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В Тирасполе ответили на заявления Кишинёва

12 февраля 2020, 16:54  •  44 • Украина
Сначала статус русского языка, и только потом – статус Приднестровья
Министр иностранных дел и евроинтеграции (МИДЕИ) Молдовы Аурел Чокой, несмотря на ряд скандальных (с точки зрения официальной Молдовы) заявлений по поводу того, кто виновен в развязывании войны 1992 года, тем не менее считает, что уже пора начать обсуждение политического статуса ПМР.
Об этом министр заявил в ходе расширенного заседания коллегии министерства иностранных дел и европейской интеграции.
«В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» необходимо начать обсуждение вопроса о политическом статусе Приднестровского региона. Естественно, в составе Республики Молдова. На заседании Совета министров ОБСЕ, которое состоялось в декабре в Братиславе, в седьмой раз подряд была принята Политическая декларация, призванная способствовать урегулированию приднестровского конфликта. Эти усилия будут продолжены. Также будем добиваться выполнения в полном объёме положений документов стамбульского саммита ОБСЕ 1999 года о выводе российских войск с территории Молдовы»,
– подчеркнул министр.
В Тирасполе же считают, что, прежде чем говорить о политическом статусе Приднестровья, неплохо было бы решить экономические и социальные проблемы, которые устраивает молдавская сторона, пытаясь давить на ПМР. Однако Кишинёв не спешит.
«Прошлый год показал, что Кишинёв намеренно избрал тактику обструкции диалога и использовал любой предлог, чтобы уйти от исполнения ранее взятых на себя обязательств. Разрушение наработанного в 2017-2018 годах политического багажа молдавской властью было произведено довольно примитивными методами и не оставило у международных участников сомнений в истинном отношении Молдовы к поиску компромиссных решений. Отмечу, что Кишинёв не только не выполнил пакетные договорённости, отражённые в Берлинском протоколе 2016 года, в Венском 2017-го, Римском 2018 года заседаний формата «5+2», но и демонстративно сорвал подписание итогового протокола в Братиславе»,
– заявил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев на коллегии министерства иностранных дел республики.
Рассказал он и о том, как руководитель одной из рабочих групп с молдавской стороны на переговорах «демонстративно назвал одно из ранее подписанных соглашений "макулатурой"».
«Примечательно, что этот же переговорщик от Молдовы вполне конструктивно участвовал в её разработке и собственноручно подписывал эту «дорожную карту», которую назвал макулатурой. Вряд ли этот человек не уважает свой труд. Причина очевидна. Он получил новую политическую установку»,
– рассказал глава МИД.
Присутствующий на заседании президент ПМР Вадим Красносельский назвал переговорный процесс «деградирующим» и привёл в пример красноречивые цифры: в 2018 году было 25 встреч политических представителей сторон и 86 заседаний рабочих групп, в 2019 году – соответственно 3 и 26.
«Очень интересно слушать заявления Игоря Николаевича Додона. Он говорит об успешности отношений, о мерах доверия, о решённых вопросах. Я официально заявляю, что никакие вопросы не решены, доверие рушится, успешности нет никакой. Это отмечают и те, кто участвует в переговорном процессе с приднестровской стороны… Доверие, которое выстраивалось в 2017-2018 годах, обвалено»,
– уверен Красносельский.
Несмотря на то, что в Молдове в настоящее время социалисты находятся у власти, они не спешат выполнять сделанные ранее заявления. Поэтому, прежде чем переходить к обсуждению политического статуса Приднестровья, Кишинёву не мешало бы обсудить статус русского языка в Молдавии, подчеркнул глава Приднестровья.
«В школах Молдовы изучается история даже не Румынии, а румын. Это очень принципиально. По большому счёту государство идёт туда, чью историю изучает и на каком языке говорит. Не надо жить иллюзиями. Сбросьте розовые очки с глаз, уважаемые дамы и господа. Путь Бессарабии заказан в Румынию. Это объективный факт. Если кто-то хочет видеть Приднестровье как якорь невхождения Молдовы в Румынию, сначала надо думать о своей истории, о своём языке, о своей территории, о воспитании людей на своей территории. Не поможет Приднестровье ни якорем, ни гирями, ничем, если поколения уже растут с вектором в соседнее государство. Цифры говорят об этом. Если за унионизм 5 лет назад выступали около 10%, то сейчас уже более 30%. То, что пропагандировалось в Молдове, оно сработало, и работает до сих пор. Об этом надо думать»,
– заявил президент Приднестровья.
По его мнению, признав в 1990 году незаконным создание Молдавской Советской Социалистической Республики, Кишинёв сам отделил Приднестровье от Молдавии, впоследствии Тирасполь предлагал различные варианты федерации и даже конфедерации, однако в Молдове не хотели даже говорить на эту тему.
Теперь прошло 30 лет, и говорить о возвращении Приднестровья в состав Молдовы слишком поздно, подвёл итог Красносельский.
Соб. корр. ФСК
На фото. Вадим Красносельский на коллегии МИД ПМР, источник – Пресс-служба МИД ПМР

Фонд Стратегической Культуры

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