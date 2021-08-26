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В течение шести месяцев: исследование выявило постепенное усиление защиты от COVID-19 после вакцинации «Спутником V»

26 августа 2021, 13:05  •  132 • В России
Защита организма от штаммов коронавируса усиливается в течение шести месяцев после вакцинации «Спутником V», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на результаты проведённых в Аргентине исследований. Отмечается, что прошедшие испытания имеют «крайне важное значение» для демонстрации формирования более длительного иммунитета к COVID-19 при использовании российской вакцины.
 
РИА Новости © Виталий Белоусов
 

Защита от коронавирусной инфекции COVID-19 постепенно возрастает в течение шести месяцев после вакцинации российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба РФПИ по итогам исследования, проведённого в Аргентине.

«Наблюдения дают основания полагать, что защита организма от новых штаммов коронавируса, содержащих мутации, позволяющие избегать защитного иммунитета, увеличивается в течение шести месяцев после вакцинации в результате продолжающегося процесса созревания нейтрализующих антител и увеличения их нейтрализующей эффективности», — заявили учёные.

Согласно материалу, опубликованному на портале Medrxiv, учёными было проанализировано 1,8 тыс. образцов сыворотки крови людей, привитых «Спутником V». Изучались формирование антител и их способность сопротивляться различным мутациям коронавирусной инфекции — штаммам «альфа», «бета», «гамма», «дельта» и «лямбда» — на протяжении шести месяцев после вакцинации.

«Как отмечается в исследовании, значительное увеличение индекса нейтрализующей способности (NPI) наблюдалось после 120 дней по сравнению со значениями, наблюдаемыми в течение 42 дней после вакцинации», — сообщила пресс-служба РФПИ.

Проведённое в Аргентине исследование «имеет крайне важное значение для демонстрации формирования более длительного иммунитета к COVID-19 вакциной «Спутник V», добавили в РФПИ.

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в Аргентине в декабре 2020 года.

Статистика COVID-19 в России

В России за прошедшие сутки было выявлено 19 630 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее число — в Москве (1712), Санкт-Петербурге (1301) и Московской области (726). За это время выздоровел 19 661 человек, скончались 820 пациентов.

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 6 824 540, с начала пандемии в России выздоровели 6 092 818 пациентов. От осложнений на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний умерли 179 243 человека.

По данным Роспотребнадзора, в стране выполнено свыше 176,7 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса SARS-CoV-2, под наблюдением медиков остаются более 1,226 млн человек.

Накануне российский лидер Владимир Путин вновь указал, что нельзя навязывать населению необходимость вакцинации от COVID-19 — необходимо разъяснять правильность этого шага.

«Моя позиция тоже хорошо известна: ничего навязывать нельзя, но мы должны сделать всё, чтобы людям объяснить, насколько это правильный выбор — реализация профилактических мер для сохранения своего здоровья, окружающих и близких», — заявил глава государства на встрече с представителями общественности.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил сделать рекомендательным, а не обязательным требование о ношении учителями масок на уроках. По словам градоначальника, в столичном регионе около 80% педагогов вакцинировались от COVID-19.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в России 18 января. Граждане могут сделать прививку одним из четырёх зарегистрированных в стране препаратов: «Спутник V» и «Спутник Лайт» центра им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» разработки новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова РАН. Согласно данным Минздрава от 20 августа, в России вакцинировались уже более 43 млн человек.

  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

Помимо этого, депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил увеличить на четыре дня предстоящие новогодние каникулы для работающих пенсионеров. Соответствующее обращение направлено на имя главы Минтруда Антона Котякова (есть в распоряжении RT).

Парламентарий заметил, что в 2021 году продолжается пандемия COVID-19, которая представляет наибольшую опасность для пожилых людей. 

«В целях поддержки данной категории граждан прошу вас рассмотреть вопрос о возможности расширения периода предстоящих новогодних каникул для продолжающих трудовую деятельность пенсионеров с 27 декабря 2021 года до 9 января 2022 года, предоставив им четыре дополнительных выходных дня», — говорится в обращении.

Тем временем в пресс-службе Министерства здравоохранения сообщили, что в Магаданскую область по поручению Михаила Мурашко прибыла группа экспертов, включающая специалистов Минздрава России и ведущих федеральных центров.

«Специалисты окажут методическую поддержку по вопросам организации оказания медицинской помощи населению в период распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

5 августа глава Минздрава в ходе совещания президента России с кабмином назвал субъекты РФ, где складывается тревожная ситуация по коронавирусу (Магаданская область — в их числе).

«По количеству больных наибольшую тревогу у нас вызывают сегодня Республика Тыва, Коми, Севастополь, Магаданская область, Астраханская, а также Самара и Краснодарский край», — отметил Михаил Мурашко.

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