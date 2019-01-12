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В Свердловской области готовы рассмотреть депутатство Шипулина, но надо "посмотреть социологию"

12 января 2019, 19:54  •  91 • Политика
Венедиктов заявил, что Антон Шипулин может стать депутатом Госдумы от Свердловской области. В регионе с такой возможностью согласны, однако есть условие - для начала следует "посмотреть социологию".
Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов полагает, что биатлонист Антон Шипулин может стать депутатов Госдумы. Прогнозом Венедиктов поделился в телеграм-канале, отметив, что спортсмен может претендовать на место, освободившееся после досрочного прекращения полномочий Сергея Бидонько - последний назначен замгубернатора Свердловской области.
"Вероятным претендентом на победу в округе уже сейчас можно считать бывшего биатлониста Антона Шипулина, который недавно закончил спортивную карьеру", - написал Венедиктов.
В беседе с Ура.ру вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько оценил сделанный прогноз. Он согласен с тем, что Шипулин вполне может стать кандидатом в депутаты. Однако для начала следует "изучить социологию", после чего и будет принято окончательное решение о выдвижении тех или иных кандидатов.
"Если по социологии лучшие результаты будут у Антона Шипулина, значит, кандидатом станет он, - добавил Бидонько. - Я буду заниматься этими выборами в любом случае, вне зависимости от фамилии кандидата — это мои непосредственные полномочия".
Добавим, сам Шипулин пока не комментировал информацию о своем возможном депутатстве.

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