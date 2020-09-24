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В Сумах группа неизвестных в балаклавах и с оружием похитила полковника ВСУ

24 сентября 2020, 14:30  •  43 • Украина

Украинские СМИ сообщают, что минувшей ночью в Сумах произошло дерзкое похищение человека.

Шесть неизвестных в балаклавах и с оружием похитили на территории Сумского аграрного университета полковника вооруженных сил Украины Юрия Полоуса.

По данным источников «Обозревателя» в правоохранительных органах, неизвестные в балаклавах и с оружием через забор проникли на территорию университета.

«Сторожу представились сотрудниками СБУ, после чего зашли в комнату общежития по месту жительства командира в/ч А-7045 ВСУ полковника Полоуса, 1975 г.р.» – говорится в сообщении.

Затем полковника связали, посадили в неустановленный автомобиль и уехали в неизвестном направлении. Полиция объявила план «Перехват».

Другие подробности пока неизвестны.

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