В Тирасполе предложили Молдове заняться своими проблемами

Кишинёв определит «меры реагирования» по отношению к Приднестровью

Несмотря на политический кризис в политической жизни Молдовы, в Кишинёве не забывают периодически заявлять об очередных нарушениях в Приднестровье.

Так, вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник, встретившись с Главой миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом, не упустила случая пожаловаться на «односторонние действия Приднестровья в Зоне безопасности на Днестре».

По мнению Лесник, установление дополнительных мобильных постов со стороны Приднестровья, которые появились в связи с ужесточением карантинных мер, нарушают свободу передвижения граждан и должны быть ликвидированы.

«Кишинёв занимает неизменную позицию, согласно которой необходимо немедленно демонтировать эти мобильные посты, которые нарушают соблюдение прав человека на всей территории страны, включая право на свободное передвижение»,

– заявила вице-премьер по реинтеграции. И призвала Миссию ОБСЕ подключиться к решению этой проблемы, а, кроме того, ещё и «изучить ситуацию в Зоне безопасности».

В МИД Приднестровья не оставили без внимания очередное заявление Кишинёва, назвав его «эмоциональным выпадом».

«В ситуации, когда система здравоохранения Молдовы балансирует на грани коллапса, а медицинские учреждения не справляются с потоком заболевших, молдавская сторона прибегла к тактике выдумывания образа внешнего врага с целью переориентации общественного внимания на тематику якобы существующих проблем в Зоне безопасности, направленных на дискредитацию Миротворческой миссии на Днестре»,

– говорится в официальном заявлении МИД Приднестровской Республики.

Кишинёву напомнили, что в Приднестровье принимают все необходимые меры по защите здоровья своих граждан, для чего и были установлены дополнительные мобильные блокпосты, а также ограничено свободное перемещение – ведь только строгие карантинные меры могут быть действенными. Тогда как в самой Молдавии ситуация с эпидемией катастрофическая, о чём заявляют и премьер-министр, и лидеры оппозиционных партий.

В Тирасполе предполагают, что «молдавскую сторону раздражают отнюдь не сами карантинные посты, а их очевидная эффективность в борьбе с коронавирусной инфекцией».

«Если убрать шелуху инсинуаций и передёргиваний, то Кишинёв устами своего чиновника фактически обвиняет руководство Приднестровской Молдавской Республики в том, что принимаемые решения подчинены не политической конъюнктуре, а интересам безопасности жизни людей. Очевидно, что такие подходы Приднестровья прямо противоречат и никак не соотносятся с непоследовательными популистскими метаниями руководства Молдовы, что ещё сильнее высвечивает глубину принципиальных различий между двумя соседними государствами»,

– уверены во внешнеполитическом ведомстве ПМР.

В Тирасполе не исключают того, что критическая ситуация во всех сферах Молдовы может подтолкнуть некоторых к «агрессивным намерениям в отношении Приднестровья».

Тот факт, что Кристина Лесник совместно с министром обороны Молдовы обратились в адрес парламента с целью определения «мер реагирования» вызывает большую тревогу и недоумение в Тирасполе. В связи с чем МИД ПМР обращает внимание международных партнёров на неприемлемую риторику молдавской стороны, а также предлагает «активизировать усилия по организации заседания Постоянного совещания в формате «5+2» для возвращения Молдовы за стол переговоров».