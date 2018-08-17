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В Тбилиси заработал российский визовый центр

17 августа 2018, 15:39  •  48 • Политика
В пятницу в столице Грузии открылся российский визовый центр. Сюда можно будет обращаться гражданам, желающим получить разрешение на въезд в РФ.
Сегодня в Тбилиси открылся российский визовый центр. Уточняется, что его сотрудники будут принимать заявления не только от граждан Грузии, но также и от других иностранцев, обратившихся сюда за разрешением на въезд на территорию РФ.
Несмотря на сложные политические отношения между Тбилиси и Москвой, народы обеих стран общения не разрывают. Об этом говорят данные о количестве желающих поехать из Грузии в Россию.
Теперь, как указывают специалисты, людям не придется стоять в длинных очередях у Секции интересов РФ при посольстве Швейцарии. В новом визовом центре готовы к работе 16 окон, которые позволят принять в день до трехсот человек, желающих посетить нашу страну.
При этом эксперты отмечают, что поток этих людей за последний год сильно увеличился.
Сотрудники нового визового центра имеют право только принимать, обрабатывать и передавать поступившие к ним документы на визу в Секцию. Здесь же можно будет получить уже готовое разрешение.
Но никакого влияния на сроки рассмотрения или принятие решения об оформлении визы у них нет. Это - исключительно прерогатива российских дипломатов.

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