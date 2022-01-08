Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Казахские погромы докатились до Нью-Йорка. Протестующие обратились к русским
Украинские патриоты шокированы введением миротворцев в Казахстан
"Молодцы, русские", но "ничему жизнь не учит": Читатели Dail...
Схватка за Калининград. Журналисты из ЕС выдали себя с головой
Главная / В мире

«В типичной для себя манере»: в МИД РФ назвали «хамскими» высказывания главы Госдепа о ситуации в Казахстане

08 января 2022, 15:40  •  147 • В мире
В МИД России назвали «хамским» высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о ситуации в Казахстане. Комментируя миротворческую миссию ОДКБ, Блинкен заявил, что «русских бывает сложно заставить уйти». В министерстве в ответ отметили, что в результате присутствия американских сил на территории других стран «бывает сложно остаться в живых», упомянув в этой связи Вьетнам, Ирак, Югославию, Сирию и ряд других государств.
 
globallookpress.com © Konstantin Kokoshkin
 

В Министерстве иностранных дел России дали оценку словам госсекретаря США Энтони Блинкена о присутствии российских миротворцев в Казахстане в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Госсекретарь США Энтони Блинкен в типичной для себя хамской манере пошутил по поводу трагических событий в Казахстане», — заявили в ведомстве.

Таким образом в МИД прокомментировали фразу Блинкена относительно ввода российских миротворцев в Казахстан в рамках коллективных усилий ОДКБ.

В своём выступлении американский госсекретарь упомянул об одном из «уроков истории», заявив, что, «когда в твоём доме оказались русские», «их бывает сложно заставить уйти».

«Если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующий: когда в твоём доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным», — заявили в Москве.

Там подчеркнули, что «только этому учит не недавнее прошлое, а все 300 лет американской государственности».

«Многое по этому поводу расскажут индейцы Североамериканского континента, корейцы, вьетнамцы, иракцы, панамцы, югославы, ливийцы, сирийцы и многие другие несчастные, кому не повезло увидеть у себя дома этих незваных гостей», — добавили в МИД.

Вместе с тем 7 января стало известно о разговоре, в ходе которого казахстанская сторона подробно проинформировала Вашингтон об операции миротворцев ОДКБ в республике.

Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди провёл соответствующий телефонный разговор с госсекретарём США Энтони Блинкеном, в ходе которого рассказал о ситуации в республике.

Тем временем посол России в США Анатолий Антонов выразил надежду, что власти Соединённых Штатов не поставят под сомнение право Казахстана на получение помощи в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.

«Что касается роли Вашингтона, то мы надеемся, что никто не будет ставить под сомнение право Казахстана применять статью 4 Договора о коллективной безопасности. Она была задействована для обеспечения закона и порядка в союзной республике», — цитирует Антонова Newsweek.

Миротворческая операция ОДКБ в Казахстане

Напомним, что 6 января Организация Договора о коллективной безопасности направила коллективные миротворческие силы в Казахстан по итогам обращения руководства этой страны.

В состав контингента от России вошли подразделения и воинские части воздушно-десантных войск. Основные задачи миротворческих сил — охрана важных государственных и военных объектов, а также содействие силам правопорядка Казахстана в стабилизации обстановки и её возвращении в правовое поле. В состав сил вошли подразделения вооружённых сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.

В Минобороны России подчеркнули, что миротворческие силы не будут привлекаться к оперативно-боевым мероприятиям местных правоохранительных органов и армейских подразделений. Как отметили в ведомстве, данное решение принято по договорённости с казахстанской стороной.

Как отмечали в Министерстве обороны РФ, первые российские подразделения из состава миротворческих сил ОДКБ прибыли в Казахстан уже 6 января. Переброску сил проводит группировка более чем из 70 самолётов Ил-76 и пяти Ан-124 в круглосуточном режиме.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков подчеркнул, что РФ и другие страны ОДКБ направляют миротворцев в Казахстан на ограниченный период времени.

«В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный период направлены коллективные миротворческие силы», — сказал представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также выразил уверенность, что миротворческий контингент ОДКБ останется в стране на короткий период времени.

«Были развёрнуты миротворческие войска, состоящие из многонациональных сил стран — членов ОДКБ, они останутся в течение короткого периода времени до стабилизации ситуации в Казахстане», — написал лидер страны в своём Twitter.

8 января пресс-служба Кремля сообщила подробности телефонного разговора Владимира Путина с  Касым-Жомартом Токаевым.

«Президент Казахстана подробно информировал о складывающейся в стране обстановке, отметив, что она развивается в сторону стабилизации. В этом контексте была выражена признательность за оказываемую помощь со стороны партнёров по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и особенно — Российской Федерации», — заявили в Кремле.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



147
Источник
Похожие новости
07 января 2022, 07:40
"Молодцы, русские", но "ничему жизнь не учит": Читатели Daily Mail о переброске сил ОДКБ
08 января 2022, 02:55
Шукшина перед откровениями о Казахстане сделала предупреждение
08 января 2022, 06:25
Ледник Судного дня грозит катастрофой мегаполисам: Разрушение уже идёт
07 января 2022, 08:10
«Прогноз позитивный»: начнутся ли поставки газа по «Северному потоку — 2» в 2022 году
08 января 2022, 04:40
Поклонник F-35 выдал новый прогноз по нападению на Россию
07 января 2022, 21:05
Прививки придётся делать чаще. Американцам изменили условия ревакцинации
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 января 2022, 14:45
"Это наше дело": "Простой" казах выступил против миротворцев ОДКБ
03 января 2022, 02:45
Белый дом объявил о состоявшемся разговоре Байдена с Зеленским: "Ясно дал понять"
04 января 2022, 22:30
Москве указали на самое опасное в казахских протестах: "Майдан почти в чистом виде"
02 января 2022, 02:50
Политолог прокомментировал шествие памяти Бандеры в Киеве
08 января 2022, 02:55
Шукшина перед откровениями о Казахстане сделала предупреждение
02 января 2022, 23:15
Русская "ответка" напугала США. Американские "асы" не рискнули перехватывать бомбардировщики России
07 января 2022, 00:05
Захарова объяснила заявление из Белого дома по Казахстану: "Не понимают"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.