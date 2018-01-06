Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Некомпетентность и незаконные приказы»: «грузинский легион» вышел из состава бр...
«Готовим предложение по майнингу»: глава Минвостокразвития рассказал о планах ре...
Погранслужба Украины: почти 15,5 тыс. россиян прошли биоконтроль на границе с 1 ...
Пентагон показал перехват российских Су-30 над Балтикой
Главная / Политика

В Свердловской области сбор подписей за самовыдвижение Путина продолжится в Рождество

06 января 2018, 18:24  •  129 • Политика

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 января. /ТАСС/. Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах президента России, которые намечены на 18 марта 2018 года, продолжится в Свердловской области и в рождественские праздники в связи с большим количеством желающих поддержать действующего главу государства. Об этом сообщил журналистам в субботу Эльдар Валиулин, представитель участвующего в сборе подписей регионального отделения движения "Волонтеры Победы".

По закону самовыдвиженец должен собрать в свою поддержку не менее 300 тыс. подписей, причем на каждый регион РФ должно приходиться не менее 7,5 тыс. подписей граждан, проживающих на его территории.

В Екатеринбурге 5 января открылись два пункта сбора подписей в поддержку Путина: в аэропорту Кольцово и в одном из торговых центров.

"В Свердловской области решили не делать рождественского перерыва в сборе подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина. Планировалось изначально, что "Волонтеры Победы" собирают подписи только 5 и 6 января в Екатеринбурге, а с 9 января уже стартует массовый сбор по всей области. Однако в связи с тем, что в одном из пунктов в торговом центре сегодня стоят очереди из желающих выразить поддержку и поставить свою подпись, пикет будет работать и 7 января, и все последующие дни", - сказал Валиулин.

Самовыдвижение Путина

О решении выдвинуться кандидатом на выборах президента в 2018 году Путин объявил 6 декабря 2017 года на встрече с сотрудниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде. Во время пресс- конференции 14 декабря он уточнил, что будет баллотироваться в порядке самовыдвижения. При этом глава государства подчеркнул, что рассчитывает на поддержку со стороны партий, общественных организаций, которые разделяют его взгляды на развитие страны и доверяют ему.

Собрание избирателей, прошедшее 26 декабря 2017 года в историческом парке "Россия - моя история" на ВДНХ, приняло решение о поддержке самовыдвижения Путина на выборах главы государства, в зале присутствовали 668 человек при необходимых 500.

На следующий день Путин лично подал документы в Центризбирком, еще через день ЦИК зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки его самовыдвижения. Кроме того, ЦИК зарегистрировал уполномоченных Путина по финансовым вопросам и разрешил открыть специальный счет в Сбербанке, без которого нельзя начать сбор подписей избирателей для регистрации на выборах.

Уполномоченным Путина по финансовым вопросам стала первый замруководителя центрального исполкома "Единой России" Наталья Орлова, она же была его уполномоченным по финансовым вопросам во время президентской кампании 2012 года. Уполномоченными группы избирателей, созданной в поддержку самовыдвижения Путина, стали Оксана Дружинина, Алексей Ермаков, Сергей Кабышев, который сопровождал Путина при подаче документов в ЦИК, Андрей Тихомиров и Надежда Чучелина.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

129
Источник
Похожие новости
05 января 2018, 08:39
Японские «единороги»: бояться ошибок – тоже ошибка?
05 января 2018, 06:39
В России начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина
05 января 2018, 13:09
Более 35 тыс. подписей собрано в поддержку выдвижения Явлинского кандидатом в президенты

05 января 2018, 15:09
Русское оружие на перспективу: Лучше меньше, но сейчас
06 января 2018, 21:39
Клинцевич назвал обвинения актера Баниониса в сотрудничестве с КГБ мелкой местью
05 января 2018, 19:39
ЦИК отказал советнику муфтия Дагестана в возможности участвовать в выборах президента
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
31 декабря 2017, 19:24
Путин подписал закон о праве правительства РФ ограничивать раскрытие информации
03 января 2018, 20:54
Новый год на Украине: позор Порошенко, советское кино, марши бандеровцев, повышение тарифов
03 января 2018, 17:39
Турки отстреливают солдат Асада, требуя вмешательства Москвы
01 января 2018, 15:28
Как Порошенко Новый Год испортили
04 января 2018, 16:24
О Последнем Богатыре. И похоже действительно последнем
02 января 2018, 17:09
Сергей Удальцов: Либералы боятся Грудинина, а власти - недооценивают
04 января 2018, 09:54
Корейская Олимпиада Васи Булкина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.