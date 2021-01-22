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В TikTok начали банить видео с призывами на митинг: Фейковые полицейские бросились раскаиваться

22 января 2021, 10:20  •  139 • Политика
Администрация TikTok начала удалять видео с призывами к несовершеннолетним выходить на незаконные протестные массовые мероприятия в поддержку Навального. Один из фейковых полицейских с видео уже публично покаялся и призвал думать, перед тем как что-то публиковать в Сети.
Социальная сеть TikTok приступила к удалению видеозаписей, на которых несовершеннолетних призывают к участию в незаконных акциях в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил телеведущий Владимир Соловьёв в своём Telegram-канале.
Речь идёт о видеозаписях с призывами к протестам в субботу, 23 января, а также с инструкциями о том, "как не быть задержанным". Большинство таких видео публикуются с аккаунтов, которые были зарегистрированы не ранее суток назад.
Социальная сеть TikTok проводит чистку контента от видеозаписей, опубликованных с "левых" аккаунтов, в которых несовершеннолетних призывают к участию в незаконных акциях,
- уточняет РИА ФАН.
Тем временем фейковые полицейские из TikTok, показательно срывавшие с себя погоны в знак солидарности с Навальным, начали потихоньку осознавать последствия своих действий.
Один из них уже записал видео о том, что купил форму в магазине приколов и записал ролик "для прикола", а к Навальному не имеет никакого отношения. Также он призвал остальных думать над тем, что записывать и выкладывать.

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