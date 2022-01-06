В Таджикистане заявили о готовности оказать военную помощь Казахстану

Таджикистан готов принять участие в операции ОДКБ для оказания помощи Казахстану в связи с событиями 5 января в Алма-Ате.

Власти Таджикистана заявили о готовности принять участие в оказании военной помощи Казахстану в связи с беспорядками в стране. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

Таджикистан готов принять участие в операции ОДКБ для оказания помощи Казахстану,

- гласит сообщение МИД.

Ранее ОДКБ направила миротворцев в Казахстан. О помощи организации попросил глава страны Касым-Жомарт Токаев.