В тепловизоре нас не видно • 465 • Аналитика







Американская армия испытала тепловизоры во время второй иракской войны и пришла от них в неудержимый восторг. Ночью на фоне охладившейся пустыни силуэт танка был четко и ясно виден за километры — так, что можно было наводить оружие по тепловизионному изображению. После такого успеха армия США стала тысячами закупать чувствительные тепловизоры. Кроме того, BAE Systems по контракту создает для Армии США комбинированный прибор ночного видения и тепловизор, выполненный в виде очков. Разработка этих очков получила бюджет в 434 млн. долларов.





По мере накопления боевого опыта использования тепловизоров и появления в Интернете роликов, в которых демонстрировалось, как вертолет с тепловизионным прицелом расстреливает противника, будто на полигоне, стала постепенно распространяться своего рода «тепловизионная боязнь». Мол, американцы, оснащенные тепловизионными прицелами, могут ночью отстреливать противника, словно в тире. Разумеется, все это примерялось на российскую армию, пока что лишенную такого же количества тепловизионных приборов, и из этого делались душещипательные выводы: мол, американцы могут нас победить в войне.



Тепловизор дает тактические преимущества



Однако, несмотря на все достоинства, тепловизор пока еще довольно редкая штука даже для американской армии, в которую к началу 2012 года было поставлено около 13 тысяч тепловизионных приборов. Вертолеты и бронетехника ими уже оснащены, но вот у пехоты пока что тепловизоров не в избытке. Причина — довольно высокая цена, большой вес (самый легкий прибор для стрелкового оружия весит 1,7 кг, а пулеметный тепловизионный прицел весит 3,2 кг), а также сложности с электропитанием. К тому же компактные тепловизоры не имеют систем охлаждения матрицы, так что их дальность действия, разрешающая способность и четкость изображения далеко отстают от вертолетных прицелов.



Впрочем, даже если во взводе есть только один разведывательный тепловизор (вроде французского бинокля Sophie весом около 2 кг и дальностью опознавания человека в 1200-1300 метров), а пулеметы оснащены тепловизионными прицелами, то это дает существенное преимущество над противником в ночном бою. Тепловизоры позволяют увидеть позиции и перемещения противника, корректировать пулеметный огонь и нанести потери с максимальной дальности стрельбы, а дальше уже дело довершат пехотинцы с обычными приборами ночного видения.



Вообще, с развитием ночных приборов появилась тенденция: до 70% огневых контактов происходит ночью. Это и понятно: оснащенная ночными приборами сторона всеми силами старается реализовать свое техническое преимущество.



Так что вопрос о применении тепловизоров не стоит недооценивать. Даже если их у противника немного, можно потерпеть поражение. Впрочем, есть также тенденция преувеличения возможностей тепловизоров, которая явно используется для пропаганды, подавляющей боевой дух вероятного противника. «Тепловизионная боязнь» явно раздувается сознательно. Но мы это уже проходили. Новое оружие поначалу всегда вызывало такую «боязнь», пока не находились средства противодействия.



От поликарбоната до ватника



Как только это стало понятно, отечественная «выживальщическая» общественность стала интенсивно шевелить мозгами на тему того, как побороть новейшую технику потенциального супостата чем-то простым, вроде кирпича. Хотя сами по себе выживальщики часто вызывают лишь усмешку многими своими наивными представлениями, надо все же отдать должное: именно в вопросе обмана тепловизоров потенциональных захватчиков родных лесов и болот им удалось продвинуться далеко вперед. Все делалось по науке. На форумах устраивался мозговой штурм, а потом высказанные предложения проверялись в походно-боевых условиях с помощью охотничьего тепловизора. Он хоть и не столь хорош, как вертолетный тепловизионный прицел, но все же позволял оценить возможности техники и придуманного средства ее обмана. Выводы иллюстрировались фотоснимками. Страна умалишенных: зачем Украину превратили в "палату №6"



Были высказаны и проверены, без особого преувеличения, десятки рацпредложений от народных изобретателей. Результат оказался, так скажем, потрясающим.



Оказалось, что самые простые и подручные материалы довольно легко блокируют тепловое излучение от тела, воспринимаемое тепловизором, что позволяет или замаскироваться (в приборе под маскировкой будет видно темное пятно там, где спрятался человек), или сильно размыть контуры теплового пятна. Последнее также весьма важно, поскольку затруднить опознавание цели так же важно, как скрыться от взгляда противника совершенно.



