В Татарстане отказались от названия "глава субъекта"

Власти Татарстана не поддержали идею именовать губернаторов регионов нашей страны "главой субъекта России".

В частности, парламент Татарстана не поддержал проект федерального закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ". Простыми словами, законопроектом предлагается именовать губернаторов субъектов страны "глава субъекта России".

В документе уточняется, что "с учётом исторических, национальных и иных традиций региона Конституцией (уставом) субъекта может быть предусмотрено дополнительное наименование должности", но должность не может содержать слов и словосочетаний, составляющих наименование должности главы государства - президента России.

В Татарстане, где, по сути, глава региона называется "президент", отвергли законопроект, заявив, что пункт о наименовании глав регионов "противоречит основам конституционного строя России как демократического федеративного правового государства".

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент России Владимир Путин с пониманием относится к тем регионам, где исторически закрепилось такое название главы субъекта Федерации. Однако в этом вопросе "желательно единообразие", заключил Песков.