В Тирасполе обеспокоены новым политическим кризисом в Кишинёве

Переговоры снова могут застопориться

В Приднестровье озабочены очередным политическим кризисом, который переживает Молдова. В Тирасполе выразили надежду на то, что бурные политические события в Кишинёве не отразятся на переговорном процессе, и Молдова не забудет о тех обязательствах, которые взяла на себя на предыдущих переговорах.

В Тирасполе 14 ноября состоялась встреча главы МИД ПМР Виталия Игнатьева с главой Миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом. С приднестровской стороны во встрече принимали участие председатель Приднестровского республиканского банка Владислав Тидва и заместитель министра иностранных дел ПМР Александр Стецюк.

«В ходе беседы дипломаты продолжили обсуждение актуальных аспектов переговорного процесса между Приднестровьем и Молдовой с учётом итогов дискуссий, состоявшихся на полях Баварской конференции по мерам укрепления доверия в начале ноября. В этом контексте Виталий Игнатьев обозначил видение приднестровской стороны относительно приоритетных направлений экспертной работы на ближайший период, включая вопросы межбанковского взаимодействия»,

– говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства ПМР.

Виталий Игнатьев напомнил, что стороны до сих пор не подписали итоговый протокол Братиславского заседания в формате «5+2», его подписание было намечено на ближайшее время. Теперь же, в свете того, что происходит в Кишинёве, подписание документа может быть вновь отложено, отметил глава МИД ПМР.

Также во время встречи Игнатьев и Нойкирх обсудили внутриполитическую ситуацию в соседней Молдове, при этом министр иностранных дел Приднестровья подчеркнул «необходимость не только сохранения, но и увеличения динамики работы на всех уровнях переговорного процесса». Особенно если вспомнить, что предыдущий политический кризис в Кишинёве практически остановил переговорный процесс между Приднестровьем и Молдавией.

«Глава МИД ПМР особо отметил, что вне зависимости от изменений состава правящей коалиции в соседнем государстве мандат политических представителей остаётся прежним, и выразил надежду на то, что стороны не будут терять время в связи с этими процессами»,

– сообщает МИД ПМР.

Пока в Тирасполе шли переговоры, в Кишинёве утвердили новое правительство. Причём главный переговорщик с Приднестровьем со стороны Кишинёва вице-премьер Василий Шова не вошёл в состав Кабинета министров. Теперь он будет консультировать президента по вопросам внутренней политики. Злые языки в Кишинёве уверяют, что теперь о приднестровском урегулировании на время можно забыть – как минимум, до президентских выборов, слишком много проблем в Молдове, чтобы заниматься ещё и проблемами Тирасполя. Разблокируют ли банковские счета приднестровских предприятий, заблокированные предыдущим правительством в пылу борьбы с коррупцией – вот в чём вопрос.