В телеэфире у Соловьева показали матерное обращение к Зеленскому. Видео

В эфире политического ток-шоу "Кто против?" к президенту Украины Владимиру Зеленскому обратились матом - используя ненормативную лексику. Причем общий текст обращения звучал на украинском языке, а мат - на русском языке.

В целом спикер говорил о том, что Владимир Зеленский не занимается работой, а якобы прохлаждается на пляже с главой своего аппарата. Автором высказываний, как сказал ведущий ток-шоу Сергей Михеев - он делит эту ТВ-площадку, в том числе с Владимиром Соловьевым, - оказался основатель Громадского телевидения на Украине - "не какой-то там блогер", добавил ведущий.

"Той самой телекомпании, которая освещала "революцию Нэзалежности". На Майдане 2014 года это была главная компания, которая освещала всю движуху".