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«В связи с неблагоприятным эпидемическим фоном в мире»: МИД призвал россиян отложить необязательные поездки за границу

05 ноября 2020, 21:15  •  77 • В России
Гражданам России следует по возможности отложить свои необязательные поездки за рубеж до стабилизации эпидемиологической обстановки с COVID-19. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В конце октября и начале ноября ряд европейских государств, в числе которых Франция, Германия, Великобритания и Греция, объявили о введении жёстких карантинных мер.
 
РИА Новости © Максим Блинов
 

Министерство иностранных дел России призвало граждан страны не покидать территорию государства без лишней необходимости. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«В связи с крайне неблагоприятным санитарно-эпидемическим фоном в мире просили бы наших граждан по возможности отложить свои необязательные поездки за рубеж, перенести их на более позднее время, когда ситуация с COVID-19 стабилизируется», — сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга.

По её словам, эпидемическая обстановка в мире продолжает стремительно ухудшаться.

«Итоги последних месяцев, к сожалению, показывают, что сбываются худшие прогнозы. Только за прошлую неделю COVID-19 заболело рекордное с начала пандемии число людей — четыре миллиона», — добавила официальный представитель МИД РФ.

Захарова добавила, что Европа стала эпицентром распространения коронавирусной инфекции в ходе второй волны, которая «грозит оказаться ещё сильнее, опаснее первой».

«Пережитые многими россиянами в ходе первой волны пандемии риски, такие как невозможность вернуться на родину на неопределённое время, отложенная возможность возвращения, карантины, практически блокада в целом ряде государств, городов, населённых пунктов — к сожалению, всё это актуально и сегодня и, возможно, даже не меньше, чем прошедшей весной», — заключила она.

Напомним, что с 1 августа Россия начала поэтапное возобновление международного авиасообщения, на данный момент граждане РФ могут вылететь в более чем десять стран, среди которых Великобритания, Швейцария, ОАЭ, Куба и Япония.

2 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса сообщила, что после открытия границ в России было выявлено более 10 тыс. случаев COVID-19, завезённых из-за рубежа, в подавляющем большинстве из Турции. В связи с этим главный санитарный врач РФ предложила принять «определённые меры».

Согласно последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено свыше 48 млн случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Наибольшее число приходится на США (почти 9,5 млн), Индию (8,4 млн), Бразилию (5,6 млн) и Россию (1,7 млн). При этом от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией и другими заболеваниями, во всём мире умерли свыше 1,227 млн человек, в том числе более 233 тыс. в США, 161 тыс. в Бразилии и 124 тыс. в Индии.

  • AFP
  • © THOMAS COEX

При этом за последние сутки рекордные суточные приросты заболевших COVID-19 зафиксированы в Австрии, Чехии и Польше.

Добавим, что во Франции и Германии действует карантинный режим. Так, в ФРГ отелям запретили принимать туристов, за исключением тех, кто приехал с деловыми целями. В стране закрыты заведения общественного питания (рестораны, бары), кроме тех, что работают навынос, а также места массового скопления людей (парки развлечений, кинотеатры). Во Франции запрещено проведение массовых мероприятий, граждане могут выходить из дома для посещения работы, медицинских учреждений, продуктовых магазинов, а также для прогулок вблизи дома. Для иных целей жителям страны необходимо специальное разрешение. 

С 5 ноября локдаун действует в Великобритании. Вдобавок, с 7 ноября в Греции вводится режим полной изоляции, который будет действовать в течение трёх недель.

В России за последние сутки было выявлено 19 404 новых случая коронавирусной инфекции. С начала эпидемии в стране выздоровели 1 279 169 человек. От осложнений, развившихся на фоне коронавируса и сопутствующих заболеваний, скончались 29 509 человек.

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, эпидемиологическая обстановка в стране вызывает тревогу, но «удерживать ситуацию под контролем позволяют ранее принятые меры по мобилизации систем здравоохранения как на федеральном, так и на региональном уровнях».

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» заявил об отсутствии планов по введению строгих карантинных мер в городе. В российской столице зафиксировано наибольшее число выявленных случаев COVID-19 — 450 436.

«За рубежом мы видим гораздо более жёсткие меры, вплоть до полных локдаунов, мы пока не предполагаем этого делать. Мы считаем, что система здравоохранения на данном этапе вполне справляется с теми вызовами и проблемами, которые есть», — сказал градоначальник.

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