Первое. Существует много материалов, которые блокируют тепловое излучение. К ним относится стекло, способное скрыть тепло даже от весьма чувствительного датчика и на близком расстоянии, практически в упор. Прекрасный результат показал легкий лист сотового поликарбоната, не хуже, чем у стекла. На удивление неплохо выступил обычный полиэтилен, прозрачный для теплового излучения. Полиэтиленовая пленка, конечно, не закрывала источник тепла полностью, но зато сильно размывала его контуры. Среди растительности человека под полиэтиленовой накидкой разглядеть было бы весьма трудно.



Принцип оказался прост. Для блокирования теплового излучения, воспринимаемого тепловизором подходит любой материал, который сам плохо нагревается, не переизлучает и не отражает тепло. Чем хуже теплопроводность материала — тем лучше. К примеру, неопреновый гидрокостюм выглядит в тепловизоре черным. Один из участников мозгового штурма сделал удивительно простую и эффективную вещь — противотепловую маску на лицо. Он взял пищевую фольгу и полиэтилен, переложил их в несколько слоев и прошил для прочности. Затем он взял кусок туристической пенки (обычно это вспененный полиэтилен или этиленвинилацетат), прорезал в нем две узкие прорези для глаз, а снаружи прикрепил вышеописанный теплоотражатель. Походив в ней несколько минут, чтобы вся конструкция прогрелась теплом тела, он сделал снимок на тепловизор. На нем лицо было закрыто черным квадратом, в котором ярко горели, как у инопланетянина, две прорези для глаз. Автор разработки говорит, что прорези для глаз можно закрыть стеклом. Думается, что старая добрая ватно-марлевая маска из советского учебника по гражданской обороне покажет не худший результат. Школа под ударом. В чем причины пермской трагедии?



Второе. Были проведены натурные испытания в условиях густой растительности, кустарника и особенно камыша. Оказалось, что в камышовых зарослях тепловизор человека не различает. Тепловой поток блокируется стеблями камыша, в которых циркулирует вода, что создает охлаждаемый экран. То же самое можно сказать о густой траве, густой листве, густом кустарнике. Все это преграда, за которой тепловизору трудно что-то разглядеть. Выживальщики от этого воспряли духом. Если американцы попробуют прочесать ночью наши леса, обладающие густым подлеском, то им в этом тепловизор не особо поможет. Все же, Россия — не Ирак, и условия тут другие.



Из этого был сделан вывод, что всякого рода щиты и укрытия из камыша, а также из фанеры могут быть вполне эффективной маскировкой от тепловизора. Это может быть, к примеру, самая обычная, плотная камышовая циновка. Главное — не подогревать ее теплом своего тела.



Поскольку климат России несколько отличается от Ирака, и тут бывают такие погодные явления, как дождь, снег и влажный туман, то было выяснено, что это также помогает против тепловизоров. Вода в пластиковой бутылке, к примеру, полностью скрывала тепло от нагретого паяльника. Мокрая накидка, например, плащ-палатка, скрывает тепло не полностью, но зато весьма ощутимо размывает тепловое пятно, делая его трудноузнаваемым. В мокром от дождя лесу от тепловизора будет мало проку. Ракета Vulcan – конкурент многоразовой ракете Falcon 9 v1.1R Элона Маска



Третье. Неплохо маскируют от тепловизора некоторые виды одежды. Судя по отзыву экспериментаторов, наилучшими оказались классические образцы: ватники, ватные штаны, бушлаты. Весьма неплохо показал себя мех, но не всякий. Лучше подходит мех с полым волосом, в наибольшей степени теплоизолирующий.



Американские стратеги могут скрежетать зубами: ватник и тут защищает русских. Водка тоже может быть средством защиты. На холоде даже небольшое количество спиртного ведет к сужению периферийных сосудов тела, что ведет к тому, что конечности охлаждаются и становятся менее заметны в тепловизоре. Можно все тело прикрыть защитой, но ярко светящиеся теплом руки могут человека выдать, особенно вблизи. Главное — не увлекаться и помнить об опасности обморожения.



Но это еще не все открытия. Из наиболее примечательного оказалось, что очень эффективным средством против тепловизора является обычный зонтик. Под открытым зонтом человек в тепловизоре не виден. Зонт блокирует тепловой поток от тела, но при этом сам не нагревается и тепло не переизлучает. Такой же эффект имеет палатка, да и вообще любой тканевый навес, расположенный на некотором расстоянии от людей.



