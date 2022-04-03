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В телефоне сдавшегося националиста из «Азова» нашли икону с Гитлером

03 апреля 2022, 01:30  •  158 • Украина

Заезженный украинской и российской либеральной пропагандой тезис о том, что «на Украине нацизма нет», обретает новые краски. Как выяснилось, националисты поклоняются Гитлеру как богу и изображают его на своих иконах — в самом буквальном смысле слова.

Соответствующие фотографии были найдены в телефоне сдавшегося в плен боевика «Азова»* Алексея Смыкова. Радикал выдал себя едва ли не за жертву, рассказав военным и журналистам из ДНР, что не приветствует нацистскую идеологию, а в батальон попал чисто случайно, чтобы «перекрыть воинскую службу».

Однако нацист не учёл, что его телефон проверят специалисты – и найдут там много «интересного».

«Фото с телефона сдавшегося в плен националиста из Азова Алексея Смыкова. Что тут можно сказать - это больные люди!! Нам в интервью Алексей рассказывал, что просто пошёл в Азов перекрыть воинскую службу и никакую идеологию нацистскую не приветствует. И мы сами подумали - молодой пацан, видимо, сделал глупость. А оказалось - волк в овечьей шкуре… Но он, видимо, забыл, что на смартфоне его видео и фото не удалены. Ну или думал, что его не смогут открыть? А смогли. И очень сильно удивились», - написал в своем телеграм-канале военкор ВГТРК Андрей Руденко.

На фото нацист Смыков держит в руках икону, стилизованную под православную, однако вместо Иисуса Христа или Девы Марии там изображён…Адольф Гитлер.

Ещё на одном фото Алексей Смыков стоит на фоне фашистского символа – свастики, нарисованной на стене.

На третьем фото Смыков уже с иконой Божьей Матери. Однако локация наводит на размышление – за его спиной деревянная конструкция, похожая на перевернутый крест, а сама икона как будто бы в крови. Можно предположить, что так язычники из «Азова»* проводят свои ритуалы.


Напомним, в настоящий момент армии РФ и ДНР проводят зачистку Мариуполя от нацистского полка «Азов».

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