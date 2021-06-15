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В свите Путина в Женеве назвали человека "не из тех, кто действует мягко"

15 июня 2021, 12:00  •  104 • Политика
В саммите Путина и Байдена примет участие глава Генштаба Валерий Герасимов.
Глава Генштаба России Валерий Герасимов примет участие в расширенной встрече между делегациями России и США в Женеве. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
В переговорах также примут участие сам Ушаков, посол России Анатолий Антонов, глава МИД России Сергей Лавров, его заместитель Сергей Рябков и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Кроме того, для обсуждения различных вопросов по региональной проблематике также приглашены замглавы Администрации президента Дмитрий Козак и специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев", - добавил помощник президента.
Новость об участии начальника Генштаба воприняли с одобрением в соцсетях.
"Герасимов не из тех людей, которые действуют мягко. Будучи по-настоящему крутым военачальником, он, видимо, станет отстаивать вместе с Путиным жёсткую позицию России как раз по силовым вопросам (помимо сферы ядерного вооружения), касающимся ещё конфликтов в Донбассе, Сирии и Карабахе", - прокомментировали в телеграм-канале Wargonzo.

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