«В связи с развитием технологий»: в Минпромторге предложили запретить фотографирование книг до их покупки

Минпромторг разработал проект постановления о правилах продажи различных категорий товаров. В документе, в частности, говорится о запрете на копирование и фотографирование непериодических печатных изданий и книг до их покупки. Кроме того, предлагается исключить требование об обязательном наличии у продавцов книги жалоб и предложений.

В российских магазинах покупателям могут запретить фотографировать книги и другие печатные непериодические издания. Об этом говорится в проекте постановления правительства, разработанного Министерством промышленности и торговли РФ.

«Недопустимо копирование и фотографирование книг и непериодических печатных изданий (брошюр, альбомов, картографических и нотных изданий, листовых изоизданий, календарей, буклетов, изданий, воспроизведённых на технических носителях информации) на территории торговых объектов до приобретения этих изданий», — говорится в документе.

В пояснительной записке отмечается, что это предложение направлено на защиту прав продавцов книг и иных печатных изданий в связи с развитием современных технологий.

В марте Союз предприятий печатной индустрии (СППИ) ГИПП и Российский книжный союз (РКС) попросили премьер-министра Михаила Мишустина освободить печатную индустрию от уплаты всех текущих налогов, страховых взносов и экологических сборов в 2020 году, а также от уплаты налога на прибыль за 2019-й. Как говорилось в письме, издательская отрасль, в которой занято более 1,5 млн человек, находится «в очень опасном положении».

Помимо этого, в Минпромторге выступили за отмену требования об обязательном наличии у продавца товаров книги жалоб и предложений.

«Также предлагается исключить требования об обязательном наличии у продавца книги жалоб и предложений как устаревшего механизма, целесообразного в условиях иной формы экономики, не предполагающей конкурентной среды, свойственной рыночной экономике», — указывается в пояснительной записке.

Основанием для разработки постановления о правилах продажи товаров по договору розничной купли-продажи, учитывающие особенности реализации товаров в разных форматах торговли, стало внедрение механизма «регуляторной гильотины». Добавим, что с 1 января 2021 года будет признан утратившим силу ряд нормативных актов, содержащих требования в сфере защиты прав потребителей.

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По мнению адвоката, специалиста по гражданскому и международному праву Марии Ярмуш, предложение Минпромторга касательно запрета на фотографирование книг и печатных изданий — правильный шаг.

«Это защищает продавцов книг от того, что покупатель приходит в книжный магазин, и, имея право ознакомиться, о чём эта книга, посмотреть её, полистать, в это время копирует и вообще не покупает книгу, а может, выкладывает её в свободный доступ, куда-то в соцсеть, тем самым снижая прибыль продавцов и самих книжных магазинов. Соответственно, это потенциально разрушает бизнес книготорговли. Поэтому этот шаг логичный и правильный, книжный магазин осуществляет предпринимательскую деятельность для того, чтобы извлекать прибыль прежде всего. И покупатели должны, прежде чем забирать копии каких-то печатных изданий и использовать их в своих целях, сначала заплатить цену за эту книгу, — это нормальный гражданский оборот», — пояснила собеседник RT.

В свою очередь, председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин скептически отнёсся к предложению отказаться от книг жалоб и предложений. Он подчеркнул, что в таком случае возрастёт количество обращений в соответствующие надзорные органы.

«В принципе, это не только книга жалоб, это ещё и книга предложений, и, в том числе, книга где восхищённый покупатель может выразить свою беспредельную благодарность в адрес кого-то. Вместо того, чтобы развивать качество предоставляемых услуг по продаже товаров, будет масса времени тратиться на рассмотрение и работу с надзорными органами, которые как раз по закону обязаны реагировать в течение 30 дней, произойдёт их нагрузка работой, в результате чего пострадает сам ритейл», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Его позицию поддержал председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ. По его мнению, книги отзывов и предложений по-прежнему актуальны, в том числе они полезны для непосредственных руководителей объектов торговли.

«Для хозяев, собственников магазинов, я думаю, это не лишнее, потому что это канал для получения информации о том, как воспринимают покупатели продавцов, организацию работы магазина. К тому же, ещё достаточно много в стране людей, которые не пользуются интернетом постоянно, для этих людей жалобная книга становится таким психотерапевтическим средством, когда сильные эмоции возникают или от общения с продавцом, или от того, с чем они столкнулись в магазине, поэтому необходима возможность дать им выплеснуть эти эмоции в виде записи», — указал он в разговоре с RT.