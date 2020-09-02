Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вот и всё! Мальчик допрыгался! Россия начинает делать больно
"Над Ефремовым захлопнулась крышка гроба": Сатановский вынес "при...
Угроза страшнее Чернобыля нависла над Украиной: "Времени на размышление нет...
Тихановская ушла: Оппозиционер признался, что в неё не верили даже свои
Главная / В России

«В связи с развитием технологий»: в Минпромторге предложили запретить фотографирование книг до их покупки

02 сентября 2020, 18:05  •  71 • В России
Минпромторг разработал проект постановления о правилах продажи различных категорий товаров. В документе, в частности, говорится о запрете на копирование и фотографирование непериодических печатных изданий и книг до их покупки. Кроме того, предлагается исключить требование об обязательном наличии у продавцов книги жалоб и предложений.
 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
 

В российских магазинах покупателям могут запретить фотографировать книги и другие печатные непериодические издания. Об этом говорится в проекте постановления правительства, разработанного Министерством промышленности и торговли РФ.

«Недопустимо копирование и фотографирование книг и непериодических печатных изданий (брошюр, альбомов, картографических и нотных изданий, листовых изоизданий, календарей, буклетов, изданий, воспроизведённых на технических носителях информации) на территории торговых объектов до приобретения этих изданий», — говорится в документе.

В пояснительной записке отмечается, что это предложение направлено на защиту прав продавцов книг и иных печатных изданий в связи с развитием современных технологий.

В марте Союз предприятий печатной индустрии (СППИ) ГИПП и Российский книжный союз (РКС) попросили премьер-министра Михаила Мишустина освободить печатную индустрию от уплаты всех текущих налогов, страховых взносов и экологических сборов в 2020 году, а также от уплаты налога на прибыль за 2019-й. Как говорилось в письме, издательская отрасль, в которой занято более 1,5 млн человек, находится «в очень опасном положении».

Помимо этого, в Минпромторге выступили за отмену требования об обязательном наличии у продавца товаров книги жалоб и предложений.

«Также предлагается исключить требования об обязательном наличии у продавца книги жалоб и предложений как устаревшего механизма, целесообразного в условиях иной формы экономики, не предполагающей конкурентной среды, свойственной рыночной экономике», — указывается в пояснительной записке.

Основанием для разработки постановления о правилах продажи товаров по договору розничной купли-продажи, учитывающие особенности реализации товаров в разных форматах торговли, стало внедрение механизма «регуляторной гильотины». Добавим, что с 1 января 2021 года будет признан утратившим силу ряд нормативных актов, содержащих требования в сфере защиты прав потребителей.

  • © Zamir Usmanov/Global Look Press

По мнению адвоката, специалиста по гражданскому и международному праву Марии Ярмуш, предложение Минпромторга касательно запрета на фотографирование книг и печатных изданий — правильный шаг.

«Это защищает продавцов книг от того, что покупатель приходит в книжный магазин, и, имея право ознакомиться, о чём эта книга, посмотреть её, полистать, в это время копирует и вообще не покупает книгу, а может, выкладывает её в свободный доступ, куда-то в соцсеть, тем самым снижая прибыль продавцов и самих книжных магазинов. Соответственно, это потенциально разрушает бизнес книготорговли. Поэтому этот шаг логичный и правильный, книжный магазин осуществляет предпринимательскую деятельность для того, чтобы извлекать прибыль прежде всего. И покупатели должны, прежде чем забирать копии каких-то печатных изданий и использовать их в своих целях, сначала заплатить цену за эту книгу, — это нормальный гражданский оборот», — пояснила собеседник RT.

В свою очередь, председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин скептически отнёсся к предложению отказаться от книг жалоб и предложений. Он подчеркнул, что в таком случае возрастёт количество обращений в соответствующие надзорные органы.

«В принципе, это не только книга жалоб, это ещё и книга предложений, и, в том числе, книга где восхищённый покупатель может выразить свою беспредельную благодарность в адрес кого-то. Вместо того, чтобы развивать качество предоставляемых услуг по продаже товаров, будет масса времени тратиться на рассмотрение и работу с надзорными органами, которые как раз по закону обязаны реагировать в течение 30 дней, произойдёт их нагрузка работой, в результате чего пострадает сам ритейл», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Его позицию поддержал председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ. По его мнению, книги отзывов и предложений по-прежнему актуальны, в том числе они полезны для непосредственных руководителей объектов торговли.

«Для хозяев, собственников магазинов, я думаю, это не лишнее, потому что это канал для получения информации о том, как воспринимают покупатели продавцов, организацию работы магазина. К тому же, ещё достаточно много в стране людей, которые не пользуются интернетом постоянно, для этих людей жалобная книга становится таким психотерапевтическим средством, когда сильные эмоции возникают или от общения с продавцом, или от того, с чем они столкнулись в магазине, поэтому необходима возможность дать им выплеснуть эти эмоции в виде записи», — указал он в разговоре с RT.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



71
Источник
Похожие новости
01 сентября 2020, 21:55
«Не знаю, я это или не я»: как прошло заседание по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова
31 августа 2020, 23:55
«Техника завтрашнего дня»: как Т-14 «Армата» и боевые машины поддержки танков усилят российские войска
01 сентября 2020, 07:15
Горячее питание для школьников, доплата учителям и учёт ТС: какие изменения вступают в силу 1 сентября
01 сентября 2020, 18:15
«Когда работаешь — всё получается»: ехавший с Путиным строитель «Тавриды» рассказал об особенностях дороги
01 сентября 2020, 14:35
Выздоровели свыше 815 тысяч человек: как меняются цифры по COVID-19 в России
01 сентября 2020, 09:05
«Учиться чему-то одному сейчас неэффективно»: для чего нужна профориентация и как коронавирус повлиял на её актуальность
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 сентября 2020, 02:35
Вассерман объяснил европейский план насчёт Тихановской
02 сентября 2020, 04:25
Момент, как русские разгоняли корабли США возле Аляски, сняли на видео
02 сентября 2020, 02:35
"Геть окупантiв!": Даже огонь не захотел участвовать в дикой провокации &qu...
02 сентября 2020, 08:05
Дерзкая стрельба у границ России: Американцам пора готовиться к русской "ответке...
02 сентября 2020, 04:25
Лукашенко готовит ответный удар: Политолог не исключил закрытия границ с Прибалтикой
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 августа 2020, 19:10
Польша вызвала посла Белоруссии после того, как Лукашенко отказался отдавать Гродно
27 августа 2020, 07:15
Путин попенял Европе из-за "отравления" Навального: Премьеру Италии пришлось взять удар на себя
29 августа 2020, 07:50
К вооружённому нападению на микроавтобус ОПЗЖ причастны около 50 радикалов
30 августа 2020, 05:50
По одиночке не прогнули: Лукашенко получил двойной намёк
01 сентября 2020, 03:40
"Потом начинается куча соплей": Баранец предупредил, почему не стоит испытывать терпение русских
31 августа 2020, 13:00
Вот и всё! Мальчик допрыгался! Россия начинает делать больно
30 августа 2020, 12:15
Только не смейтесь… Киев готовится закупить Super истребители
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.