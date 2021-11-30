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В СВР предупредили о давлении США на Евросоюз по вопросу Украины

30 ноября 2021, 13:40  •  55 • Политика
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Вашингтон требует от Брюсселя оказать поддержку Киеву
Представители Великобритании и США попытались ввести в заблуждение послов европейских стран на переговорах в Киеве. Западные эмиссары представили своим партерам ложные сведения о потенциальном вторжении России на территорию Украины для последующей оккупации земель. Об этом рассказали в СВР.
По данным РИА Новости, российская Служба внешней разведки выяснила, что Вашингтон и Лондон намеренно сеяли панику среди дипломатов, представляющих государства Евросоюза, чтобы добиться от них солидарного подхода к спасению режима Владимира Зеленского.
Отечественные разведчики также подчеркнули, что Белый дом настоял на энергетической поддержке Незалежной "в условиях беспрецедентной коррупции в этой стране", обветшания собственной инфраструктуры и повышения стоимости углеводородов.
Европейские послы оказались в трудной ситуации. Как отметили в силовом ведомстве, дипломаты понимают, что Вашингтон и Лондон хотят их одурачить, чтобы сделать Москву виновной в ситуации, когда киевский режим решит напасть на Донбасс.
"В странах ЕС, которые сами сталкиваются с острыми проблемами, не хотят кормить коррумпированную украинскую власть", – уточнили в СВР.
Напомним, ранее на Украине пожаловались на отсутствие переговоров по газу с Россией. Глава государственной энергетической компании подчеркнул, что соответствующие вопросы уже обсуждались с Вашингтоном, но Москва якобы не идет на диалог с Киевом.

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