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В течение шести месяцев: исследование выявило постепенное усиление защиты от COVID-19 после вакцинации «Спутником V»
26 августа 2021, 13:05 • 132 • В России
Защита организма от штаммов коронавируса усиливается в течение шести месяцев после вакцинации «Спутником V», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на результаты проведённых в Аргентине исследований. Отмечается, что прошедшие испытания имеют «крайне важное значение» для демонстрации формирования более длительного иммунитета к COVID-19 при использовании российской вакцины.
РИА Новости © Виталий Белоусов
Защита от коронавирусной инфекции COVID-19 постепенно возрастает в течение шести месяцев после вакцинации российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба РФПИ по итогам исследования, проведённого в Аргентине.
Согласно материалу, опубликованному на портале Medrxiv, учёными было проанализировано 1,8 тыс. образцов сыворотки крови людей, привитых «Спутником V». Изучались формирование антител и их способность сопротивляться различным мутациям коронавирусной инфекции — штаммам «альфа», «бета», «гамма», «дельта» и «лямбда» — на протяжении шести месяцев после вакцинации.
«Как отмечается в исследовании, значительное увеличение индекса нейтрализующей способности (NPI) наблюдалось после 120 дней по сравнению со значениями, наблюдаемыми в течение 42 дней после вакцинации», — сообщила пресс-служба РФПИ.
Проведённое в Аргентине исследование «имеет крайне важное значение для демонстрации формирования более длительного иммунитета к COVID-19 вакциной «Спутник V», добавили в РФПИ.
Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в Аргентине в декабре 2020 года.
Статистика COVID-19 в России
В России за прошедшие сутки было выявлено 19 630 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее число — в Москве (1712), Санкт-Петербурге (1301) и Московской области (726). За это время выздоровел 19 661 человек, скончались 820 пациентов.
Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 6 824 540, с начала пандемии в России выздоровели 6 092 818 пациентов. От осложнений на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний умерли 179 243 человека.
По данным Роспотребнадзора, в стране выполнено свыше 176,7 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса SARS-CoV-2, под наблюдением медиков остаются более 1,226 млн человек.
Накануне российский лидер Владимир Путин вновь указал, что нельзя навязывать населению необходимость вакцинации от COVID-19 — необходимо разъяснять правильность этого шага.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил сделать рекомендательным, а не обязательным требование о ношении учителями масок на уроках. По словам градоначальника, в столичном регионе около 80% педагогов вакцинировались от COVID-19.
Массовая вакцинация от коронавируса началась в России 18 января. Граждане могут сделать прививку одним из четырёх зарегистрированных в стране препаратов: «Спутник V» и «Спутник Лайт» центра им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» разработки новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова РАН. Согласно данным Минздрава от 20 августа, в России вакцинировались уже более 43 млн человек.
Помимо этого, депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил увеличить на четыре дня предстоящие новогодние каникулы для работающих пенсионеров. Соответствующее обращение направлено на имя главы Минтруда Антона Котякова (есть в распоряжении RT).
Парламентарий заметил, что в 2021 году продолжается пандемия COVID-19, которая представляет наибольшую опасность для пожилых людей.
«В целях поддержки данной категории граждан прошу вас рассмотреть вопрос о возможности расширения периода предстоящих новогодних каникул для продолжающих трудовую деятельность пенсионеров с 27 декабря 2021 года до 9 января 2022 года, предоставив им четыре дополнительных выходных дня», — говорится в обращении.
Тем временем в пресс-службе Министерства здравоохранения сообщили, что в Магаданскую область по поручению Михаила Мурашко прибыла группа экспертов, включающая специалистов Минздрава России и ведущих федеральных центров.
«Специалисты окажут методическую поддержку по вопросам организации оказания медицинской помощи населению в период распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
5 августа глава Минздрава в ходе совещания президента России с кабмином назвал субъекты РФ, где складывается тревожная ситуация по коронавирусу (Магаданская область — в их числе).
«По количеству больных наибольшую тревогу у нас вызывают сегодня Республика Тыва, Коми, Севастополь, Магаданская область, Астраханская, а также Самара и Краснодарский край», — отметил Михаил Мурашко.
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