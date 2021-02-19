В TikTok «затравили» киевскую школьницу за русский язык • 143 • Украина

15-летняя блогер из Киева Лиза Леоненко в TikTok опубликовала ролик, в котором заявила, что не любит украинский язык, а также плохо его знает. Такое откровенное признание блогера вызвало шквал негодования «патриотически» настроенной общественности.



На подростка и ее родителей градом посыпались угрозы и оскорбления.



В ответ на эту реакцию школьница опубликовала несколько роликов, в которых заявила, что «ничего не должна ни Украине, ни языку», отметив, что человек имеет право сам выбирать, на каком языке ему разговаривать.



«Человек имеет право разговаривать на языке, на котором он хочет. Если бы я с вами начала разговаривать на английском, я бы сказала, что я больше люблю английский, чем украинский? Вы бы тоже мне писали гадости, мол уезжай в свою Англию, Америку? Нет, не говорили бы...», – сказала она в своем видеообращении.



«Мне говорят "Ты, что дебилка? Ты живешь в Украине, это твой родной язык!" Да в***лся мне этот ваш "родной язык"! Если человек не любит этот язык, то зачем на нем разговаривать?! Меня он очень бесит, особенно от других людей. Ну, и от себя же! Я не буду дружить с человеком, который на нем разговаривает!» - заявила Леоненко.



Своих оппонентов она назвала «маленькими патриотиками из за**пы, из сел».



«От***тесь от меня, потому, что в Киеве, б***ь, все говорят на русском! И никого это не ***т!», - добавила блогер.



Столь неслыханно дерзкий ответ школьницы вызвал у «патриотов» рецидив бешеной ярости. Школьницу, как минимум, требуют «выслать» туда, где говорят на ее любимом языке.



«Так и хочется собрать вещи и выслать ее "бандеролью'' туда, на чьем языке она так "хорошо разговаривает''», - пишут «патриоты» в соцсетях.



«... Сбрось страницы родителей этой тупой курицы. Пообщаемся с ними ...», - требует Jaroslav Gulyk.



«Они, вот такие, еще недопетралы, что у московского говора больше нет будущего в Украине ...», - сообщает Кость Зинченко.



«Таких много, всех не перестрелять», - сокрушается Olena Kovalenko.



«А где это создание живет? Надо перевоспитывать однозначно», - пишет Константин Хмара.



«Какое г*вно... так бы и заехала по этой роже», - пишет Светлана Бойко.



И таких комментариев сотни по всем соцсетям. Они щедро перемежёваны с самыми отборными оскорблениями и унижениями, и пророчествами, что у школьницы одна дорога – «на панель».













В то же время носители иной точки зрения в стране констатируют, что такая реакция девочки – ответ на принуждение, с которым в стране навязывается украинский язык.



«Патриоты травят очередную ведьму - 15-летнюю киевлянку, которая негативно высказалась на ТикТоке про украинский язык. Высказалась грубо и плохо - но, к сожалению, такова подростковая реакция на принуждение сверху», - заявил украинский левый активист, главред издания LIVA Андрей Манчук.



«Лиза высказалась с матами, но она права: личное дело каждого, на каком языке говорить. Ребёнок чувствует ущербную идеологию», - отмечает единомышленница Манчука Ольга Мукоид.



«Законы психологии вышли из законов природы, а они гласят, что всякое действие рождает противодействие», - напомнила Виктория Ялынычева.



«Могут испортить жизнь девочке... Ксенофобия в Украине цветет и пахнет», - полагает Александр Косвинцев.



Случаев, аналогичных тому, что постигло Лизу Леоненко, на Украине очень много. Невзирая на весь драматизм ситуации, в ней есть и положительный момент, считает киевский журналист Денис Гороховский.



«Истории молодых девушек, на которых набрасываются сейчас патриоты, явно указывают на то, что новое поколение украинцев далеко не полностью обработано шовинистической пропагандой и живет наперекор сакральной триаде "армія, віра, мова".



Всю свою более-менее сознательную жизнь она прожила в порошенковской Украине, где МинСтець решал, что такое хорошо и что такое плохо, где запрещены российские сервисы и соцсети, где телевизор и кинотеатр на украинском, где повсюду страна-агрессор, а весь мир с нами, где в школьных учебниках пособников фашистов называли героями, а за любые убеждения, которые не вписываются в правую идеологию, тебя будут пытаться затравить.



И что? А ничего. Пропаганда не работает. Дети не прониклись идеологией. Тут важно отметить, что девочка не топила за РФ, а просто сказала, что, выбирая между поездкой по Украине или РФ, выбрала бы Россию, потому что Украину уже объездила. Но дело не в этом. Но, повторюсь, дело совсем не в этом. Дело в том, что она искренне не понимает – и это нормально – за что ее начали травить, она же не сказала ничего крамольного. Повторюсь, пропаганда последних семь лет действует на идиотов, но не действует на детей. И это не может не радовать!», – написал журналист в своем блоге.



Тем временем, личные данные Елизаветы и ее родителей уже опубликованы на сайте проекта «Миротворец». Школьницу обвиняют в «сознательном участии в информационной спецоперации России против Украины»...

