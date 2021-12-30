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В Таллине напуганы переговорами России и НАТО

30 декабря 2021, 11:15  •  224 • Война
Президент Эстонии предлагает Альянсу не обсуждать требования российской стороны
Власти Эстонии не скрывают своего беспокойства по поводу будущих переговоров Москвы и НАТО, которые уже назначены на начало января. В частности, Таллин беспокоит возможность соглашения о гарантиях безопасности, хотя ранее всегда говорилось, что подобные переговоры и соглашения невозможны.
«С точки зрения безопасности, очень пугает то, что такие переговоры с Россией вообще идут. Наши союзники обещали нам, что таких переговоров вести не будут, и что предъявление таких требований неприемлемо. Но мне всегда кажется, что в отношении России мы менее наивны (из-за нашей истории), по сравнению с некоторыми нашими союзниками. Так что, нам просто нельзя молчать. Но есть и положительный момент – к нам прислушиваются, у нас спрашивают совета, с нами ведут обсуждения»,
– рассказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас в новогоднем интервью ETV+.
Зато президент Эстонии Алар Карис знает, что делать и готов дать совет тем, кто будет вести переговоры с Россией. Конечно, страны Балтии сами хотели бы принять участие в этих переговорах, но их не приглашают, поэтому они ограничатся советами.
По мнению Кариса, Запад не может понять, чего добивается Россия, есть только представление, что может последовать за некоторыми российскими шагами. В то же время Кремль посылает «очень сильные сигналы», с точки зрения эстонского президента, эти сигналы больше похожи на команды, однако ему всё равно не понятно, чего хотят в Кремле.
Поэтому, во-первых, необходимо ещё больше сплотиться всем по-настоящему демократическим странам, чтобы России не удалось поссорить ЕС и США. А во-вторых, поскольку ничего не понятно, то требования России нужно просто… отложить в сторону, даёт весьма «ценный совет» президент Эстонии. Переговоры же следует вести по тем направлениям, которые в НАТО сочтут нужным, обсуждать же следует только свои предложения.
«Если мы начнём обсуждать российские требования, то, я думаю, у нас будет проблема. В итоге в определённый момент отношения с Россией всё же должны войти в какие-то разумные рамки. Никто не хочет эскалации. Но о том, чтобы обсуждать эти пункты, думаю, не может быть и речи»,
– уверен президент Алар Карис.
Соб. корр. ФСК

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