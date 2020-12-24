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«В связи с врождённым кретинизмом»: В Раде потребовали отозвать госфинансирование фильма Сенцова

24 декабря 2020, 07:50  •  454 • Украина

Народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Дубинский потребовал от министр культуры и информационной политики Александра Ткаченко отозвать государственное финансирование фильма режиссера Олега Сенцова.

«В связи с врожденным кретинизмом режиссера Сенцова требую от министра Ткаченко отозвать решение о выделении ему 25 миллионов бюджетных гривен на какой-то кинофильм. Хватит тратить бюджетные деньги на долбо…», — написал Дубинский.

Стоит отметить, что нардеп критиковал выделение средств из бюджета на съемки фильма «Носорог» еще в июле, сразу после принятия этого решения. Он возмутился тем фактом, что «нищее государство выделяет миллион долларов на дерьмо».

«Носорог» — фильм о 90-х на Украине. По сюжету бывший бандит вспоминает историю своей жизни. С детства он знает, что надо быть сильным и безжалостным — только так можно заработать авторитет и выжить в 90-е. Драки, разборки, убийства, пытки — сила, жестокость и безнаказанность превращают его в безжалостного носорога. Вопрос один. Нах…?» — удивлялся нардеп.

В 2013 году фильм «Носорог» выиграл на питчинге в Госкино. Он должен был получить государственное финансирование в размере 3,9 миллиона гривен из общего бюджета ленты — 8,1 миллиона гривен.

Планировалось, что съемки картины будут проходить на Украине и в Германии. Из-за заключения Сенцова в России в 2014 году производство фильма так и не было завершено.

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