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В Тбилиси состоялась встреча правительства и оппозиции

28 февраля 2020, 03:54  •  28 • Украина
О чём говорили – осталось тайной
27 февраля в Тбилиси всё же состоялась встреча между представителями власти и оппозиции, на которой необходимо было срочно решить вопрос об изменении избирательной системы в Грузии. До принятия решения по этому вопросу осталось всего два дня, и если стороны не договорятся, выборы пройдут по прежней смешанной системе.
Во встрече сторон принимала участие и заместитель посла США в Грузии Элизабет Руд.
«Только что я приняла участие в неформальной встрече дипломатов и политиков. Мы рассмотрели политические вопросы, но я не буду говорить о деталях. Скажу, что это была конструктивная встреча и заставила всех задуматься, что отразится на ближайшем будущем»,
рассказала Руд журналистам.
А один из лидеров оппозиции Георгий Вашадзе отметил, что на встрече правящая партия «Грузинская мечта» выступила с новой инициативой – предложила провести выборы по схеме 110/40.
«Новость в том, что власти предлагают новую пропорцию – 110/40. Ещё раз говорю, что с нашей стороны согласие будет лишь при наличии двух компонентов – отказ от политической расправы и, что главное, максимальный учёт пропорциональных устремлений. Т. е. те, у кого будет поддержка менее 40%, не должны иметь возможность самостоятельно сформировать большинство. Система 110/40 этот тест не проходит. Исходя из этого, мы не можем с этим согласиться. Хотя, они говорят о каких-то дополнительных компонентах, что сейчас и обсуждается. С этим раскладом никто не согласен, об этом можно сказать однозначно. Важно, что у оппозиции единая позиция во время разговора»,
– ответил Вашадзе на вопросы журналистов.
Однако спустя некоторое время один из лидеров парламентской фракции «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что ничего не знает об избирательной системе по схеме 110/40.
«Сегодня у нас был организованный дипломатами завтрак и, разумеется, спасибо им за это. Естественно, мы обсудили различные актуальные вопросы, которые связаны с политическими процессами. Говорили и о выборах. Что касается конкретной информации о том, что мы якобы предложили оппозиции 110/40, это неверно. Цель сегодняшней встречи не заключалась в проведении переговоров по поводу избирательной системы. Но сегодняшняя встреча была неформальной и не являлась переговорами»,
объяснил журналистам Ираклий Кобахидзе.
А спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе, который также принимал участие в этой встрече, пояснил, что переговоры состоятся в самое ближайшее время.
«Эта встреча – шаг вперёд в сближении наших ключевых интересов. Сегодня я не буду вдаваться в подробности, но обещаю, что на все важные вопросы будет дан ответ, как только будет возобновлён диалог»,
– пообещал журналистам Талаквадзе.
Так грузинские журналисты и не узнали, что же произошло на самом деле на встрече представителей правительства и оппозиции…
Соб. корр. ФСК
На фото. Митинги оппозиции перед зданием парламента в Тбилиси, источник – Sputnik Грузия

Фонд Стратегической Культуры

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