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В СЖР назвали бессмысленным обращение к Украине из-за нападения на Скабееву в ПАСЕ

25 января 2019, 20:24  •  139 • Политика
Как заявил глава СЖР Владимир Соловьев, "сейчас бессмысленно обращаться" к властям Украины с жалобой на поведение напавшего на журналистку нардепа Борислава Березу, так как Киев ее проигнорирует.
Официальное обращение Союза журналистов России (СЖР) к властям Украины в связи с инцидентом в ПАСЕ не принесет результатов. Так считает глава СЖР Владимир Соловьев.
Ранее стало известно о том, что народный депутат Верховной рады Борислав Береза повел себя недостойно, толкнув российскую журналистку Ольгу Скабееву в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Инцидент произошел во время выступления украинского парламентария Ирины Геращенко.
Комментируя ситуацию, Соловьев отметил, что представители организации намерены внимательно изучить ситуацию еще раз. Однако Киев не принимает во внимание не только заявления СЖР, но и призывы ОБСЕ, посвященные нападениям на представителей СМИ.
"Сейчас бессмысленно обращаться и в Союз журналистов Украины", - пояснил он.
* Говорит Москва

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