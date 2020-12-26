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«В тайнике обнаружены оружие и большое количество боеприпасов»: ФСБ предотвратила теракт в Дагестане

26 декабря 2020, 19:20  •  93 • В России
В Дагестане сотрудники ФСБ России и МВД задержали четырёх членов ячейки «Исламского государства»*. По информации силовиков, злоумышленники намеревались устроить взрыв около одного из административных зданий правоохранительных органов и напасть на сотрудников МВД Дагестана. При обыске подготовленных террористами тайников найдены огнестрельное и холодное оружие, большое количество боеприпасов, взрывное устройство, а также мобильные телефоны, содержащие переписку с зарубежными координаторами.
 
РИА Новости © ФСБ РФ
 

Сотрудники ФСБ России вместе с МВД пресекли подготовку теракта в Махачкале. Задержаны четыре члена ячейки «Исламского государства»*, которые планировали осуществить взрыв и нападение на полицейских.

«Федеральной службой безопасности совместно с Министерством внутренних дел Российской Федерации пресечена подготовка террористического акта в городе Махачкале Республики Дагестан», — говорится в сообщении ФСБ.

Четыре террориста были задержаны 25 декабря, отметили в ведомстве. Они планировали устроить взрыв около одного из административных зданий правоохранительных органов и напасть на сотрудников МВД Дагестана, уточнили в ФСБ.

«В оборудованном террористами тайнике и адресе конспиративного проживания обнаружены огнестрельное и холодное оружие, большое количество боеприпасов, взрывное устройство, в мобильных телефонах — переписка с координаторами террористической деятельности за рубежом», — отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК России (участие в деятельности террористической организации). Также решается вопрос о дополнительной квалификации преступной деятельности задержанных по ст. 30 и ст. 205 УК России (приготовление к террористическому акту в составе группы лиц). Личности задержанных не разглашаются в интересах следствия.

Также опубликована видеозапись задержания экстремистов. В кадр попали обнаруженные у злоумышленников ножи, гранаты, записи о расходах боевиков и схрон с оружием, в том числе с гранатомётом.

Днём ранее стало известно, что ФСБ предотвратила теракт в Тамбове. Сотрудники ведомства задержали 17-летнего учащегося колледжа. В арендованной подозреваемым квартире нашли «взрывчатые вещества, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие интернет-инструкции по его сборке и применению».

По версии следствия, подозреваемый — сторонник деструктивных субкультур. Он готовился совершить террористический акт в одном из зданий Тамбова, используя самодельное взрывное устройство, способ изготовления которого нашёл в интернете.

Кроме того, в ноябре силовики пресекли деятельность межрегиональной ячейки «Исламского государства». Её члены планировали серию диверсионно-террористических актов в Московском регионе. Наряду с этим они вовлекали новых членов в ряды ИГ, а также занимались финансированием терроризма.

В октябре сотрудники ФСБ задержали выходца из Центральноазиатского региона 1999 года рождения, планировавшего совершить теракт «в одном из зданий органов власти с применением самодельного взрывного устройства» в Московском регионе.

Ранее в том же месяце были предотвращены теракты в Волгограде. На опубликованной ЦОС ФСБ видеозаписи с места ликвидации боевиков была запечатлена карта, на которой был обведён монумент «Родина-мать зовёт!», расположенный на Мамаевом кургане. Подготовкой преступления занимались два уроженца Узбекистана в возрасте 23 и 27 лет, которые являлись боевиками ячейки международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»**. При попытке задержания они оказали сопротивление и были нейтрализованы.

7 октября сотрудники ФСБ задержали в Ставрополе 23-летнего жителя региона, который «планировал совершение теракта в отношении представителей судебной власти на территории Ставрополя». Он был членом международной террористической организации «Исламское государство».

В начале декабря председатель НАК, директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что в 2020 году на территории Российской Федерации не было допущено совершения террористических актов. В ходе заседания Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба он сообщил, что сотрудники силовых структур предотвратили 61 преступление террористической направленности, в том числе 41 теракт.

Во время проведённых российскими силовиками контртеррористических операций нейтрализованы 49 бандитов, в том числе восемь главарей, задержаны 36 бандглаварей, 162 боевика и 591 пособник. Наряду с этим изъято около 600 единиц огнестрельного оружия, 134 самодельных взрывных устройства, более 100 тыс. патронов, свыше 3 тыс. мин, гранат и иных боеприпасов.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Катиба Таухид валь-Джихад» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 05.06.2019.

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