Щит от тепловизора



Таким образом, усилиями общественности было показано, что тепловизор можно сделать бесполезным самыми простыми средствами, изготовляемыми из подручных материалов. Можно довольно легко замаскироваться на позиции, закрыть от теплового обнаружения огневую точку или позицию снайпера. При желании можно укрываться от обнаружения тепловизором даже в движении. Для этого потребуется ростовой щит, предположим из поликарбоната или легкой фанеры, который боец несет впереди себя левой рукой, для чего на щите делается специальное ременное крепление (обязательно теплоизолированное от щита). В щите проделывается бойница для наблюдения, закрытая прозрачной пластмассой или закаленным стеклом. Сам щит должен иметь маскировку и от визуального наблюдения: камуфляжную окраску и прикрепленные к нему стебли и ветки. Записки Колорадского Таракана. Собрали, продали - караул, украли!



Тактически такой щит наиболее применим, во-первых, ночью, во-вторых, в сочетании с другими препятствиями, например, деревьями, кустами, строениями (но надо помнить, что каменные строения, нагретые солнцем, ночью светятся в тепловизоре и могут демаскировать того, кто пройдет на их фоне). Двигаться с ним лучше приставным шагом, следя за тем, чтобы щит не шевелил ветки деревьев и кустов (это будет видно в тепловизоре). Можно встать на колено и поставить щит перед собой, можно лечь и положить его перед собой или накрыться им. Для стрельбы надо немного повернуться в сторону, держа оружие наизготовку, но после выстрела (даже с ПБС; в тепловизоре нагретое теплом тела и выстрелов оружие будет гореть ярким пятном) надо тут же сменить позицию и укрыться щитом. Еще надо помнить, что частая стрельба из-за щита скоро приведет к тому, что горячие пороховые газы могут образовать в тепловизоре светлый ореол вокруг щита. Так что позицию желательно менять как можно чаще.



