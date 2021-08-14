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«В связи с поступающими обращениями граждан»: ФАС начала антикартельные проверки российских торговых сетей

14 августа 2021, 00:15  •  57 • В России
Федеральная антимонопольная служба сообщила о начале антикартельных проверок крупнейших российских торговых сетей. Проверки на предмет антиконкурентного сговора, последствием которого может быть рост и поддержание цен, затронут Х5 Group (торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель»), ООО «Лента» и АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит»). Если ФАС обнаружит нарушения у какой-либо из сетей, будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, а компаниям может грозить штраф до 15% от годовой выручки.
 
РИА Новости © Владимир Астапкович
 

Федеральная антимонопольная служба сообщила о начале антикартельных проверок крупнейших российских торговых сетей.

«ФАС России проводит внеплановые выездные проверки в отношении Х5 Group (торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель»), ООО «Лента» и АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») на предмет антиконкурентного сговора, последствием которого может являться рост и поддержание цен», — пояснили в ведомстве.

В службе уточнили, что проверки начаты в связи с поступающими в ФАС обращениями граждан о росте цен в федеральных торговых сетях, а также с целью «недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров».

Ведомство намерено оценить ценообразование у крупнейших розничных сетей и изучить причины возможного необоснованного повышения цен.

Если ФАС обнаружит нарушения у какой-либо из сетей, будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, а компаниям может грозить штраф до 15% от годовой выручки. В ведомстве уточнили что оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 4 трлн рублей. 

«Окончательные выводы о наличии либо отсутствии в действиях проверяемых лиц нарушения антимонопольного законодательства будут сделаны ведомством по итогам проверочных мероприятий, а также анализа всей полученной ФАС России информации», — заключили в службе.

Позже в пресс-службе ФАС заявили, что торговая сеть «Магнит» препятствует проведению антикартельной проверки.

«Охрана бизнес-центра незаконно преграждает проход сотрудников ФАС в здание, утверждая, что сотрудников «Магнита» нет на рабочих местах в здании», — приводит слова ведомства ТАСС.

Должностные лица компании, препятствующие работе ФАС, будут привлечены к административной ответственности, подчеркнули в службе, пояснив, что сотрудники ведомства имеют право на беспрепятственный доступ к помещению и изучение документов.

В свою очередь в «Магните» утверждают, что сеть активно сотрудничает с представителями антимонопольной службы.

«Компания активно сотрудничает с представителями ведомства и предоставляют всю необходимую информацию», — заявили в пресс-службе сети.

  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Напомним, президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал недопустимость необоснованного повышения цен на товары первой необходимости.

9 августа в ходе совещания с членами правительства глава государства дал поручение Федеральной антимонопольной службе осуществлять мониторинг ценообразования на продукты, реализуемые через торговые сети. Кроме того, в рамках стабилизации цен на продукты глава государства поручил увеличить ввоз в РФ сельхозпродукции из стран СНГ.

Губернаторам президент рекомендовал совместно с кабмином обеспечить беспрепятственный доступ отечественных сельхозпроизводителей к розничным рынкам, ярмаркам и объектам развозной торговли. Кроме того, президент распорядился увеличить количество соответствующих торговых объектов для их максимальной доступности для населения.

21 июля российский лидер в ходе совещания с кабмином отметил, что вопрос подорожания базовых продуктов питания, в том числе овощей и борщевого набора, в настоящее время стоит особо остро, и потребовал от ведомств и правительства принять меры.

«Ещё до прямой линии было поручение президента правительству России самым тщательным образом отслеживать динамику изменения цен на розничном рынке в России и тщательно отслеживать какие-то конкретные случаи, когда мы совершенно необоснованно сталкиваемся с резким ростом цен. Правительство продолжает этим заниматься на ежедневной основе», — рассказывал 16 июля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Вопрос роста цен на продукты Владимир Путин поднимал и в декабре 2020 года. Тогда он потребовал от министров не рассказывать ему сказки, а оперативно реагировать на подобные ситуации. Он подчеркнул, что его не устраивают формулировки, в которых министры выражают надежду на скорейшую стабилизацию ситуации, и потребовал от них конкретных и эффективных мер.

«Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки! В условиях, когда безработица растёт, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины, — а вы мне сказки рассказываете здесь», — заявил президент после доклада главы ведомства Максима Решетникова.

Путин потребовал от ведомства перестать «экспериментировать» и принимать действенные меры.

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