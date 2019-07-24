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В темпе указа: Кабардино-Балкария получила 5,6 млрд на нацпроекты

24 июля 2019, 04:24  •  46 • Политика
Экономика Кабардино-Балкарии развивается, а власти региона активно включились в реализацию майских указов. Об этом на встрече с Владимиром Путиным завил временно исполняющий обязанности главы республики Казбек Коков. Президент положительно оценил успехи региона и отметил необходимость ответственного освоения ресурсов, выделяемых на нацпроекты. Кабардино-Балкария уже получила 5,6 млрд рублей из федерального бюджета, большая часть из которых направлена на проекты «Демография» и «Образование».
В первом полугодии 2019-го Кабардино-Балкарии удалось достичь тенденции роста по основным направлениям экономики, доложил Владимиру Путину врио главы республики. Так, по его словам, рост промышленного производства в регионе составил 2%, сельхозпроизводства — 2,8%, инвестиций в основной капитал — 8%.
— Продолжается тенденция роста средней заработной платы — порядка 2,5%, сегодня она составляет 26,3 тыс. рублей, средняя заработная плата, — подчеркнул Казбек Коков.
По словам врио главы республики, Кабардино‑Балкария активно включилась в реализацию майских указов.
— На сегодня 5,6 млрд рублей уже получены из федерального бюджета на реализацию национальных проектов, — рассказал он. — Самыми финансовоемкими проектами у нас являются «Демография» и «Образование».
При этом Казбек Коков признал, что, несмотря на положительные тенденции социально‑экономического развития, республика по многим показателям, к сожалению, отстает от среднероссийских показателей.
— Это доля внутреннего регионального продукта на душу населения, это низкий уровень заработной платы, доходы населения. К великому сожалению, доля населения за чертой бедности сегодня составляет 24%, — подчеркнул врио руководителя республики. — Исходя из этого, мы поставили перед собой задачу достичь темпов роста выше средних по экономике, иного пути у нас нет. Для этого мы внесли коррективы во все стратегические документы, плановые документы, стратегию социально‑экономического развития, что, считаем, совместно с реализацией майских указов позволит изменить ситуацию в лучшую сторону.
— В целом тенденции неплохие, я бы сказал, положительные, поэтому хочу пожелать вам успехов, — ответил Владимир Путин. — Главное, чтобы у вас выстроились хорошие рабочие отношения с федеральными министерствами, ведомствами, чтобы вовремя шло финансирование, ритмично, а вы были готовы к освоению тех средств, тех ресурсов, которые предусмотрены на соответствующие национальные проекты применительно к республике.
Казбек Коков для сравнительно молодого политика и нового руководителя действительно демонстрирует хорошие результаты, считает руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв. Хотя Кабардино-Балкария и отстает от среднероссийского уровня по ряду показателей, есть и позитивные моменты — сокращаются долги республики, растут собственные доходы, есть положительная динамика в сельском хозяйстве и промышленности, отметил он.
Политолог напомнил, что Казбек Коков ранее обещал акцентировать свое внимание на развитии экономики. Судя по отчету перед президентом, у него получается, констатировал эксперт.
Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов считает, что Казбек Коков действует в «кавказском» политическом стиле: в публичной сфере он не очень заметен. Однако ему удалось добиться консенсуса элитных групп накануне и в ходе избирательной кампании, заметил политолог.

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