Обсуждается также возможность создания специальной теплоизолирующей экипировки, резко снижающей заметность в тепловизоре. Возможно, что такой комплект создать можно и он будет эффективен. Но вряд ли он будет широко распространен. Скорее всего, его будут использовать в спецназе и разведке. Для остальной армии останутся более простые и доступные средства тепловой маскировки вроде вышеописанных щитов или тканевых пологов и накидок, в особенности если это будет массовая армия. Прогресс в области военной техники каждый год выдает какие-нибудь новшества. Например, несколько лет назад появились пригодные для использования на вертолетах, бронетехнике и даже на стрелковом оружии тепловизоры. Тепловизор засекает чувствительной матрицей тепловой поток от нагретого предмета, который в окуляре прибора выглядит или белым, если прибор черно-белый, или красным, если прибор цветной.Американская армия испытала тепловизоры во время второй иракской войны и пришла от них в неудержимый восторг. Ночью на фоне охладившейся пустыни силуэт танка был четко и ясно виден за километры — так, что можно было наводить оружие по тепловизионному изображению. После такого успеха армия США стала тысячами закупать чувствительные тепловизоры. Кроме того, BAE Systems по контракту создает для Армии США комбинированный прибор ночного видения и тепловизор, выполненный в виде очков. Разработка этих очков получила бюджет в 434 млн. долларов.По мере накопления боевого опыта использования тепловизоров и появления в Интернете роликов, в которых демонстрировалось, как вертолет с тепловизионным прицелом расстреливает противника, будто на полигоне, стала постепенно распространяться своего рода «тепловизионная боязнь». Мол, американцы, оснащенные тепловизионными прицелами, могут ночью отстреливать противника, словно в тире. Разумеется, все это примерялось на российскую армию, пока что лишенную такого же количества тепловизионных приборов, и из этого делались душещипательные выводы: мол, американцы могут нас победить в войне.Однако, несмотря на все достоинства, тепловизор пока еще довольно редкая штука даже для американской армии, в которую к началу 2012 года было поставлено около 13 тысяч тепловизионных приборов. Вертолеты и бронетехника ими уже оснащены, но вот у пехоты пока что тепловизоров не в избытке. Причина — довольно высокая цена, большой вес (самый легкий прибор для стрелкового оружия весит 1,7 кг, а пулеметный тепловизионный прицел весит 3,2 кг), а также сложности с электропитанием. К тому же компактные тепловизоры не имеют систем охлаждения матрицы, так что их дальность действия, разрешающая способность и четкость изображения далеко отстают от вертолетных прицелов.Впрочем, даже если во взводе есть только один разведывательный тепловизор (вроде французского бинокля Sophie весом около 2 кг и дальностью опознавания человека в 1200-1300 метров), а пулеметы оснащены тепловизионными прицелами, то это дает существенное преимущество над противником в ночном бою. Тепловизоры позволяют увидеть позиции и перемещения противника, корректировать пулеметный огонь и нанести потери с максимальной дальности стрельбы, а дальше уже дело довершат пехотинцы с обычными приборами ночного видения.Вообще, с развитием ночных приборов появилась тенденция: до 70% огневых контактов происходит ночью. Это и понятно: оснащенная ночными приборами сторона всеми силами старается реализовать свое техническое преимущество.Так что вопрос о применении тепловизоров не стоит недооценивать. Даже если их у противника немного, можно потерпеть поражение. Впрочем, есть также тенденция преувеличения возможностей тепловизоров, которая явно используется для пропаганды, подавляющей боевой дух вероятного противника. «Тепловизионная боязнь» явно раздувается сознательно. Но мы это уже проходили. Новое оружие поначалу всегда вызывало такую «боязнь», пока не находились средства противодействия.Как только это стало понятно, отечественная «выживальщическая» общественность стала интенсивно шевелить мозгами на тему того, как побороть новейшую технику потенциального супостата чем-то простым, вроде кирпича. Хотя сами по себе выживальщики часто вызывают лишь усмешку многими своими наивными представлениями, надо все же отдать должное: именно в вопросе обмана тепловизоров потенциональных захватчиков родных лесов и болот им удалось продвинуться далеко вперед. Все делалось по науке. На форумах устраивался мозговой штурм, а потом высказанные предложения проверялись в походно-боевых условиях с помощью охотничьего тепловизора. Он хоть и не столь хорош, как вертолетный тепловизионный прицел, но все же позволял оценить возможности техники и придуманного средства ее обмана. Выводы иллюстрировались фотоснимками.Были высказаны и проверены, без особого преувеличения, десятки рацпредложений от народных изобретателей. Результат оказался, так скажем, потрясающим.Оказалось, что самые простые и подручные материалы довольно легко блокируют тепловое излучение от тела, воспринимаемое тепловизором, что позволяет или замаскироваться (в приборе под маскировкой будет видно темное пятно там, где спрятался человек), или сильно размыть контуры теплового пятна. Последнее также весьма важно, поскольку затруднить опознавание цели так же важно, как скрыться от взгляда противника совершенно.Первое. Существует много материалов, которые блокируют тепловое излучение. К ним относится стекло, способное скрыть тепло даже от весьма чувствительного датчика и на близком расстоянии, практически в упор. Прекрасный результат показал легкий лист сотового поликарбоната, не хуже, чем у стекла. На удивление неплохо выступил обычный полиэтилен, прозрачный для теплового излучения. Полиэтиленовая пленка, конечно, не закрывала источник тепла полностью, но зато сильно размывала его контуры. Среди растительности человека под полиэтиленовой накидкой разглядеть было бы весьма трудно.