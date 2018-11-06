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В Тернопольской области запретили публичное использование русского языка
06 ноября 2018, 21:39 • 52 • Украина
На Украине власти Тернопольской области приняли мораторий на «публичное использование русскоязычного культурного продукта», а также объявили 2019-й годом Организации украинских националистов*.
© te-rada.org
«Областной совет решил установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Тернопольской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины», — говорится на сайте областного совета.
Там отметили, что решение о годе ОУН принято депутатами в связи с 90-летием создания организации.
Ранее депутаты Житомирского областного совета проголосовали за запрет на публичное использование на территории области русскоязычного культурного продукта.
Также подобный запрет был введён во Львовской области. В ответ МИД России раскритиковал запрет публичного использования русского языка во Львове. Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы политолог Олег Соскин в беседе с НСН прокомментировал инициативу львовских депутатов.
* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014)
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