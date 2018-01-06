В Свердловской области сбор подписей за самовыдвижение Путина продолжится в Рождество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 января. /ТАСС/. Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах президента России, которые намечены на 18 марта 2018 года, продолжится в Свердловской области и в рождественские праздники в связи с большим количеством желающих поддержать действующего главу государства. Об этом сообщил журналистам в субботу Эльдар Валиулин, представитель участвующего в сборе подписей регионального отделения движения "Волонтеры Победы".

По закону самовыдвиженец должен собрать в свою поддержку не менее 300 тыс. подписей, причем на каждый регион РФ должно приходиться не менее 7,5 тыс. подписей граждан, проживающих на его территории.

В Екатеринбурге 5 января открылись два пункта сбора подписей в поддержку Путина: в аэропорту Кольцово и в одном из торговых центров.

"В Свердловской области решили не делать рождественского перерыва в сборе подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина. Планировалось изначально, что "Волонтеры Победы" собирают подписи только 5 и 6 января в Екатеринбурге, а с 9 января уже стартует массовый сбор по всей области. Однако в связи с тем, что в одном из пунктов в торговом центре сегодня стоят очереди из желающих выразить поддержку и поставить свою подпись, пикет будет работать и 7 января, и все последующие дни", - сказал Валиулин.

О решении выдвинуться кандидатом на выборах президента в 2018 году Путин объявил 6 декабря 2017 года на встрече с сотрудниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде. Во время пресс- конференции 14 декабря он уточнил, что будет баллотироваться в порядке самовыдвижения. При этом глава государства подчеркнул, что рассчитывает на поддержку со стороны партий, общественных организаций, которые разделяют его взгляды на развитие страны и доверяют ему.

Собрание избирателей, прошедшее 26 декабря 2017 года в историческом парке "Россия - моя история" на ВДНХ, приняло решение о поддержке самовыдвижения Путина на выборах главы государства, в зале присутствовали 668 человек при необходимых 500.

На следующий день Путин лично подал документы в Центризбирком, еще через день ЦИК зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки его самовыдвижения. Кроме того, ЦИК зарегистрировал уполномоченных Путина по финансовым вопросам и разрешил открыть специальный счет в Сбербанке, без которого нельзя начать сбор подписей избирателей для регистрации на выборах.

Уполномоченным Путина по финансовым вопросам стала первый замруководителя центрального исполкома "Единой России" Наталья Орлова, она же была его уполномоченным по финансовым вопросам во время президентской кампании 2012 года. Уполномоченными группы избирателей, созданной в поддержку самовыдвижения Путина, стали Оксана Дружинина, Алексей Ермаков, Сергей Кабышев, который сопровождал Путина при подаче документов в ЦИК, Андрей Тихомиров и Надежда Чучелина.