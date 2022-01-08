«В типичной для себя манере»: в МИД РФ назвали «хамскими» высказывания главы Госдепа о ситуации в Казахстане

В МИД России назвали «хамским» высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о ситуации в Казахстане. Комментируя миротворческую миссию ОДКБ, Блинкен заявил, что «русских бывает сложно заставить уйти». В министерстве в ответ отметили, что в результате присутствия американских сил на территории других стран «бывает сложно остаться в живых», упомянув в этой связи Вьетнам, Ирак, Югославию, Сирию и ряд других государств.

В Министерстве иностранных дел России дали оценку словам госсекретаря США Энтони Блинкена о присутствии российских миротворцев в Казахстане в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Госсекретарь США Энтони Блинкен в типичной для себя хамской манере пошутил по поводу трагических событий в Казахстане», — заявили в ведомстве.

Таким образом в МИД прокомментировали фразу Блинкена относительно ввода российских миротворцев в Казахстан в рамках коллективных усилий ОДКБ.

В своём выступлении американский госсекретарь упомянул об одном из «уроков истории», заявив, что, «когда в твоём доме оказались русские», «их бывает сложно заставить уйти».

«Если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующий: когда в твоём доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным», — заявили в Москве.

Там подчеркнули, что «только этому учит не недавнее прошлое, а все 300 лет американской государственности».

«Многое по этому поводу расскажут индейцы Североамериканского континента, корейцы, вьетнамцы, иракцы, панамцы, югославы, ливийцы, сирийцы и многие другие несчастные, кому не повезло увидеть у себя дома этих незваных гостей», — добавили в МИД.

Вместе с тем 7 января стало известно о разговоре, в ходе которого казахстанская сторона подробно проинформировала Вашингтон об операции миротворцев ОДКБ в республике.

Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди провёл соответствующий телефонный разговор с госсекретарём США Энтони Блинкеном, в ходе которого рассказал о ситуации в республике.

Тем временем посол России в США Анатолий Антонов выразил надежду, что власти Соединённых Штатов не поставят под сомнение право Казахстана на получение помощи в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.

«Что касается роли Вашингтона, то мы надеемся, что никто не будет ставить под сомнение право Казахстана применять статью 4 Договора о коллективной безопасности. Она была задействована для обеспечения закона и порядка в союзной республике», — цитирует Антонова Newsweek.

Миротворческая операция ОДКБ в Казахстане

Напомним, что 6 января Организация Договора о коллективной безопасности направила коллективные миротворческие силы в Казахстан по итогам обращения руководства этой страны.

В состав контингента от России вошли подразделения и воинские части воздушно-десантных войск. Основные задачи миротворческих сил — охрана важных государственных и военных объектов, а также содействие силам правопорядка Казахстана в стабилизации обстановки и её возвращении в правовое поле. В состав сил вошли подразделения вооружённых сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.

В Минобороны России подчеркнули, что миротворческие силы не будут привлекаться к оперативно-боевым мероприятиям местных правоохранительных органов и армейских подразделений. Как отметили в ведомстве, данное решение принято по договорённости с казахстанской стороной.

Как отмечали в Министерстве обороны РФ, первые российские подразделения из состава миротворческих сил ОДКБ прибыли в Казахстан уже 6 января. Переброску сил проводит группировка более чем из 70 самолётов Ил-76 и пяти Ан-124 в круглосуточном режиме.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков подчеркнул, что РФ и другие страны ОДКБ направляют миротворцев в Казахстан на ограниченный период времени.

«В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный период направлены коллективные миротворческие силы», — сказал представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также выразил уверенность, что миротворческий контингент ОДКБ останется в стране на короткий период времени.

«Были развёрнуты миротворческие войска, состоящие из многонациональных сил стран — членов ОДКБ, они останутся в течение короткого периода времени до стабилизации ситуации в Казахстане», — написал лидер страны в своём Twitter.

8 января пресс-служба Кремля сообщила подробности телефонного разговора Владимира Путина с Касым-Жомартом Токаевым.