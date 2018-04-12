В свободное плавание

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12 апреля 2018, 20:09 • 91 • Карикатуры
Президент Украины Петр Порошенко поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ. Он также пообещал внести в Раду проект о немедленном прекращении отдельных положений договора о дружбе с Россией.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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