15-летняя блогер из Киева Лиза Леоненко в TikTok опубликовала ролик, в котором заявила, что не любит украинский язык, а также плохо его знает. Такое откровенное признание блогера вызвало шквал негодования «патриотически» настроенной общественности.На подростка и ее родителей градом посыпались угрозы и оскорбления.В ответ на эту реакцию школьница опубликовала несколько роликов, в которых заявила, что «ничего не должна ни Украине, ни языку», отметив, что человек имеет право сам выбирать, на каком языке ему разговаривать.«Человек имеет право разговаривать на языке, на котором он хочет. Если бы я с вами начала разговаривать на английском, я бы сказала, что я больше люблю английский, чем украинский? Вы бы тоже мне писали гадости, мол уезжай в свою Англию, Америку? Нет, не говорили бы...», – сказала она в своем видеообращении.«Мне говорят "Ты, что дебилка? Ты живешь в Украине, это твой родной язык!" Да в***лся мне этот ваш "родной язык"! Если человек не любит этот язык, то зачем на нем разговаривать?! Меня он очень бесит, особенно от других людей. Ну, и от себя же! Я не буду дружить с человеком, который на нем разговаривает!» - заявила Леоненко.Своих оппонентов она назвала «маленькими патриотиками из за**пы, из сел».«От***тесь от меня, потому, что в Киеве, б***ь, все говорят на русском! И никого это не ***т!», - добавила блогер.Столь неслыханно дерзкий ответ школьницы вызвал у «патриотов» рецидив бешеной ярости. Школьницу, как минимум, требуют «выслать» туда, где говорят на ее любимом языке.«Так и хочется собрать вещи и выслать ее "бандеролью'' туда, на чьем языке она так "хорошо разговаривает''», - пишут «патриоты» в соцсетях.«... Сбрось страницы родителей этой тупой курицы. Пообщаемся с ними ...», - требует Jaroslav Gulyk.«Они, вот такие, еще недопетралы, что у московского говора больше нет будущего в Украине ...», - сообщает Кость Зинченко.«Таких много, всех не перестрелять», - сокрушается Olena Kovalenko.«А где это создание живет? Надо перевоспитывать однозначно», - пишет Константин Хмара.«Какое г*вно... так бы и заехала по этой роже», - пишет Светлана Бойко.И таких комментариев сотни по всем соцсетям. Они щедро перемежёваны с самыми отборными оскорблениями и унижениями, и пророчествами, что у школьницы одна дорога – «на панель».В то же время носители иной точки зрения в стране констатируют, что такая реакция девочки – ответ на принуждение, с которым в стране навязывается украинский язык.«Патриоты травят очередную ведьму - 15-летнюю киевлянку, которая негативно высказалась на ТикТоке про украинский язык. Высказалась грубо и плохо - но, к сожалению, такова подростковая реакция на принуждение сверху», - заявил украинский левый активист, главред издания LIVA Андрей Манчук.«Лиза высказалась с матами, но она права: личное дело каждого, на каком языке говорить. Ребёнок чувствует ущербную идеологию», - отмечает единомышленница Манчука Ольга Мукоид.«Законы психологии вышли из законов природы, а они гласят, что всякое действие рождает противодействие», - напомнила Виктория Ялынычева.«Могут испортить жизнь девочке... Ксенофобия в Украине цветет и пахнет», - полагает Александр Косвинцев.Случаев, аналогичных тому, что постигло Лизу Леоненко, на Украине очень много. Невзирая на весь драматизм ситуации, в ней есть и положительный момент, считает киевский журналист Денис Гороховский.«Истории молодых девушек, на которых набрасываются сейчас патриоты, явно указывают на то, что новое поколение украинцев далеко не полностью обработано шовинистической пропагандой и живет наперекор сакральной триаде "армія, віра, мова".Всю свою более-менее сознательную жизнь она прожила в порошенковской Украине, где МинСтець решал, что такое хорошо и что такое плохо, где запрещены российские сервисы и соцсети, где телевизор и кинотеатр на украинском, где повсюду страна-агрессор, а весь мир с нами, где в школьных учебниках пособников фашистов называли героями, а за любые убеждения, которые не вписываются в правую идеологию, тебя будут пытаться затравить.И что? А ничего. Пропаганда не работает. Дети не прониклись идеологией. Тут важно отметить, что девочка не топила за РФ, а просто сказала, что, выбирая между поездкой по Украине или РФ, выбрала бы Россию, потому что Украину уже объездила. Но дело не в этом. Но, повторюсь, дело совсем не в этом. Дело в том, что она искренне не понимает – и это нормально – за что ее начали травить, она же не сказала ничего крамольного. Повторюсь, пропаганда последних семь лет действует на идиотов, но не действует на детей. И это не может не радовать!», – написал журналист в своем блоге.Тем временем, личные данные Елизаветы и ее родителей уже опубликованы на сайте проекта «Миротворец». Школьницу обвиняют в «сознательном участии в информационной спецоперации России против Украины»... Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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