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В течение трёх дней: как пройдёт голосование на выборах в сентябре

24 июля 2020, 20:00  •  40 • В России
В ряде регионов выборы разного уровня, назначенные на середину сентября, пройдут в течение трёх дней, заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова. 11 и 12 сентября планируется провести досрочное голосование, а основным днём станет 13-е число. Памфилова уточнила, что такое решение принято в отношении 41 региона. Помимо этого, ЦИК запланировала проведение эксперимента по электронному дистанционному голосованию в двух субъектах РФ.
 
РИА Новости © Саид Царнаев
 

В ряде регионов выборы разного уровня, которые намечены на середину сентября этого года, будут проходить в течение трёх дней. Как заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова, досрочное голосование на выборах пройдёт 11 и 12 сентября. При этом основной день голосования намечен на 13 сентября.

«Досрочное голосование будет проводиться в течение двух дней. Основной день голосования — это 13 сентября, а вот в течение двух дней — 11 и 12 сентября — мы предлагаем провести досрочное голосование», — приводит её слова ТАСС.

Она напомнила, что принятый Госдумой закон, разрешающий проводить выборы различного уровня в течение трёх дней, не распространяется на единый день голосования 13 сентября.

«Но ранее законодатель, исходя из той ситуации, которая сложилась прежде всего в связи с пандемией, наделил нас возможностью в рамках наших полномочий расширять, то есть определять, возможности и порядок досрочного голосования. То есть в данном случае это входит в нашу компетенцию, и мы не преминули этим воспользоваться», — цитирует Памфилову РИА Новости.

Решение о трёхдневном голосовании она объяснила «требованием времени», напомнив, что эпидемиологическая ситуация в регионах России различается и необходимо принимать все возможные меры безопасности.

Памфилова отметила, что 11 и 12 сентября избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00, «то есть полноценные 12 часов». Глава ЦИК также уточнила, что трёхдневное голосование планируется провести в 41 российском регионе.

«Мы не берём все регионы, у нас разного рода кампании будут проходить в 83 регионах. Но мы разработали и предлагаем принять этот порядок (досрочного голосования 11 и 12 сентября. — RT) для 41 региона», — заявила она.

Памфилова подчеркнула, что в данных субъектах порядок о досрочном голосовании должен быть обязательно применён «на довыборах депутатов Госдумы, выборах высших должностных лиц субъектов РФ, основных выборах депутатов законодательных и представительных органов власти субъектов РФ и основных выборах в органы местного самоуправления в столицах субъектов РФ».

  • РИА Новости
  • © Пресс-служба ЦИК РФ

Помимо этого, ЦИК запланировала проведение эксперимента по электронному дистанционному голосованию в двух регионах.

«Мы продолжаем эксперимент по электронному дистанционному голосованию, скорее всего, мы два региона наметили», — пояснила председатель ЦИК.

По её словам, эксперимент будет проведён только в том случае, если Минкомсвязь и «Ростелеком» подтвердят готовность соответствующей инфраструктуры.

Напомним, в сентябре в 83 субъектах России пройдут выборы разного уровня, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов. В четырёх регионах пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 — выборы депутатов законодательных собраний, в 18 — прямые выборы высших должностных лиц.

Напомним, 21 июля Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней. Голосовать по закону можно будет в течение нескольких дней, но не более трёх. Формат такого голосования будет распространяться не только на местные, но и на думские выборы. Подсчёт голосов будет начинаться сразу после закрытия участков в последний день голосования.

Решение о проведении голосования в течение нескольких дней должно быть принято соответствующей избирательной комиссией в течение десяти дней после назначения выборов и не может быть пересмотрено. 

Стоит отметить, что ранее Элла Памфилова назвала сентябрь неудачным месяцем для единого дня голосования и предложила в будущем перенести его.

«Сейчас, когда принимается закон, надо обязательно учесть... на будущее: единый день голосования надо переносить, потому что самый неудачный месяц, который может быть, — это сентябрь. Это начало учебного года, у нас учителей много (в комиссиях. — RT)», — отметила она.

1 июля в России состоялось общероссийское голосование по поправкам к Конституции. Россияне могли проголосовать в течение недели — с 25 июня по 1 июля. При этом жителям Москвы и Нижегородской области в пилотном режиме была предоставлена возможность отдать свой голос дистанционно, посредством электронных бюллетеней.

Непосредственно 1 июля проголосовать по поправкам к Конституции РФ можно было не только на территории России, но и за рубежом.

При этом уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что участникам электронного голосования понравилась такая форма волеизъявления.

«Я исхожу из тех обращений, которые ко мне поступают: людям понравилось длинное голосование, им понравилась возможность использования электронных средств связи при голосовании», — пояснила Москалькова.

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