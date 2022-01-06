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В Таджикистане заявили о готовности оказать военную помощь Казахстану

06 января 2022, 12:25  •  188 • Политика
Таджикистан готов принять участие в операции ОДКБ для оказания помощи Казахстану в связи с событиями 5 января в Алма-Ате.
Власти Таджикистана заявили о готовности принять участие в оказании военной помощи Казахстану в связи с беспорядками в стране. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.
Таджикистан готов принять участие в операции ОДКБ для оказания помощи Казахстану,
- гласит сообщение МИД.
Ранее ОДКБ направила миротворцев в Казахстан. О помощи организации попросил глава страны Касым-Жомарт Токаев.

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