В Тирасполе уверены: Кишинёв строит диктатуру под флагом демократии

«Борьбу за контроль над прокуратурой Санду вела с 2019 года»

Арест генерального прокурора Молдавии Александра Стояногло стало настоящим делом принципа для действующей власти и лично для президента Майи Санду. Смещение Стояногло с поста генпрокурора, а при возникновении противодействия – его арест, были необходимы для сохранения установившегося в Молдове режима.

Так считает директор Тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников, интервью с которым опубликовало информационное агентство «НП-инофрм».

Приднестровский политолог напоминает, что Санду пришлось уйти в отставку в 2019 году с поста премьер-министра именно из-за того, что она не смогла продвинуть на пост генерального прокурора своего человека, но очень хотела. Это желание стоило ей портфеля главы правительства.

«Генпрокурор – один из ключевых элементов в системе правового государства. Санду все годы, пока шла к власти, заявляла, что для неё важно построить функциональное государство, а для этого необходима реформа юстиции. Без контроля над институтом прокуратуры тех реформ, которые задуманы в лагере PAS, по-видимому, провести не удастся. Поэтому правые так ожесточённо боролись за контроль над прокуратурой в 2019 году и поэтому они так агрессивно идут напролом сейчас»,

– отметил Игорь Шорников.

По его словам, команда нынешнего молдавского президента не смогла бы использовать Александра Стояногло – человека порядочного и принципиального – для политических расправ над оппонентами, зато теперь у неё развязаны руки и вскоре все увидят настоящие репрессии.

В правительстве же говорят обратное – уверяют, что генпрокурор не смог бы участвовать в проведении реформ для построения правового государства, что звучит достаточно странно, считает политолог. Ведь у Стояногло имидж человека высоких моральных качеств и никто никогда не сомневался в его высоком профессионализме – именно с такими людьми и нужно строить правовое государство.

Но если его смещают с должности, и всеми силами стараются от него побыстрее избавиться, значит, в этой стране собираются строить далеко не правовое государство, уверен Шорников.

Он также обращает внимание на тот факт, что за два месяца работы нового полностью прозападного правительства допущены провалы практически во всех сферах: цены растут на всё, газовый контракт не заключён, впереди перебои с электроэнергией – это не скрывается, с пандемией уже и бороться перестали. При этом происходят странные покупки американского вооружения на фоне обострения отношений с Тирасполем.

В то же время политолог сомневается, что незаконный арест генпрокурора может стать поводом для масштабных протестов по всей стране, потому что население пока ещё психологически к этому не готово. Молдаване ведь ещё не получили счета за отопление, не посидели зимой при свечах с холодными батареями и всё это при постоянно дорожающих товарах первой необходимости.

«Есть ещё много таких, кто верит, что Санду приведёт их в благополучную европейскую сказку. Пока не видно в Молдове и лидеров, способных поднять людей на активный протест против власти. Сегодня они не могут, а завтра будет поздно. Большинство не осознаёт, что прямо сейчас в Молдове устанавливается американская модель диктатуры, когда под флагом демократии с инакомыслящими расправляются самыми варварскими способами»,

– подвёл итог Игорь Шорников.