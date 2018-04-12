Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Хорошие, новые и умные ракеты»: смогут ли российский С-400 остановить американс...
Минобрнауки предлагает поправки в ГК по защите интеллектуальной собственности
«Может, скоро, может, совсем не скоро»: Трамп обозначил сроки возможного удара п...
Россия получила доклад по инциденту в Солсбери
Главная / Карикатуры

В свободное плавание

12 апреля 2018, 20:09  •  91 • Карикатуры

Президент Украины Петр Порошенко поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ. Он также пообещал внести в Раду проект о немедленном прекращении отдельных положений договора о дружбе с Россией.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

91
Источник
Похожие новости
10 апреля 2018, 16:09
Игра без правил
11 апреля 2018, 21:24
Горе от ума
10 апреля 2018, 19:24
Застряли в прошлом

Загрузка...
12 апреля 2018, 20:09
В свободное плавание
09 апреля 2018, 20:39
Приют от Терезы
05 апреля 2018, 15:54
Дипломатия на выброс
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
09 апреля 2018, 15:24
Зачем Асад применил против Москвы химическое оружие
12 апреля 2018, 08:24
Трамп ударил Россию по правой щеке
10 апреля 2018, 07:39
Пробный удар по Т4 «Эт-Тияс» и коронный вылет RC-135V. Небо Сирии перед большим хаосом
08 апреля 2018, 00:09
Старый знакомый: британцы узнали формулу А-234 из дела об убийстве Кивелиди 23-летней давности
11 апреля 2018, 09:09
В эти минуты Трамп может начать Третью мировую войну
09 апреля 2018, 08:54
ФСБ против братвы: загон в стойло
06 апреля 2018, 09:24
Киев не оставил Москве выбора. Консенсус на грани фантастики
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.