В таком Госдеп Россию ещё не обвинял: В США подняли скандал из-за "фальшивых" динаров в Ливии

Мальтийские власти изъяли крупную партию фальшивой валюты Ливии. Общая сумма контрафактных средств составляет $1,1 млрд, сообщается на портале американского Госдепа.

По версии дипломатического ведомства США, эти динары якобы напечатал "Госзнак" - российское государственное предприятие, занимающееся изготовлением банкнот, монет и паспортов.

Как уверяют в Государственном департаменте Соединённых Штатов, выпуск контрафактной валюты заказал не ливийский ЦБ, а некая незаконная организация, действующая на территории североафриканской страны.

Представители американского внешнеполитического ведомства также назвали Москву виновником трудностей с экономикой в этом государстве.

Данный инцидент снова подчёркивает необходимость прекращения Россией своих вредных и дестабилизирующих действий в Ливии, - говорится в заявлении Госдепа.

Отметим, РФ официально производит банкноты для целого ряда стран в соответствии с заказами их государственных финансовых структур. Ливия является заказчиком России ещё с 2016 года.