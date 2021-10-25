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В Татарстане отказались от названия "глава субъекта"
25 октября 2021, 14:45 • 137 • Политика
Власти Татарстана не поддержали идею именовать губернаторов регионов нашей страны "главой субъекта России".
В частности, парламент Татарстана не поддержал проект федерального закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ". Простыми словами, законопроектом предлагается именовать губернаторов субъектов страны "глава субъекта России".
В документе уточняется, что "с учётом исторических, национальных и иных традиций региона Конституцией (уставом) субъекта может быть предусмотрено дополнительное наименование должности", но должность не может содержать слов и словосочетаний, составляющих наименование должности главы государства - президента России.
В Татарстане, где, по сути, глава региона называется "президент", отвергли законопроект, заявив, что пункт о наименовании глав регионов "противоречит основам конституционного строя России как демократического федеративного правового государства".
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент России Владимир Путин с пониманием относится к тем регионам, где исторически закрепилось такое название главы субъекта Федерации. Однако в этом вопросе "желательно единообразие", заключил Песков.
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