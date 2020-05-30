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В таком Госдеп Россию ещё не обвинял: В США подняли скандал из-за "фальшивых" динаров в Ливии
30 мая 2020, 21:55 • 99 • Политика
В США подняли скандал из-за "фальшивых" динаров в Ливии. Госдеп в связи с этим выдвинул очередные обвинения против России. На этот раз, как уверяют в американском внешнеполитическом ведомстве, РФ ответственна за производство "контрафактной" ливийской валюты.
Мальтийские власти изъяли крупную партию фальшивой валюты Ливии. Общая сумма контрафактных средств составляет $1,1 млрд, сообщается на портале американского Госдепа.
По версии дипломатического ведомства США, эти динары якобы напечатал "Госзнак" - российское государственное предприятие, занимающееся изготовлением банкнот, монет и паспортов.
Как уверяют в Государственном департаменте Соединённых Штатов, выпуск контрафактной валюты заказал не ливийский ЦБ, а некая незаконная организация, действующая на территории североафриканской страны.
Представители американского внешнеполитического ведомства также назвали Москву виновником трудностей с экономикой в этом государстве.
Отметим, РФ официально производит банкноты для целого ряда стран в соответствии с заказами их государственных финансовых структур. Ливия является заказчиком России ещё с 2016 года.
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