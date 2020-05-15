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«В связи с особыми обстоятельствами»: задержанная в Испании по запросу США россиянка вернулась домой

15 мая 2020, 21:50  •  83 • В мире
Сотрудница Россельхознадзора Олеся Красилова, задержанная в феврале в Испании по запросу США, вернулась в Россию, сообщили в ведомстве. По имеющейся информации, американские власти обвинили россиянку, ранее работавшую в посольстве Соединённых Штатов, в передаче биометрических данных третьим лицам. Адвокат Красиловой заявил, что защите удалось доказать невозможность процедуры экстрадиции женщины ещё в конце апреля, но из-за ограничений, введённых на фоне пандемии коронавируса, вернуть гражданку РФ на родину удалось только сейчас.
 
© Facebook / Reuters
 

Россельхознадзор РФ сообщил о возвращении в Россию сотрудницы своей подведомственной организации «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР») Юлии Красиловой. Россиянка была задержана по запросу властей США 14 февраля на Канарских островах, куда прибыла в составе официальной делегации российского ведомства.

«Принятию решения об освобождении Красиловой предшествовала активная юридическая поддержка, оказываемая ей нанятым Россельхознадзором адвокатом Олегом Губаревым. Россельхознадзор выражает благодарность посольству РФ в Испании, консульскому отделу посольства РФ в Испании, почётному консульству РФ на Канарских островах и МИД за оказанное содействие в возвращении госпожи Красиловой в Россию», — говорится в сообщении ведомства.

Красилова работает переводчиком отдела фитосанитарных рисков и международного взаимодействия. В середине февраля женщину задержали в аэропорту острова Тенерифе, когда она после краткосрочной командировки вместе с коллегами собиралась вылететь домой.

При этом российская сторона не получала каких-либо уведомлений о розыске Красиловой. Между тем в МИД РФ сразу предположили, что это могло произойти по инициативе властей США.

По информации правозащитника Александра Ионова, россиянку, которая ранее работала в посольстве США в Москве американские власти заподозрили в передаче биометрических данных третьим лицам. Отмечалось, что в случае экстрадиции ей могло грозит пожизненное заключение.

«Ни мы, ни её друзья-коллеги не думаем, что она могла обладать какой-либо информацией. Она работала простым клерком на американцев, в визовом отделе с беженцами в основном», — рассказывала ранее сестра задержанной Елена Красилова.

В российском МИД сразу взяли ситуацию на контроль и стали оказывать Красиловой помощь. Как рассказал RT адвокат россиянки Олег Губарев, в ходе разбирательства защите удалось убедить суд, что экстрадиция Красиловой в США невозможна.

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«Речь идёт о невозможности процедуры экстрадиции в связи с особыми обстоятельствами Олеси. Сейчас это пока так, больше сказать не могу. После такого решения суда Олесю, естественно, отпустили. Она уже дома, чувствует себя хорошо и сейчас отдыхает после долгого перелёта», — рассказал защитник.

По его словам, испанский суд рассматривал только вопрос экстрадиции в США. «С юридической точки зрения, в Испании дело полностью завершено. Что касается разбирательств по существу, то это уже компетенция исключительно суда США и американских адвокатов», — добавил Губарев.

Мама Олеси рассказала RT, что дочь прилетела в ночь на пятницу, только к утру добралась до квартиры и после длительного перелёта пока отдыхает.

«Всем, кто принимал участие в её возвращении, огромное спасибо! Мы очень благодарны нашему МИД. Когда её задержали мы вообще были на грани выживания, а теперь пока даже не верится. Не знаем, как там она, потому что мы с ней ещё не разговаривали», — рассказала RT Антонина Тимофеевна Красилова.

Советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано рассказала RT, что добиться освобождения Красиловой удалось ещё в конце апреля.

«Всё это время не было возможности её перевезти в Россию в связи с пандемией коронавируса. Как только такая возможность представилась, Олесю удалось вернуть домой, наши сотрудники встретили её в московском аэропорту и проводили до квартиры», — заявила Мелано.

Она добавила, что сейчас Красилова, как и все въезжающие в страну граждане, должна соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.

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«Олеся до сих пор числится сотрудником Россельхознадзора, какое решение по поводу своей карьеры она примет, сейчас говорить рано, потому что человек только прилетел. Ни о каких проблемах со здоровьем она не сообщала. Мы оказываем ей максимальную поддержку всем, чем только можно. Пока она будет на самоизоляции, мы взяли на себя помощь с продуктами. До этого у нас был коллективный сбор денег в помощь Олесе. Россельхознадзор также выделил средства на адвоката, чьи грамотные действия привели к её освобождению», — отметила собеседница RT.

В ведомстве сообщили, что пока не знают всех деталей освобождения россиянки.

«Мы понимаем, что этому предшествовала большая работа дипломатов и адвоката. Подробностей нам пока не сообщили, но мы проговорили, точно ли Олеся освобождена, нет ли каких-то подвохов. Да, это действительно было освобождение и претензий со стороны Испании нет», — подытожила Мелано.

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