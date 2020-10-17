В Токио настаивают на отказе России от суверенитета над частью её территории

К визиту на Курильские острова Генерального прокурора Российской Федерации

Японские власти, открыто не желающие признавать итоги Второй мировой войны, нервно отреагировали на посещение входящих в состав Сахалинской области Российской Федерации островов Курильской гряды Генеральным прокурором России Игорем Красновым. Японское правительство направило Москве протест. Объявив в 2009 году голосованием депутатов японского парламента «японский суверенитет» на российских островах южных Курил, власти Страны восходящего солнца «запрещают» (поразительно! – Ред.) посещать эти территории российским официальным лицам.

В информации общенациональной теле-корпорации NHK отмечено, что японский МИД в связи с поездкой генпрокурора РФ потребовал от российской стороны отказаться от таких посещений «северных территорий», как правительство Японии именует российские острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и группу мелких островов Плоские (по-японски Хабомаи). В МИД Японии подчеркнули, что такие визиты несовместимы с позицией Токио по вопросу о «северных территориях». То есть подчёркнуто, что в постоянных территориальных претензиях Японии к России после смены японского правительства изменений не произошло. Их и не будет.

Напоминая, что это вторая поездка высокопоставленного российского чиновника на «северные территории» за короткое время после посещения в августе Кунашира главой МЧС Евгением Зиничевым (он открыл здесь аварийно-спасательный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций), японские СМИ утверждали: «Поездка генерального прокурора Краснова на северные острова происходит сразу после смены премьер-министров в Японии и избрания на этот пост Ёсихидэ Суга… Такая поездка высшего руководителя российской прокуратуры, без сомнения, имеет целью продемонстрировать полную включенность северных территорий в сферу деятельности главного надзорного ведомства и всей правоохранительной системы России. Данное мероприятие должно еще раз указать Японии на «фактический контроль» России над северными островами. Как полагают, японское правительство заявит о неприемлемости таких действий России и будет протестовать против них». Эти умозаключения, как видим, оправдались.

Рабочая поездка генерального прокурора на Дальний Восток носила рутинный характер. По итогам его встреч с жителями Курил И. Краснов поручил центральному аппарату генеральной прокуратуры РФ проконтролировать полноту принимаемых мер реагирования по выявленным фактам нарушений прав граждан и бизнеса. Результаты назначенных проверок генпрокурор России взял под личный контроль. Посещая прокуратуру Южно-Курильского района И. Краснов принял участие в открытии памятной таблички в честь ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Ивановича Трухина, занимавшего с 1974 по 1979 годы должность прокурора Южно-Курильского района, и по традиции возложил цветы к памятному знаку «Слава Героям».

Напрямую эти действия российского генпрокурора вопросы российско-японских отношений никак не затрагивали, но в Японии полагают, что российские должностные лица «не имеют права» исполнять свои обязанности на «суверенной японской территории» (!?), каковой японцы объявляют российские острова. Да ещё Япония создало министерство «по делам северных территорий», то есть… по делам российских Курил. Случай вопиющий!

Японские власти постоянно предпринимают дипломатические демарши по малейшему поводу и раздувают шумиху в своих СМИ после очередного «протеста» и «представления». Так было, в частности, в случае подъёма в воздух японских самолетов-перехватчиков и официального представления по поводу «нарушения воздушного пространства Японии» приписанным к Сахалинскому облминздраву санитарным вертолётом, который доставил в Южно-Курильск тяжело больную женщину.

Японские власти видят подвохи и каверзы в любых действиях российской стороны. На днях в таких «каверзах» заподозрили В. Путина. Якобы он приказал военным на Курилах начать отработку действий по отражению десанта на острова, приурочив военные учения к своему телефонному разговору с премьер-министром Японии Ёсихидэ Суга.

Японская газета «Хоккайдо симбун» отмечала в редакционной статье, что «в привязке по времени к первому телефонному разговору Путина с новым японским лидером Россия начала на островах Кунашир и Итуруп военные учения». Мол, это демонстрация Москвой своего фактического контроля над островами. И хотя демонстрировать очевидное надобности у Москвы нет, «Хоккайдо симбун» писала: «Японское правительство утверждает, что по дипломатическим каналам направило России соответствующую ноту протеста в связи с военными учениями. Однако на беседу японского и российского руководителей этот вопрос вынесен не был. Если у японской стороны будет отсутствовать мужество для того, чтобы высказывать другой стороне те вещи, которые должны быть ей высказаны, то возврат четырех северных островов будет отнесен в далекое будущее… Мы должны преследовать ясную цель – возврат всех четырёх северных островов Японии». То есть японская пропаганда не сбавляет оборотов.

В заключение приведём комментарии японских читателей на сообщения о визите генерального прокурора Российской Федерации на Курилы (перевод ИноСМИ):

roa: Направляя высокопоставленного чиновника на северные острова, Россия показывает всем, что считает их своей территорией. Однако японское правительство почему-то молчит. В этом есть непонятное отличие от ситуации с островами Сэнкаку и Такэсима (предмет территориального спора Японии с Китаем и Южной Кореей. – Ред.). Если мы считаем северные острова своими, то об этом надо жестко говорить…!

Mka: Это все оттого, что правительство Суги, судя по всему, недолговечно. Для японской внешней политики это большой минус. Наши партнеры не будут воспринимать всерьез так называемое «переходное правительство»!

Fmn: Если мы оказываем какую-то экономическую или финансовую поддержку России, её надо немедленно прекратить!

718: Наверное, рассчитывать на возможность возврата северных территорий можно только после смерти господина Путина!