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В Сумах группа неизвестных в балаклавах и с оружием похитила полковника ВСУ
24 сентября 2020, 14:30 • 43 • Украина
Украинские СМИ сообщают, что минувшей ночью в Сумах произошло дерзкое похищение человека.
Шесть неизвестных в балаклавах и с оружием похитили на территории Сумского аграрного университета полковника вооруженных сил Украины Юрия Полоуса.
По данным источников «Обозревателя» в правоохранительных органах, неизвестные в балаклавах и с оружием через забор проникли на территорию университета.
«Сторожу представились сотрудниками СБУ, после чего зашли в комнату общежития по месту жительства командира в/ч А-7045 ВСУ полковника Полоуса, 1975 г.р.» – говорится в сообщении.
Затем полковника связали, посадили в неустановленный автомобиль и уехали в неизвестном направлении. Полиция объявила план «Перехват».
Другие подробности пока неизвестны.
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