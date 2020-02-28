В Тбилиси состоялась встреча правительства и оппозиции

О чём говорили – осталось тайной

27 февраля в Тбилиси всё же состоялась встреча между представителями власти и оппозиции, на которой необходимо было срочно решить вопрос об изменении избирательной системы в Грузии. До принятия решения по этому вопросу осталось всего два дня, и если стороны не договорятся, выборы пройдут по прежней смешанной системе.

Во встрече сторон принимала участие и заместитель посла США в Грузии Элизабет Руд.

«Только что я приняла участие в неформальной встрече дипломатов и политиков. Мы рассмотрели политические вопросы, но я не буду говорить о деталях. Скажу, что это была конструктивная встреча и заставила всех задуматься, что отразится на ближайшем будущем»,

– рассказала Руд журналистам.

А один из лидеров оппозиции Георгий Вашадзе отметил, что на встрече правящая партия «Грузинская мечта» выступила с новой инициативой – предложила провести выборы по схеме 110/40.

«Новость в том, что власти предлагают новую пропорцию – 110/40. Ещё раз говорю, что с нашей стороны согласие будет лишь при наличии двух компонентов – отказ от политической расправы и, что главное, максимальный учёт пропорциональных устремлений. Т. е. те, у кого будет поддержка менее 40%, не должны иметь возможность самостоятельно сформировать большинство. Система 110/40 этот тест не проходит. Исходя из этого, мы не можем с этим согласиться. Хотя, они говорят о каких-то дополнительных компонентах, что сейчас и обсуждается. С этим раскладом никто не согласен, об этом можно сказать однозначно. Важно, что у оппозиции единая позиция во время разговора»,

– ответил Вашадзе на вопросы журналистов.

Однако спустя некоторое время один из лидеров парламентской фракции «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что ничего не знает об избирательной системе по схеме 110/40.

«Сегодня у нас был организованный дипломатами завтрак и, разумеется, спасибо им за это. Естественно, мы обсудили различные актуальные вопросы, которые связаны с политическими процессами. Говорили и о выборах. Что касается конкретной информации о том, что мы якобы предложили оппозиции 110/40, это неверно. Цель сегодняшней встречи не заключалась в проведении переговоров по поводу избирательной системы. Но сегодняшняя встреча была неформальной и не являлась переговорами»,

– объяснил журналистам Ираклий Кобахидзе.

А спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе, который также принимал участие в этой встрече, пояснил, что переговоры состоятся в самое ближайшее время.

«Эта встреча – шаг вперёд в сближении наших ключевых интересов. Сегодня я не буду вдаваться в подробности, но обещаю, что на все важные вопросы будет дан ответ, как только будет возобновлён диалог»,

– пообещал журналистам Талаквадзе.

Так грузинские журналисты и не узнали, что же произошло на самом деле на встрече представителей правительства и оппозиции…