В TikTok начали банить видео с призывами на митинг: Фейковые полицейские бросились раскаиваться

Социальная сеть TikTok приступила к удалению видеозаписей, на которых несовершеннолетних призывают к участию в незаконных акциях в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил телеведущий Владимир Соловьёв в своём Telegram-канале.

Речь идёт о видеозаписях с призывами к протестам в субботу, 23 января, а также с инструкциями о том, "как не быть задержанным". Большинство таких видео публикуются с аккаунтов, которые были зарегистрированы не ранее суток назад.

Социальная сеть TikTok проводит чистку контента от видеозаписей, опубликованных с "левых" аккаунтов, в которых несовершеннолетних призывают к участию в незаконных акциях,

- уточняет РИА ФАН.

Тем временем фейковые полицейские из TikTok, показательно срывавшие с себя погоны в знак солидарности с Навальным, начали потихоньку осознавать последствия своих действий.

Один из них уже записал видео о том, что купил форму в магазине приколов и записал ролик "для прикола", а к Навальному не имеет никакого отношения. Также он призвал остальных думать над тем, что записывать и выкладывать.