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«В связи с развитием технологий»: в Минпромторге предложили запретить фотографирование книг до их покупки
02 сентября 2020, 18:05 • 71 • В России
Минпромторг разработал проект постановления о правилах продажи различных категорий товаров. В документе, в частности, говорится о запрете на копирование и фотографирование непериодических печатных изданий и книг до их покупки. Кроме того, предлагается исключить требование об обязательном наличии у продавцов книги жалоб и предложений.
© Владимир Астапкович/РИА Новости
В российских магазинах покупателям могут запретить фотографировать книги и другие печатные непериодические издания. Об этом говорится в проекте постановления правительства, разработанного Министерством промышленности и торговли РФ.
В пояснительной записке отмечается, что это предложение направлено на защиту прав продавцов книг и иных печатных изданий в связи с развитием современных технологий.
В марте Союз предприятий печатной индустрии (СППИ) ГИПП и Российский книжный союз (РКС) попросили премьер-министра Михаила Мишустина освободить печатную индустрию от уплаты всех текущих налогов, страховых взносов и экологических сборов в 2020 году, а также от уплаты налога на прибыль за 2019-й. Как говорилось в письме, издательская отрасль, в которой занято более 1,5 млн человек, находится «в очень опасном положении».
Помимо этого, в Минпромторге выступили за отмену требования об обязательном наличии у продавца товаров книги жалоб и предложений.
«Также предлагается исключить требования об обязательном наличии у продавца книги жалоб и предложений как устаревшего механизма, целесообразного в условиях иной формы экономики, не предполагающей конкурентной среды, свойственной рыночной экономике», — указывается в пояснительной записке.
Основанием для разработки постановления о правилах продажи товаров по договору розничной купли-продажи, учитывающие особенности реализации товаров в разных форматах торговли, стало внедрение механизма «регуляторной гильотины». Добавим, что с 1 января 2021 года будет признан утратившим силу ряд нормативных актов, содержащих требования в сфере защиты прав потребителей.
По мнению адвоката, специалиста по гражданскому и международному праву Марии Ярмуш, предложение Минпромторга касательно запрета на фотографирование книг и печатных изданий — правильный шаг.
«Это защищает продавцов книг от того, что покупатель приходит в книжный магазин, и, имея право ознакомиться, о чём эта книга, посмотреть её, полистать, в это время копирует и вообще не покупает книгу, а может, выкладывает её в свободный доступ, куда-то в соцсеть, тем самым снижая прибыль продавцов и самих книжных магазинов. Соответственно, это потенциально разрушает бизнес книготорговли. Поэтому этот шаг логичный и правильный, книжный магазин осуществляет предпринимательскую деятельность для того, чтобы извлекать прибыль прежде всего. И покупатели должны, прежде чем забирать копии каких-то печатных изданий и использовать их в своих целях, сначала заплатить цену за эту книгу, — это нормальный гражданский оборот», — пояснила собеседник RT.
В свою очередь, председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин скептически отнёсся к предложению отказаться от книг жалоб и предложений. Он подчеркнул, что в таком случае возрастёт количество обращений в соответствующие надзорные органы.
Его позицию поддержал председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ. По его мнению, книги отзывов и предложений по-прежнему актуальны, в том числе они полезны для непосредственных руководителей объектов торговли.
«Для хозяев, собственников магазинов, я думаю, это не лишнее, потому что это канал для получения информации о том, как воспринимают покупатели продавцов, организацию работы магазина. К тому же, ещё достаточно много в стране людей, которые не пользуются интернетом постоянно, для этих людей жалобная книга становится таким психотерапевтическим средством, когда сильные эмоции возникают или от общения с продавцом, или от того, с чем они столкнулись в магазине, поэтому необходима возможность дать им выплеснуть эти эмоции в виде записи», — указал он в разговоре с RT.
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