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В Татарстане не поддержали ликвидацию должности президента республики

25 октября 2021, 15:20  •  99 • Политика
Депутаты Госсовета Республики Татарстан не поддержали законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», обязывающий всех губернаторов именоваться главами регионов.
На сессии Госсовета проект представил глава комитета по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин. Он отметил, что в документе находят свое развитие конституционные основы единства публичной власти, совершенствуется механизм взаимодействия органов публичной власти субъектов РФ.
В свою очередь депутаты выразили мнение, что реализация законопроекта приведет к фактическому отстранению регионов от федерального законодательного процесса, сообщает «Татарстан 24» 25 октября.
Речь идет о законопроекте «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», который 27 сентября внесли в Госдуму председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и председатель комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Сенаторы отмечали, что документ подготовлен в развитие положений Конституции о единой системе публичной власти, он предусматривает снятие для губернаторов запрета избираться более двух сроков подряд. Кроме того, согласно документу, высшее должностное лицо региона может называться только главой субъекта Федерации.
Помимо этого законопроект предполагает введение равных пятилетних сроков для исполнения полномочий как губернатора, так и депутатов региональных законодательных собраний.
В сентябре официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин с пониманием относится к особенностям регионов, в которых глава субъекта имеет статус президента, но считает, что в дальнейшем следует прийти к единообразию. По его словам, упорядоченность необходима, однако в то же время важно учитывать определенную специфику ряда регионов, например Татарстана.
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