Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Песков рассказал о планах Путина посетить Екатеринбург
Зеленский высказался по поводу употребления русского языка в Донбассе
Кремль ознакомился с расследованием Голунова о похоронном бизнесе
Рада не успеет рассмотреть законопроект о противодействии мату
Главная / В России

В съёмной квартире и без денег: сбежавшую с 20 млн рублей женщину — кассира банка задержали в Казани

05 июля 2019, 18:09  •  119 • В России
В Казани сотрудники МВД и ФСБ задержали сбежавшую вместе с семьёй кассира Луизу Хайруллину, которую подозревают в хищении из банка в башкирском Салавате более 20 млн рублей. Пропавшую вместе с крупной суммой женщину искали больше месяца. Судьба похищенных денег пока неизвестна.
 
 

Сбежавшая больше месяца назад с семьёй и деньгами кассир банка из башкирского Салавата Луиза Хайруллина задержана в Казани. 36-летняя женщина скрывалась в съёмной квартире в одном из спальных районов города. Выйти на её след, по данным СМИ, удалось благодаря неосторожности одной из дочерей кассира. В ближайшее время беглецов доставят в Башкирию.

Напомним, что инцидент произошёл 27 мая в небольшом городе Салават. Старший кассир местного отделения «Россельхозбанка» Луиза Хайруллина отпросилась пораньше с работы, а спустя некоторое время выяснилось, что вместе с ней исчезла крупная сумма в евро, рублях и долларах. Общий ущерб оценивается более чем в 20 млн рублей.

«МВД республики разыскивает Хайруллину Луизу Рамилевну, 1983 года рождения, подозреваемую в хищении денежных средств на сумму более 20 млн рублей из банковской кассы в городе Салавате», — сообщали тогда в МВД.

О задержании Хайруллиной, чьё бесследное исчезновение в конце мая вызвало резонанс в СМИ, сообщили в МВД России.

«В результате совместных оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что подозреваемая вместе с семьёй скрывается в городе Казани. Сегодня она была задержана на одной из съёмных квартир. Сейчас с ней проводятся необходимые оперативно-следственные действия. Устанавливается местонахождение похищенных денежных средств», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ведомстве отметили, что в операции по установлению местонахождения подозреваемой участвовали сотрудники угрозыска из Башкирии и Татарстана, а также сотрудники УФСБ по Башкирии. Также в МВД напомнили, что в отношении кассира Главным следственным управлением МВД по Республике Башкортостан было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ.

Судом обвиняемой заочно избрана мера пресечения в виде ареста и после этапирования в Башкирию её отправят в СИЗО. Что касается мужа женщины Марата Хайруллина, пока неясно, будут ли ему предъявлены какие-либо обвинения.

Как удалось выйти на след пропавшей семьи, в полиции не сообщили. По информации «Ленты.ру», которая ссылается на данные источника в правоохранительных органах, полицейским помог звонок одной из дочерей Хайруллиной своему дедушке, который удалось отследить. После этого по данным биллинга было определено местонахождение ребёнка, а следовательно, и остальных членов семьи.

МВД России также распространило оперативное видео из съёмной квартиры в Казани, где проживала Хайруллина. Известно, что женщина вместе с мужем и двумя дочерьми скрывалась в одном из спальных районов Казани, в скромной съёмной квартире в многоэтажке.

На видео кассир пытается скрыть своё лицо от камеры.

  • © Кадр: видео МВД РФ

По данным СМИ, жители этого дома нередко встречали семью Хайруллиных на лестничной площадке, но не знали, что они находятся в розыске. В данной квартире жильцы сменялись довольно часто, и местные жители уже к этому привыкли.

При обыске в квартире Хайруллиной похищенных денег — 9 млн рублей, $140 900 и €101 315 — так и не обнаружили. Обвиняемая пока не раскрыла, где их спрятала.

Задержание уже прокомментировал отец женщины. «Лишь бы были живы», — заявил ГТРК «Башкортостан» Рамиль Муллахметов. Также он сказал журналистам, что на время расследования в отношении дочери заберёт её детей к себе.

Долгое время о судьбе пропавшей 27 мая женщины и её семьи не было ничего известно. Перед бегством она удалила почти все свои аккаунты в соцсетях. Тем не менее её судьбу активно обсуждали в СМИ и соцсетях. Неравнодушные пользователи даже распространяли хештег #runluizarun («беги, Луиза, беги»).

Напомним, что первые успехи в расследовании произошли 25 июня, когда полицейские обнаружили в гараже отца Хайруллиной семейный автомобиль, на котором, как предполагалось, семья покинула регион.

В машине нашли постельное бельё, что дало повод предположить, что сразу после бегства некоторое время семья провела в гараже. При этом отец женщины пояснил полицейским, что давно не заглядывал в гараж и не знал, что машина находится там. В конце июня у ближайших родственников Луизы и её мужа прошли обыски, следователи также взяли у них образцы генетического материала.

Луизе Хайруллиной грозит до десяти лет лишения свободы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



119
Источник
Похожие новости
05 июля 2019, 16:39
«Украина готова ради НАТО на все» : Эксперт прокомментировал учения близ Крыма
05 июля 2019, 00:24
Записки киевлянки: Украинцы пойдут на выборы не за идеологией, а за гречкой и маслом
05 июля 2019, 11:39
Перехват «Посейдона»: российский Су-27 сопроводил над Чёрным морем самолёт-разведчик США
05 июля 2019, 13:24
Папа сказал Путину: «Без книг Достоевского нельзя быть настоящим священником»
05 июля 2019, 13:24
Корабли ЧФ следят за действиями сил НАТО на учениях «Си-Бриз-2019» в Черном море
04 июля 2019, 21:09
Путин привез Папе «Петра и Павла»
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 июля 2019, 00:39
Плюхнулся на кресло Путина, но не смог соблазнить президента Бразилии: Премьер-министра Канады преследуют неудачи на саммите G20
30 июня 2019, 11:24
Эксперт прокомментировал конфликт Саакашвили и Ляшко в прямом эфире
29 июня 2019, 07:54
Ростислав Ищенко: Зеленский подставился из-за непрофессионализма своей команды
29 июня 2019, 03:09
Грузинка захотела трахнуть Россию (Руслан Осташко)
01 июля 2019, 00:39
Французское интернет-издание ломает западные стереотипы о Крыме
01 июля 2019, 23:24
"Почему они сюда все шастают?!": Преподаватель вокала послала "на ..." певицу Катамадзе после её слов о России
02 июля 2019, 02:39
День Конституции на пляже оказался неудачным: Украину атаковали морские паразиты
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.