениям с Россией. Об этом заявил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга на заседании парламента в четверг, 29 октября. Он отметил, что намерение заключить мирный договор, которое было озвучено при прежнем правительстве, никуда не делось. Но сначала нужно решить территориальный вопрос.
По словам Суги, только покончив с проблемой Курил, можно подписывать мирный договор. Позиция Токио проста: японский суверенитет распространяется на все четыре "северные острова" – Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. И предметом переговоров с Россией являются они все. Как только эта проблема будет решена, можно переходить к следующей – с мирным договором.
"Мы не хотим откладывать ее решение до следующих поколений"
– заверил Суга. При этом он сообщил законодателям, что контактировал с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону и подтвердил ему, что все договоренности, достигнутые странами ранее, Япония готова выполнять, передает РИА "Новости". В их числе подготовка двухсторонних переговоров для обсуждения декларации 1956 года.
Напомним, в 1956 г. Москва и Токио подписали документ, в котором обговаривалась возможность передачи Японии островов Хабомаи и Шикотан в обмен на заключение мирного договора. О других территориях в декларации речи не было. Но сейчас японская сторона настаивает, что не собиралась отказываться от двух других островов, просто документ затрагивал лишь один из этапов переговоров.
Ранее в России сравнили японскую риторику по поводу Курильских островов с заявлениям властей Украины по Крыму. Тем временем Россия продолжает укреплять оборону своей территории вблизи Японии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



170
Источник
Похожие новости
29 октября 2020, 02:20
Путин нашёл ахиллесову пяту Эрдогана? Швейцарцы рассказали о "кошмарном сценарии" для Турции в Сирии
29 октября 2020, 00:30
"Я бы не хотел, чтобы он был президентом": Познер рассказал о странном разговоре с Навальным
29 октября 2020, 04:10
Протестующим белорусам поставили безапелляционный "диагноз": "Мозги заплыли жиром"
29 октября 2020, 00:30
США распадётся до конца 2020 года: Норвежский учёный предсказал американцам судьбу СССР
29 октября 2020, 06:00
Россия "обнулила" США: Специалист по ПВО раскрыл смысл испытаний новой противоракеты
29 октября 2020, 00:30
США захватили "политические психопаты"? Русские подлодки их вылечат
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 октября 2020, 02:20
Путин нашёл ахиллесову пяту Эрдогана? Швейцарцы рассказали о "кошмарном сценарии...
29 октября 2020, 00:30
"Я бы не хотел, чтобы он был президентом": Познер рассказал о странном разг...
29 октября 2020, 04:10
Протестующим белорусам поставили безапелляционный "диагноз": "Мозги за...
29 октября 2020, 00:30
США распадётся до конца 2020 года: Норвежский учёный предсказал американцам судьбу СС...
29 октября 2020, 06:00
Россия "обнулила" США: Специалист по ПВО раскрыл смысл испытаний новой прот...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 октября 2020, 06:50
50 одновременных обысков — украинская полиция нагрянула к нацистам
26 октября 2020, 21:10
Спешили на провокацию в Минске? В Белоруссию не пустили 595 крепких молодых людей
27 октября 2020, 18:15
"Ответ на неуважение к Лаврову": Удар по протурецким боевикам в Сирии - только "первая ласточка"
27 октября 2020, 04:30
Украина распадётся на три части: Участь Незалежной решил результат выборов - политолог
24 октября 2020, 21:30
Такого Путина не видели давно: Внешнего давления он больше не потерпит
25 октября 2020, 11:15
Несколько секунд он был в ступоре: Дёргания Зеленского засняли на видео
24 октября 2020, 01:20
В Одессе агитаторы Партии Шария отбили атаку Нацкорпуса - радикалы сбежали
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.