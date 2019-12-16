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В Тбилиси празднуют путь Грузии в ЕС, но в Европе Грузией недовольны

16 декабря 2019, 01:24  •  85 • Украина
Тысячи людей на улицах – ответ «Грузинской мечты» на митинги оппозиции
В субботу центр Тбилиси был перекрыт – тысячи людей собрались на очередной грандиозный митинг. Только на этот раз митинг проводила не оппозиция, а правящая партия «Грузинская мечта».
Организаторы митинга утверждают, что в нём приняло участие более 50 тысяч человек, известно о том, что сторонников правящей партии массово привозили на автобусах из регионов.
Акция прошла под названием «Путь Грузии в Европу» и была посвящена важному событию – в течение шести месяцев Грузия будет возглавлять Совет Европы. Это официальная версия, однако в Тбилиси говорят о том, что такой массовый митинг стал ответом правящей партии на бесконечные акции протеста оппозиции.
«Я поздравляю вас! Грузия стала страной-председателем Совета Европы… Часто слышен вопрос, почему Европа, почему мы туда стремимся и является ли Грузия органической частью Европы, и что такое Европа для нас. Для меня Европа – это то пространство, где больше всего ценят человека, не нарушают его права», – сказал в своём выступлении перед собравшимися на митинге мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Выступил на митинге и глава правящей партии «Грузинская мечта» миллиардер Бидзина Иванишвили. По его словам, «Грузия должна вернуться в Европу и занять там своё место в европейской семье – в европейском созвездии».
«Европа – это в первую очередь демократия, зародившаяся в античной Греции, справедливое право и христианский дух. Европа – это толерантность и многообразие. Мы веками живём с этими ценностями и смело заявляем, что мы – европейцы», – уверен Иванишвили.
Что касается оппозиции, которая постоянно устраивает протесты, то правящая партия не будет им отвечать так, как они того заслужили, пообещал лидер «Грузинской мечты».
«Мы преодолеем все трудности, объединим страну, усилим экономику и, что самое главное, будем двигаться по пути, на котором человек является главной ценностью. Очень скоро наши агрессивные оппоненты сами убедятся в бесперспективности политики, основанной на лжи и насилии», – пообещал грузинский миллиардер.
Ну а пока в Тбилиси празднуют путь Грузии в Европу, в самой Европе Грузией недовольны.
13 декабря докладчики комитета по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Титус Корлэцян (Румыния) и Клод Керн (Франция) выступили с заявлением, осуждающим решение грузинского парламента о назначении судей Верховного суда. В заявлении отмечается, что это назначение было сделано «вопреки рекомендациям международного содружества, в том числе ПАСЕ», что вызывает большое сожаление в Европе.
Содокладчики Совета Европы по Грузии пообещали, что посетят страну уже в начале следующего года.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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