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«В связи с наступлением осенне-зимнего сезона»: Собянин попросил столичные компании вернуть сотрудников на удалёнку

24 сентября 2020, 21:45  •  10 • В России
Мэр Москвы Сергей Собянин направил крупным столичным компаниям рекомендации перевести сотрудников на удалённую работу в связи с наступлением осенне-зимнего эпидемиологического сезона. В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом отметили, что ежедневное число госпитализированных с COVID-19 в столице за последние семь дней выросло примерно на 30%, добавив, что Москва смогла накопить опыт борьбы с коронавирусом. Президент Владимир Путин отметил, что Россия своевременно принимает необходимые меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, благодаря чему эпидемиологическая ситуация в РФ остаётся лучше, чем в ряде других стран.
 
РИА Новости © Евгений Биятов
 

Мэр Москвы Сергей Собянин направил крупным столичным компаниям рекомендации перевести сотрудников на удаленную работу. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

«В связи с наступлением осенне-зимнего эпидемиологического сезона острых респираторных вирусных инфекций, а также с изменением динамики заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа крупным предприятиям столицы от имени мэра Москвы Сергея Собянина направлены письма с убедительной просьбой и рекомендацией частично перевести сотрудников на дистанционный режим работы без ущерба для основных рабочих процессов в организациях и интересов потребителей», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Данную информацию также подтвердили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В пресс-службе мэра также сообщили, что в столице в ближайшее время откроются ещё 74 центра гражданской вакцинации от COVID-19. Первое время в них будут получать вакцину медицинские работники и работники системы образования города Москвы, в дальнейшем там смогут прививаться и другие категории жителей, уточнили в пресс-службе.

Также мэр Москвы отметил, что в столице наблюдается серьёзный рост числа госпитализированных с коронавирусной инфекцией, это говорит о том, что ситуация усложняется.

«Помимо выявляемости, мы видим и серьёзный рост госпитализаций. Это уже совсем не шутки, это говорит о том, что ситуация усложняется», — приводит РИА Новости слова Собянина.

Мэр отметил, что нужно беречься и «соблюдать требования врачей».

В свою очередь, в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом отметили, что ежедневное число госпитализированных с COVID-19 в столице за последние семь дней выросло примерно на 30%.

«В Москве внимательно следят за ситуацией с коронавирусом во всём мире. Сегодня мы перешагнули психологическую отметку — более одной тысячи вновь выявленных случаев», — напомнили в оперштабе.

Вместе с тем в штабе добавили, что Москва смогла накопить опыт борьбы с коронавирусом: в городе создан резерв коечного фонда, который готовы развернуть в любую минуту, а все медучреждения имеют необходимое оборудование и препараты. В столице также создана система ПЦР-исследований, которая позволяет проводить около 70 тыс. анализов в сутки, благодаря чему возможно оперативно диагностировать заболевание и обеспечивать необходимое лечение.

В то же время столичные власти отметили, что обучение в школах и вузах Москвы остаётся в обычном очном режиме — рекомендации по удалённой работе касаются лишь крупных компаний. Об этом РИА Новости сообщил первый заместитель руководителя пресс-службы мэра столицы Борис Булай.

Ранее сегодня президент Владимир Путин в ходе встречи с избранными главами регионов отметил, что Россия своевременно принимает необходимые меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, благодаря чему эпидемиологическая ситуация в стране остаётся лучше, чем в ряде других стран. Вместе с тем глава государства призвал не расслабляться в ситуации с COVID-19.

«Вы посмотрите, что делается в некоторых странах: там опять вводят жёсткие ограничения, закрывают производства и так далее. У нас действительно ситуация получше. Но она получше только потому, что мы своевременно и эффективно принимаем необходимые меры. Стоит только расслабиться, и ситуация может кардинально поменяться», — отметил президент.

«Очень бы не хотелось опять возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года», — заявил Владимир Путин.

Президент напомнил главам регионов об их особой ответственности по обеспечению эпидемиологической безопасности, а также подчеркнул, что в связи с наступлением осенней поры, когда растёт заболеваемость гриппом и ОРВИ, нельзя допустить, чтобы эта проблема накладывалась на ситуацию с COVID-19. В этой связи Путин заявил о необходимости уделить особое внимание группам риска и разработать, исходя из ситуации в каждом конкретном регионе, программу комплексных мер по сбережению людей старшего поколения.

«Конечно, нужно с людьми очень аккуратно, спокойно, ненавязчиво работать, объясняя сложность сегодняшней ситуации, и там, где это можно, конечно, нужно обращаться к людям с просьбой соблюдать необходимые правила, в том числе и масочный режим. Конечно, это не всегда комфортно для людей? но болеть‑то хуже», — пояснил российский лидер.

Вместе с тем Путин подчеркнул, что диалог с населением не должен приобретать «жёстких форм навязывания и последующего неприятия со стороны граждан тех мер, которые предлагаются».

«Но нельзя уводить эти проблемы на второй, на третий план, иначе они с новой силой полыхнут так, что нам мало не покажется. И это будет очень тяжёлое испытание и для граждан, и для страны, и для нашей экономики», — добавил президент.

Помимо этого, Путин указал, что, несмотря на меры по борьбе с пандемией, необходимо продолжать восстанавливать нормальный деловой ритм, поддерживать промышленность, малый и средний бизнес, занятость и доходы граждан.

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