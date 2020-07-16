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В суде раскрыли секретные материалы по делу Сафронова. Заседание было закрытым

16 июля 2020, 21:00  •  13 • Политика
В суде раскрыли секретные материалы по делу Ивана Сафронова, составляющие гостайну. Заседание, однако, было закрытым. Адвокат советника руководителя "Роскосмоса" по информационной политике подчеркнул, что не имеет права разглашать сведения.
Суду и представителям защиты советника руководителя "Роскосмоса" Ивана Сафронова представили секретные материалы дела, составляющие гостайну.
Об этом журналистам рассказал адвокат журналиста Иван Павлов. Отметим, 16 июля Мосгорсудом рассматривается апелляция на заключение Сафронова под стражу. Заседание проходит в закрытом формате.
"Разглашать мы не можем. Это материалы оперативно-разыскной деятельности, которые были получены на Сафронова", - пояснил представитель защиты бывшего сотрудника газеты "Коммерсантъ".
Он добавил, что из процесса по решению суда был исключён адвокат Даниил Никифоров, поскольку он не стал подписывать документ о неразглашении информации, представляющей государственную тайну.
Сафронов был арестован 7 июля по делу о госизмене. Он подозревается в передаче секретных данных разведке Чехии.

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