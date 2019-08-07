«В течение двух суток ожидается дополнительный подъём»: уровень воды в Амуре в Хабаровском крае за сутки вырос на 18 см

В зоне подтопления в Хабаровском крае оказались 330 дачных участков после того, как за сутки уровень воды в Амуре поднялся на 18 см, достигнув 476 см. Как сообщает пресс-служба краевого главка МЧС, в ближайшие 48 часов ожидается дополнительный подъём на 30-40 см. Сложная ситуация также сложилась в Магаданской области, где накануне приток воды превысил столетний максимум. Между тем в правительстве Иркутской области сообщили, что пострадавшим от наводнения выплачены компенсации на общую сумму 2,3 млрд рублей. Накануне в регионе не осталось ни одного подтопленного жилого или социально значимого строения.

В Хабаровском крае уровень воды в реке Амур за сутки вырос на 18 см, что привело к новым подтоплениям, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

«Продолжается рост воды в реке Амур у города Хабаровска. На островах Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский в зоне подтопления находятся порядка 330 дачных участков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уровень воды в Амуре на 06:00 (02:00 мск) составил 476 см, прибавив за сутки 18 см, при неблагоприятных отметках в 450 см, опасных — 600 см. Ожидается, что в течение двух суток он поднимется ещё на 30-40 см.

В ведомстве подчеркнули, что развитие паводковой обстановки находится под пристальным наблюдением со стороны краевого главка МЧС, Дальневосточного УГМС, органов власти различного уровня, разных ведомств. Так, на островных территориях Хабаровска, где в основном расположены дачные участки горожан, уже организовано дежурство спасателей на лодках.

Также за последние сутки произошло повышение уровня вода на 16 см на реке Уссури, что привело к подтоплению 18 приусадебных участков и около 70 огородов в селе Корсаково-2.

Кроме того, в посёлке Шумном Вяземского района сильные дожди привели к разливу ключей Больничный и Шумный и подъёму воды на 115 см в реке Левый Подхоренок.

«В настоящее время вода из Шумного частично отступила. Сейчас подтопленных домов в поселке уже нет, но есть подтопленные придомовые территории — примерно 20 дворов. Для подсчёта ущерба в посёлок выдвинулась межведомственная комиссия. Основанная задача — провести все расчёты и откачать воду из колодцев и подвалов. Затем нужно будет заняться просушкой жилья», — сообщили в комитете правительства края по гражданской защите.

Напомним, что в понедельник, 5 августа, на всей территории Хабаровского края был введён режим ЧС.

Иркутская область

Другим субъектом РФ, пострадавшим от наводнения, является Иркутская область. Первый паводок в регионе начался в конце июня из-за сильных ливней, вторая волна пришлась на завершение следующего месяца. Согласно последним данным, погибли 25 человек, ещё семеро пропали без вести. Между тем накануне в МЧС указали, что в регионе больше не осталось подтопленных домов и важных социальных объектов.

Как отмечает пресс-служба регионального правительства, единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей получили почти 44 тыс. человек. Кроме того, свыше 22 тыс. жителей региона получили компенсацию за полную (100 тыс. рублей) или частичную (50 тыс. рублей) утрату имущества.

«На данный момент пострадавшим от наводнения выплачены компенсации на общую сумму 2 млрд 334,6 млн рублей из средств федерального бюджета. Напомним, в регион поступило два транша: 662 млн рублей и 2,3 млрд рублей. Общая сумма поступивших средств составляет 2,9 млрд рублей», — говорится в сообщении.

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Столетний максимум на Колыме

Также тяжёлая паводковая ситуация сложилась в Магаданской области, где накануне власти Тенькинского и Сусуманского округов объявили режим ЧС в связи с сильными дождями, размытием дорог и высоким уровнем воды в реках.

По словам и.о. заместителя руководителя Ленского бассейнового водного управления Росводресурсов — начальника отдела водных ресурсов по Магаданской области Ларисы Мальковой, утром 6 августа приток воды составил 10 тыс. 990 кубометров в секунду.

«Такой максимум бывает раз в сто лет. Ситуация очень сложная. Сейчас открыты три затвора, но приток всё ещё превышает сброс», — указывала она на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в Магаданской области.

В то же время губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил в оперативном порядке приступить к устранению последствий затопления. По его словам, власти региона не собираются ждать, пока «ситуация разрешится сама собой».

«Восстановление движения транспорта — вопрос принципиальный. Приступать нужно немедленно и уже перегонять технику на место работ. Кроме того, у нас 80 км дорог не обследовано, нам нужно понять, в каком состоянии находятся эти участки. Также нужно решить вопрос с подачей электроэнергии, установить причину сбоев и определить срок решения проблемы, восстановить пути для провоза товаров первой необходимости в отдалённые районы области, обеспечить топливом всю задействованную технику», — пояснил глава региона.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие двое суток в Тенькинском и Сусуманском округах осадки уменьшаться, однако основной удар стихии придётся Магаданский и Ольский городские округа. При этом в пятницу, 9 августа, ожидается отсутствие дождей на всей территории региона.