«В течение ближайших двух недель»: Мурашко назвал сроки выпуска первых партий вакцины от коронавируса

Первые партии вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, разработанной центром имени Гамалеи, будут выпущены в ближайшие 14 дней. Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, производство препарата в первую очередь будет ориентировано на удовлетворение внутренних потребностей, при этом вакцинация будет носить добровольный характер. Глава Минздрава также назвал необоснованной критику российской разработки против коронавируса со стороны зарубежных специалистов. Общее число выявленных случаев COVID-19 в России достигло 902 701. Выздоровели 710 298 пациентов (78,69%), скончались от осложнений, связанных с инфекцией и сопутствующими заболеваниями, 15 260 человек (1,69%).

В среду, 12 августа, в Москве прошёл брифинг, посвящённый регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. На вопросы журналистов ответили министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

В частности, глава Минздрава сообщил, что вакцину, а также другие препараты от COVID-19, планируется внести в список жизненно необходимых лекарств. При этом первые партии разработанной центром Гамалеи вакцины будут выпущены в ближайшие 14 дней.

«Думаю, что в течение ближайших двух недель первые люди уже получат новую вакцину», — сказал Мурашко.

Он подчеркнул, что сначала вакцину должны получить медработники и люди из групп риска. Глава Минздрава добавил, что производство препарата в первую очередь будет ориентировано на внутренний рынок, чтобы покрыть потребности граждан РФ. Министр отметил, что вакцинация будет происходить на добровольной основе.

«В любом случае вакцинация будет добровольной. И те медики, которые уже имеют иммунитет — таких до 20% медицинских работников встречается, в разных организациях разное количество, там вакцинация, мы считаем, что не нужна. Поэтому будет предлагаться непосредственно на выбор медицинскому работнику», — заявил Мурашко.

Кроме того, министр рассказал о разработке мобильного приложения для отслеживания состояния и нежелательных реакций у пациентов после вакцинации. Также глава Минздрава назвал безосновательной критику отечественной вакцины из-за рубежа.

«Коллеги зарубежные, видимо, чувствуя определённые конкурентные преимущества российского препарата, пытаются выказать какие-то мнения, которые, на наш взгляд, абсолютно безосновательны», — добавил он.

В свою очередь, директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцина была создана за пять месяцев. По его словам, результаты клинических исследований препарата будут опубликованы после их экспертной оценки российскими специалистами. Он добавил, что в данный момент специалисты центра готовят пакет документов для получения разрешения на тестирование вакцины на детях.

«Вакцина (для детей. — RT) будет, безусловно, та же самая, другое дело, что дозировка, режим введения — здесь требуется большая дополнительная работа. Эта дополнительная работа полностью регулируется российским законодательством, суть которого заключается в том, что исследование новых лекарственных препаратов можем начинать на детях от 18 минус только после полного завершения исследования этих препаратов на взрослом населении», — пояснил Гинцбург.

11 августа Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Глава государства назвал это «очень важным шагом» не только для России, но и для всего мира, а также выразил надежду на скорый запуск массового производства препарата.

Вакцина получила название «Спутник V» в честь первого искусственного спутника Земли. Производство препарата на площадке компании «Биннофарм» должно стартовать до конца 2020 года. При этом глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что уже поступили заявки от 20 стран на приобретение более 1 млрд доз вакцины.

11 августа 2020. Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ

© Алексей Никольский/РИА Новости

В преддверии начала прививочной кампании главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн напомнил о нежелательных последствиях употребления алкогольных напитков в день вакцинации.

«Любое лекарственное средство, в том числе и вакцина (от коронавируса. — RT), несовместимы с алкоголем, потому что прежде всего это токсическое действие, ослабление иммунитета и ослабление действия вакцины», — цитирует его РИА Новости.

Во Всемирной организации здравоохранения, в свою очередь, отметили необходимость получения более развёрнутой информации о российской вакцине, чтобы убедиться в её безопасности и эффективности.

«В настоящее время ВОЗ поддерживает контакт с регулирующими органами России для получения информации по этому вопросу. Только после анализа полученной информации о вакцине ВОЗ сможет порекомендовать её», — цитирует ТАСС помощника директора действующей при ВОЗ Панамериканской организации здравоохранения Жарбаса Барбосу.

При этом в США заявили, что не стремились к тому, чтобы первыми создать вакцину от коронавируса, подчеркнув, что якобы придерживаются в своих разработках более высоких стандартов, чем российские специалисты.

«В США установлены намного более строгие стандарты. Эти стандарты устанавливает Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, и, как я поняла из российского заявления, у них дела обстоят совсем не так», — заявила в эфире Fox News старший советник президента США Келлиэнн Конуэй.

В свою очередь, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в эфире телеканала CNN указал, что время покажет правильность подхода России к разработке вакцины от COVID-19.

«Думаю, если через шесть месяцев будет продемонстрировано, что он успешен, появится много вопросов о том, почему некоторые другие страны отчасти слепо отвергли его вместо того, чтобы ещё немного изучить, дать ему шанс, понять технологию. Я думаю, это связано с политической сферой, с другими вопросами, которые в большей степени являются политическими, чем научными», — заметил он.

Статистика по COVID-19

За минувшие сутки в 84 регионах России выявлено 5102 новых случая заболевания COVID-19. По сообщению оперштаба, в 27,4% из них у людей не было клинических проявлений коронавирусной инфекции. Накануне в России впервые с 23 апреля за день выявили менее 5 тыс. новых случаев коронавируса (4945).

В общей сложности в России диагноз COVID-19 был подтверждён у 902 701 человека. С начала эпидемии в России выздоровели уже 710 298 пациентов (78,69%), в том числе 7123 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончалось 15 260 пациентов (1,69%). За сутки умерли 129 человек.

В число регионов, где за сутки выявили наибольшее количество новых заболевших, вошли Москва (689), Свердловская область (167), Санкт-Петербург (161) и Московская область (152).

Лидером в стране по количеству выявленных случаев остаётся Москва (249 611). Как отметили в Департаменте здравоохранения столицы, темп прироста новых заболевших за сутки в четыре раза ниже, чем по состоянию на 1 июня.

Согласно информации Роспотребнадзора, в РФ проведено более 31,3 млн тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в стране остаются 234,5 тыс. человек.