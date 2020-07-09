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В связи со смертью истца: Прекращено дело по иску оскандалившегося экс-главы Чувашии
09 июля 2020, 16:00 • 74 • Политика
Верховный суд России прекратил дело по иску оскандалившегося бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о восстановлении его в должности. Причиной стала смерть истца - экс-чиновник скончался, заразившись коронавирусом.
По данным "Интерфакса", представитель Игнатьева ходатайствовал о замене истца вдовой Игнатьева. Однако суд отклонил это ходатайство. Адвокат заявил о планах в дальнейшем обжаловать решение ВС, чтобы восстановить репутационные потери Игнатьева.
Напомним, в конце января Игнатьев был отстранён от должности в связи с утратой доверия. Это произошло после того, как в Сети появилось видео, на котором глава региона заставляет офицера МЧС подпрыгнуть, чтобы получить ключи от новой пожарной машины. В мае политика, у которого оказался положительный тест на коронавирус, госпитализировали в Петербурге с двусторонней пневмонией. Он был подключён к аппарату ИВЛ.
Причиной смерти стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность.
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