Принцип оказался прост. Для блокирования теплового излучения, воспринимаемого тепловизором подходит любой материал, который сам плохо нагревается, не переизлучает и не отражает тепло. Чем хуже теплопроводность материала — тем лучше. К примеру, неопреновый гидрокостюм выглядит в тепловизоре черным. Один из участников мозгового штурма сделал удивительно простую и эффективную вещь — противотепловую маску на лицо. Он взял пищевую фольгу и полиэтилен, переложил их в несколько слоев и прошил для прочности. Затем он взял кусок туристической пенки (обычно это вспененный полиэтилен или этиленвинилацетат), прорезал в нем две узкие прорези для глаз, а снаружи прикрепил вышеописанный теплоотражатель. Походив в ней несколько минут, чтобы вся конструкция прогрелась теплом тела, он сделал снимок на тепловизор. На нем лицо было закрыто черным квадратом, в котором ярко горели, как у инопланетянина, две прорези для глаз. Автор разработки говорит, что прорези для глаз можно закрыть стеклом. Думается, что старая добрая ватно-марлевая маска из советского учебника по гражданской обороне покажет не худший результат.Второе. Были проведены натурные испытания в условиях густой растительности, кустарника и особенно камыша. Оказалось, что в камышовых зарослях тепловизор человека не различает. Тепловой поток блокируется стеблями камыша, в которых циркулирует вода, что создает охлаждаемый экран. То же самое можно сказать о густой траве, густой листве, густом кустарнике. Все это преграда, за которой тепловизору трудно что-то разглядеть. Выживальщики от этого воспряли духом. Если американцы попробуют прочесать ночью наши леса, обладающие густым подлеском, то им в этом тепловизор не особо поможет. Все же, Россия — не Ирак, и условия тут другие.Из этого был сделан вывод, что всякого рода щиты и укрытия из камыша, а также из фанеры могут быть вполне эффективной маскировкой от тепловизора. Это может быть, к примеру, самая обычная, плотная камышовая циновка. Главное — не подогревать ее теплом своего тела.Поскольку климат России несколько отличается от Ирака, и тут бывают такие погодные явления, как дождь, снег и влажный туман, то было выяснено, что это также помогает против тепловизоров. Вода в пластиковой бутылке, к примеру, полностью скрывала тепло от нагретого паяльника. Мокрая накидка, например, плащ-палатка, скрывает тепло не полностью, но зато весьма ощутимо размывает тепловое пятно, делая его трудноузнаваемым. В мокром от дождя лесу от тепловизора будет мало проку.Третье. Неплохо маскируют от тепловизора некоторые виды одежды. Судя по отзыву экспериментаторов, наилучшими оказались классические образцы: ватники, ватные штаны, бушлаты. Весьма неплохо показал себя мех, но не всякий. Лучше подходит мех с полым волосом, в наибольшей степени теплоизолирующий.Американские стратеги могут скрежетать зубами: ватник и тут защищает русских. Водка тоже может быть средством защиты. На холоде даже небольшое количество спиртного ведет к сужению периферийных сосудов тела, что ведет к тому, что конечности охлаждаются и становятся менее заметны в тепловизоре. Можно все тело прикрыть защитой, но ярко светящиеся теплом руки могут человека выдать, особенно вблизи. Главное — не увлекаться и помнить об опасности обморожения.Но это еще не все открытия. Из наиболее примечательного оказалось, что очень эффективным средством против тепловизора является обычный зонтик. Под открытым зонтом человек в тепловизоре не виден. Зонт блокирует тепловой поток от тела, но при этом сам не нагревается и тепло не переизлучает. Такой же эффект имеет палатка, да и вообще любой тканевый навес, расположенный на некотором расстоянии от людей.Таким образом, усилиями общественности было показано, что тепловизор можно сделать бесполезным самыми простыми средствами, изготовляемыми из подручных материалов. Можно довольно легко замаскироваться на позиции, закрыть от теплового обнаружения огневую точку или позицию снайпера. При желании можно укрываться от обнаружения тепловизором даже в движении. Для этого потребуется ростовой щит, предположим из поликарбоната или легкой фанеры, который боец несет впереди себя левой рукой, для чего на щите делается специальное ременное крепление (обязательно теплоизолированное от щита). В щите проделывается бойница для наблюдения, закрытая прозрачной пластмассой или закаленным стеклом. Сам щит должен иметь маскировку и от визуального наблюдения: камуфляжную окраску и прикрепленные к нему стебли и ветки.Тактически такой щит наиболее применим, во-первых, ночью, во-вторых, в сочетании с другими препятствиями, например, деревьями, кустами, строениями (но надо помнить, что каменные строения, нагретые солнцем, ночью светятся в тепловизоре и могут демаскировать того, кто пройдет на их фоне). Двигаться с ним лучше приставным шагом, следя за тем, чтобы щит не шевелил ветки деревьев и кустов (это будет видно в тепловизоре). Можно встать на колено и поставить щит перед собой, можно лечь и положить его перед собой или накрыться им. Для стрельбы надо немного повернуться в сторону, держа оружие наизготовку, но после выстрела (даже с ПБС; в тепловизоре нагретое теплом тела и выстрелов оружие будет гореть ярким пятном) надо тут же сменить позицию и укрыться щитом. Еще надо помнить, что частая стрельба из-за щита скоро приведет к тому, что горячие пороховые газы могут образовать в тепловизоре светлый ореол вокруг щита. Так что позицию желательно менять как можно чаще.Обсуждается также возможность создания специальной теплоизолирующей экипировки, резко снижающей заметность в тепловизоре. Возможно, что такой комплект создать можно и он будет эффективен. Но вряд ли он будет широко распространен. Скорее всего, его будут использовать в спецназе и разведке. Для остальной армии останутся более простые и доступные средства тепловой маскировки вроде вышеописанных щитов или тканевых пологов и накидок, в особенности если это будет массовая армия. Автор: Дмитрий Верхотуров Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 465 Источник Похожие новости Как наступает новое время В тепловизоре нас не видно По улице Милошевича через площадь Каддафи… Чем ответить на американский демарш?

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