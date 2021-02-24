«В связи с ухудшением погодных условий»: на 10 территориях Челябинской области объявлен режим ЧС

Снегопад, сильный ветер и температура ниже климатической нормы привели к тому, что власти 10 территорий южной части Челябинской области ввели режим ЧС. Плохие погодные условия также стали причиной ограничения движения для ТС на 17 трассах регионального значения. Кроме того, наблюдаются перебои в работе общественного транспорта, в том числе железнодорожного, в Челябинске. По данным МЧС, за последние сутки на трассах в южной части Челябинской области была оказана помощь более 1,1 тыс. человек, эвакуировано почти 250 автомобилей. Наряду с этим закрыто движение на республиканских и областных трассах в Курганской, Тюменской и Омской областях.

В ряде территорий Челябинской области введён режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В Челябинской области без света остаются 12 тысяч человек в 26 муниципалитетах. Это 4 813 частных жилых домов и 10 социально значимых объектов (5 школ и 5 детских садов)», — пояснили в правительстве Челябинской области.

По данным местного онлайн-портала 74.ru, речь идёт об Агаповском, Варненском, Кизильском, Карталинском, Нагайбакском, Октябрьском, Троицком, Чесменском районах и двух городских округах: Верхнеуральске и Локомотивном.

Кроме того, Министерство дорожного хозяйства и транспорта региона сообщило, что до 18:00 (16:00 мск) введены ограничения для движения ТС на 17 дорогах регионального значения.

Непогода также стала причиной задержек в движении электричек и поездов дальнего следования на Южно-Уральской железной дороге, тогда как в Челябинске наблюдаются проблемы с общественным транспортом: если автобусы и троллейбусы осуществляют движение с перебоями, то трамваи вовсе не вышли на линию. При этом в городе, по данным Единой дежурно-диспетчерской службы, отменили уроки для учеников с 1 по 11 классы из-за сильной метели и мороза.

Вдобавок, в пресс-службе управления федеральных автодорог «Южный Урал» сообщили о закрытии движения на республиканских и областных трассах в Курганской, Тюменской и Омской областях.

«Причина ограничения движения — ухудшение погодных условий (усиление ветра, верховая и низовая метель, буран). Водителям, направляющимся по Курганской области через границу с Казахстаном, необходимо учитывать данную информацию. По возможности лучше отказаться от поездки», — говорится в сообщении.

Сибирское управление автомобильных дорог (Сибуправтодор) также сообщило, что с 10:30 до 17:00 местного времени (с 7:30 до 14:00 мск) закрыто движение для пассажирских автобусов по федеральным трассам в Омской области из-за сильных метелей и плохой видимости.

© ГУ МЧС России

В МЧС по Челябинской области констатировали, что за последние двое суток на дорогах местного, межмуниципального и регионального значения «сложилась напряжённая обстановка» из-за снежных заносов. Для мониторинга и стабилизации сложившейся обстановки создан оперативный штаб.

В общей сложности сотрудники МЧС эвакуировали 244 автомобиля, оказали помощь 1154 лицам, в пункты временного размещения направили 481 человека.

«Для проведения мероприятий задействована группировка из 545 человек и 265 единиц техники, в том числе от МЧС — 167 человек и 48 единиц техники. На автодорогах работает снегоуборочная техника «Челябинскавтодор» в количестве 118 единиц, от УГИБДД Челябинской области — 36 экипажей. Работает 5 подвижных пунктов обогрева», — говорится в сообщении ведомства.

«Произойдёт существенное повышение температуры»

Текущая погодная ситуация продлится на южном Урале до предстоящей ночи. Об этом заявил RT ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Завтра днём это всё прекратится, будет солнечно, но морозно, температура в пределах -18 °С...-20 °С, а вот к выходным дням, в субботу, потеплеет до -8 °С...-10 °С, при этом в Челябинске снова будут снегопады. В других регионах особенность заключается в том, что практически всю неделю в центре европейской части России будет поступать теплый воздух, температуры везде повысятся, причём это повышение будет очень существенным — более чем на 20 градусов, до положительных значений», — заметил синоптик.

По его словам, аналогичная ситуация ожидает и жителей Москвы.

«Вот такая погода продержится в Москве практически до выходных дней, а потом снова небольшое понижение температуры. В общем, борьба весны с зимой. Такие резкие изменения температур бывают, когда происходит западно-восточный перенос воздушных масс, и именно в средних широтах получается противоборство холода и тепла», — заметил Синенков.

В среду, 24 февраля, в российской столице ожидается снег, облачная погода, температура воздуха составит от -9...-11 °С, ночью — до -12 °С, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В свою очередь, заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заметил, что мощный циклон, накрывший южный Урал в ближайшие дни уйдёт восточнее, на Новосибирск и Томск. Он также отметил, что с аномальными холодами столкнулись жители ещё ряда регионов.

«В целом, если брать на сегодня, у нас отрицательная аномалия на -10...-12 °С ниже нормы — от Каспийского моря до Ростова-на-Дону, дальше Татарстан, центральная часть Урала, центральная часть Красноярского края, Оренбург, Челябинск, Омск, практически до Якутии — везде температуры на 8-12 градусов ниже нормы», — сказал он в беседе с RT.

Согласно данным Гидрометцентра России, сильные морозы в утренние часы 24 февраля ожидаются в Иванове и местами в Ивановской области (-35 °С и ниже), в Кировской (-40 °С), Саратовской (-37 °С), Самарской (-25 °С с порывами ветра до 18 м/с), Оренбургской (-25 °С с северным ветром до 20 м/с), Рязанской и Костромской (до –35 °С) областях.