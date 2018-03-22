В Таиланде разбился автобус с туристами: 20 человек погибли

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В Таиланде около 20 человек погибли в результате ДТП с автобусом.

Страшное ДТП произошло на северо-востоке Таиланда. Сообщается, что двухэтажный автобус столкнулся с грузовиком. Авария случилась в провинции Накхонратчасима. На данный момент известно о 20 погибших, еще около 35 человек получили ранения. Гражданство погибших только устанавливается.

По данным местных СМИ, автобус, в котором находились 50 туристов, съехал с дороги и перевернулся. Пока полиция не сообщает о причинах аварии. На месте работает оперативная группа. Водитель автобуса выжил в результате происшествия.