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В Тирасполе ответили на провокацию журналистов Молдовы

12 февраля 2021, 02:15  •  80 • Украина
Представители и ПМР и Молдовы в ОКК отметили, что миротворцы действовали по закону
Провокацию, устроенную журналистами телеканала TV8 Молдавии на посту у российский миротворцев, прокомментировал сопредседатель Объединённой контрольной комиссии от Приднестровья Олег Беляков.
Напомним, журналисты молдавского телеканала Виорика Тэтару и Андрей Каптаренко вели съёмки миротворческого поста в районе села Гура-Быкулуй при том, что фото- и видеосъёмка запрещена о чём сообщается на подъезде к КПП. Миротворцы попросили удалить сделанную запись, после чего журналисты подняли скандал, призвав на помощь полицию, представителей МИД Молдовы и правозащитных организаций, уже поспешивших заявить о нарушении прав человека.
Олег Беляков не сомневается – всё произошедшее является провокацией. Ни о каком нарушении прав человека и речи быть не может – миротворцы действовали строго по инструкциям, утверждённым, в том числе, и молдавской стороной. Проводить фото- и видеосъёмку вблизи миротворческих постов можно, но только получив предварительное разрешение от ОКК.
«То, что миротворцы остановили транспортное средство, потребовали уничтожить материалы видеосъёмки, вызвали полицейских, военных наблюдателей – это всё в рамках решений, которые приняла ОКК. Та же молдавская сторона подписывала эти документы, принимала эти решения. Все действия военных были грамотными, взвешенными и тактичными»,
– рассказал глава приднестровской делегации журналистам Информационного агентства Новости Приднестровья.
Глава молдавской делегации в ОКК Анжела Лупан была более сдержанна в оценке произошедшего, однако и она не могла не признать – миротворцы действовали по закону.
«Журналисты могут снимать миротворческие посты, заседания ОКК и другие связанные с зоной безопасности объекты и мероприятия, только если запросят специальную аккредитацию в пресс-центре ОКК»,
– отметила Лупан, добавив, что более полную информацию сможет дать после заседания ОКК, где будет разбираться данный инцидент.
Вызванная на место полиция объяснила журналистам, что действия миротворцев нельзя квалифицировать как незаконное задержание граждан Молдовы, поскольку они выполняли инструкции, под которым подписалась и молдавская сторона.
Остаётся только добавить, что подобные провокации на миротворческих постах с участием журналистки Виорики Тэтару происходят регулярно, предыдущая была в июле прошлого года, когда она обвинила миротворцев в том, что они «напали на неё».
И последний факт – молдавский телеканал TV8 существует на гранты «Национального фонда демократии» (США).
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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