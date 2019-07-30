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В телеэфире у Соловьева показали матерное обращение к Зеленскому. Видео

30 июля 2019, 22:54  •  49 • Политика
В телеэфире ток-шоу Владимира Соловьева и других соведущих "Кто против?" показали фрагмент матерного обращения к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Окультуренное видео в наличии.
В эфире политического ток-шоу "Кто против?" к президенту Украины Владимиру Зеленскому обратились матом - используя ненормативную лексику. Причем общий текст обращения звучал на украинском языке, а мат - на русском языке.
В целом спикер говорил о том, что Владимир Зеленский не занимается работой, а якобы прохлаждается на пляже с главой своего аппарата. Автором высказываний, как сказал ведущий ток-шоу Сергей Михеев - он делит эту ТВ-площадку, в том числе с Владимиром Соловьевым, - оказался основатель Громадского телевидения на Украине - "не какой-то там блогер", добавил ведущий.
"Той самой телекомпании, которая освещала "революцию Нэзалежности". На Майдане 2014 года это была главная компания, которая освещала всю движуху".
Обращение к Зеленскому от активиста Майдана. #быдло pic.twitter.com/23r0EvTfhh
— ОКСАНА-2 (@yralo4ka196) July 30, 2019

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