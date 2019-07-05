В съёмной квартире и без денег: сбежавшую с 20 млн рублей женщину — кассира банка задержали в Казани

В Казани сотрудники МВД и ФСБ задержали сбежавшую вместе с семьёй кассира Луизу Хайруллину, которую подозревают в хищении из банка в башкирском Салавате более 20 млн рублей. Пропавшую вместе с крупной суммой женщину искали больше месяца. Судьба похищенных денег пока неизвестна.

Сбежавшая больше месяца назад с семьёй и деньгами кассир банка из башкирского Салавата Луиза Хайруллина задержана в Казани. 36-летняя женщина скрывалась в съёмной квартире в одном из спальных районов города. Выйти на её след, по данным СМИ, удалось благодаря неосторожности одной из дочерей кассира. В ближайшее время беглецов доставят в Башкирию.

Напомним, что инцидент произошёл 27 мая в небольшом городе Салават. Старший кассир местного отделения «Россельхозбанка» Луиза Хайруллина отпросилась пораньше с работы, а спустя некоторое время выяснилось, что вместе с ней исчезла крупная сумма в евро, рублях и долларах. Общий ущерб оценивается более чем в 20 млн рублей.

«МВД республики разыскивает Хайруллину Луизу Рамилевну, 1983 года рождения, подозреваемую в хищении денежных средств на сумму более 20 млн рублей из банковской кассы в городе Салавате», — сообщали тогда в МВД.

О задержании Хайруллиной, чьё бесследное исчезновение в конце мая вызвало резонанс в СМИ, сообщили в МВД России.

«В результате совместных оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что подозреваемая вместе с семьёй скрывается в городе Казани. Сегодня она была задержана на одной из съёмных квартир. Сейчас с ней проводятся необходимые оперативно-следственные действия. Устанавливается местонахождение похищенных денежных средств», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ведомстве отметили, что в операции по установлению местонахождения подозреваемой участвовали сотрудники угрозыска из Башкирии и Татарстана, а также сотрудники УФСБ по Башкирии. Также в МВД напомнили, что в отношении кассира Главным следственным управлением МВД по Республике Башкортостан было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ.

Судом обвиняемой заочно избрана мера пресечения в виде ареста и после этапирования в Башкирию её отправят в СИЗО. Что касается мужа женщины Марата Хайруллина, пока неясно, будут ли ему предъявлены какие-либо обвинения.

Как удалось выйти на след пропавшей семьи, в полиции не сообщили. По информации «Ленты.ру», которая ссылается на данные источника в правоохранительных органах, полицейским помог звонок одной из дочерей Хайруллиной своему дедушке, который удалось отследить. После этого по данным биллинга было определено местонахождение ребёнка, а следовательно, и остальных членов семьи.

МВД России также распространило оперативное видео из съёмной квартиры в Казани, где проживала Хайруллина. Известно, что женщина вместе с мужем и двумя дочерьми скрывалась в одном из спальных районов Казани, в скромной съёмной квартире в многоэтажке.

На видео кассир пытается скрыть своё лицо от камеры.

© Кадр: видео МВД РФ

По данным СМИ, жители этого дома нередко встречали семью Хайруллиных на лестничной площадке, но не знали, что они находятся в розыске. В данной квартире жильцы сменялись довольно часто, и местные жители уже к этому привыкли.

При обыске в квартире Хайруллиной похищенных денег — 9 млн рублей, $140 900 и €101 315 — так и не обнаружили. Обвиняемая пока не раскрыла, где их спрятала.

Задержание уже прокомментировал отец женщины. «Лишь бы были живы», — заявил ГТРК «Башкортостан» Рамиль Муллахметов. Также он сказал журналистам, что на время расследования в отношении дочери заберёт её детей к себе.

Долгое время о судьбе пропавшей 27 мая женщины и её семьи не было ничего известно. Перед бегством она удалила почти все свои аккаунты в соцсетях. Тем не менее её судьбу активно обсуждали в СМИ и соцсетях. Неравнодушные пользователи даже распространяли хештег #runluizarun («беги, Луиза, беги»).

Напомним, что первые успехи в расследовании произошли 25 июня, когда полицейские обнаружили в гараже отца Хайруллиной семейный автомобиль, на котором, как предполагалось, семья покинула регион.

В машине нашли постельное бельё, что дало повод предположить, что сразу после бегства некоторое время семья провела в гараже. При этом отец женщины пояснил полицейским, что давно не заглядывал в гараж и не знал, что машина находится там. В конце июня у ближайших родственников Луизы и её мужа прошли обыски, следователи также взяли у них образцы генетического материала.

Луизе Хайруллиной грозит до десяти лет лишения свободы.