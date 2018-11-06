В Тернопольской области запретили публичное использование русского языка

На Украине власти Тернопольской области приняли мораторий на «публичное использование русскоязычного культурного продукта», а также объявили 2019-й годом Организации украинских националистов*.

«Областной совет решил установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Тернопольской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины», — говорится на сайте областного совета.

Там отметили, что решение о годе ОУН принято депутатами в связи с 90-летием создания организации.

Ранее депутаты Житомирского областного совета проголосовали за запрет на публичное использование на территории области русскоязычного культурного продукта.

Также подобный запрет был введён во Львовской области. В ответ МИД России раскритиковал запрет публичного использования русского языка во Львове. Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы политолог Олег Соскин в беседе с НСН прокомментировал инициативу львовских депутатов.

* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014)